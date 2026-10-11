Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal đe dọa ngôi đầu, MU gây thất vọng

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

MU gây thất vọng khi bị Tottenham cầm hòa 1-1 ở phút bù giờ dù được chơi hơn người trên sân nhà Old Trafford. Trận hòa này khiến Quỷ đỏ chôn chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 với 6 điểm sau 6 vòng đấu.

Trong khi đó, trận hòa MU giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và leo lên đứng thứ 18 với 3 điểm. Coventry rơi xuống vị trí áp chót khi có cùng 3 điểm nhưng kém Tottenham chỉ số phụ. Fulham bị đẩy xuống đáy bảng với 2 điểm trong tay.

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau loạt trận đêm 10/10

Chelsea có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 5-1 trước Bournemouth. Thầy trò HLV Xabi Alonso vươn lên đứng thứ 5 với 10 điểm. Đồng thời, The Blues cũng chấm dứt chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh.

Arsenal tạm thời san bằng khoảng cách điểm số với ngôi đầu bảng của Man City sau trận thắng Leeds 2-1. Hiện tại, Pháo thủ đang có cùng 15 điểm như The Citizens nhưng đứng nhì bảng do kém chỉ số phụ và chơi nhiều hơn 1 trận.

Bước tiến trên đường đua vô địch của Arsenal cũng tạo ra áp lực lên Man City trước trận đại chiến với Liverpool vào lúc 22h30 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam.