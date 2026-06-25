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Cầu thủ Qatar bị treo giò 5 trận vì đá gãy chân đối phương ở World Cup 2026

Thứ Năm, 08:17, 25/06/2026
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VOV.VN - Tiền vệ Madibo của Qatar bị treo giò 5 trận vì pha vào bóng khiến Koné gãy chân ở trận đấu tại World Cup 2026.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ra quyết định treo giò 5 trận đối với tiền vệ Assim Madibo của tuyển Qatar sau pha phạm lỗi nghiêm trọng khiến tiền vệ Ismaël Koné bên phía Canada gãy chân tại World Cup 2026.

Madibo nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Canada thắng đậm Qatar 6-0 tại lượt trận 2 vòng bảng World Cup 2026, sau tình huống vào bóng quyết liệt với Koné. Ủy ban kỷ luật của FIFA xác nhận án phạt dành cho Madibo xuất phát từ hành vi phạm lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định này vẫn có thể được kháng cáo theo quy định.

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Tiền vệ Madibo của Qatar bị treo giò 5 trận (Ảnh: Reuters).

Tình huống xảy ra ở phút 51, khi Koné bị Madibo truy cản từ phía sau. Ngay lập tức, các cầu thủ có mặt trên sân nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương khi tiền vệ Canada nằm sân, ôm chân đau đớn và che miệng đầy lo lắng. Tiền vệ này phải rời sân trên cáng và sau đó trải qua ca phẫu thuật do gãy cả xương chày lẫn xương mác ở chân trái.

Sau trận đấu, Madibo tỏ ra vô cùng sốc trước hậu quả của pha bóng và đã trực tiếp gửi lời xin lỗi tới Koné. Trên trang Instagram cá nhân, Koné chia sẻ: “Tôi thực sự biết ơn tất cả những lời động viên và những lời cầu nguyện mà mọi người đã dành cho mình”.

Án treo giò 5 trận dành cho Madibo vẫn chưa phải mức phạt nặng nhất trong lịch sử World Cup. Tại kỳ World Cup 2014 ở Brazil, tiền đạo Luis Suarez từng bị cấm thi đấu 9 trận và đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 4 tháng sau vụ cắn hậu vệ Giorgio Chiellini. Trước đó, tại World Cup 1994, hậu vệ Mauro Tassotti cũng bị treo giò 8 trận vì pha thúc cùi chỏ vào tiền đạo Luis Enrique.

Ở World Cup 2026, Qatar gây bất ngờ khi cầm hòa Thụy Sĩ ở trận ra quân, nhưng những thất bại liên tiếp trước Canada và Bosnia khiến đại diện châu Á phải dừng bước từ vòng đấu bảng.

PV/VOV.VN
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