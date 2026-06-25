Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

Sáng nay (25/6), Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland để vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi đầu bảng C. Theo thống kê của Opta, Brazil tiếp tục duy trì thành tích đứng đầu bảng ở vòng đấu bảng, nối dài chuỗi thống trị đã kéo dài từ năm 1982 đến nay. Lần gần nhất Brazil không giành ngôi nhất bảng ở vòng bảng là tại World Cup 1978, khi họ xếp sau tuyển Áo.

Chiến thắng trước Scotland cũng giúp Brazil nối dài thành tích bất bại trước đối thủ này sau 11 lần chạm trán trên mọi đấu trường, với 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây cũng là đội bóng mà Brazil gặp nhiều nhất nhưng chưa từng thất bại trong lịch sử.

Neymar tái xuất trong màu áo Brazil (Ảnh: Reuters).

Trên hàng công, Vinícius Júnior tiếp tục cho thấy phong độ bùng nổ khi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 4. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Brazil ở vòng bảng World Cup, ngang với Ronaldo Nazário (2002), Neymar (2014) và Jairzinho (1970). Đáng chú ý, Vinícius đã góp dấu giày vào 8 trong 15 bàn thắng gần nhất của Brazil qua hai kỳ World Cup liên tiếp.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Carlo Ancelotti cũng ghi dấu mốc đáng nhớ khi trở thành chiến lược gia người Italia đầu tiên đưa một đội tuyển vào vòng knock-out World Cup kể từ khi Fabio Capello làm điều tương tự cùng tuyển Anh tại World Cup 2010.

Điểm nhấn đáng chú ý trong ngày Brazil đánh bại Scotland là sự tái xuất của Neymar. Cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị và đã có tổng cộng 14 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là trận đấu đầu tiên của Neymar cho Brazil sau 981 ngày vắng mặt kể từ tháng 10/2023. Với cột mốc này, Neymar trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử đại diện Brazil tham dự 4 vòng chung kết World Cup khác nhau, sánh ngang những huyền thoại Djalma Santos, Cafu và Pelé.