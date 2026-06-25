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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti, vào vòng 32 đội

Thứ Năm, 07:03, 25/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti 4-2 và vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng C.

Morocco giành chiến thắng 4-2 trước Haiti trong trận cầu giàu cảm xúc để khép lại vòng bảng. Dù kiểm soát bóng tốt hơn ngay từ đầu, đại diện châu Phi lại bất ngờ nhận bàn thua sau pha phối hợp bên cánh phải giúp Joseph dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho Haiti.

ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 morocco thang haiti, vao vong 32 doi hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Bị dẫn trước, Morocco lập tức đẩy cao đội hình và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Placide cùng khả năng dứt điểm thiếu chính xác khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, Hakimi tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1.

Dẫu vậy, lợi thế của Morocco chỉ tồn tại trong ít phút khi Isidor tung cú sút xa đẹp mắt đưa Haiti vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Saibari kịp đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Hakimi, giúp Morocco cân bằng tỷ số 2-2.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu chậm hơn khi Morocco chủ động kiểm soát bóng, còn Haiti vẫn sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau khi Rahimi vào sân. Tiền đạo này nhanh chóng tạo ra khác biệt bằng pha dứt điểm quyết đoán từ tình huống phạt góc, giúp Morocco lần đầu vượt lên dẫn trước. Có lợi thế, đội bóng châu Phi thi đấu tự tin hơn và không cho Haiti tạo ra sức ép đáng kể trong quãng thời gian còn lại.

Đến những phút cuối, Morocco tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để Yassine dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-2. Kết quả này giúp Morocco hoàn tất màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh sau hai lần bị dẫn trước, trong khi Haiti dù chơi đầy quả cảm vẫn phải chấp nhận thất bại sau 90 phút hấp dẫn.

Với chiến thắng này, Morocco giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng C và họ sẽ gặp đội nhất bảng F ở vòng 32 đội. 

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Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng C, Morocco đang cho thấy phong độ rất ổn định. Họ cầm hòa Brazil 1-1 trước khi đánh bại Scotland 1-0.

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Những gì đội bóng Bắc Phi đang thể hiện cho thấy họ vẫn đang duy trì được nhịp phát triển tốt sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022. Morocco hiện tại là một tập thể đồng đều, có những cầu thủ chất lượng tuy không phải là các ngôi sao lớn. Đội bóng này có điểm mạnh là khả năng phòng ngự chắc chắn với sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và cả những gương mặt trẻ.

Do đó, Morocco lúc này đã sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào ở World Cup 2026. Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất không phải là hư danh với đại diện châu Phi.

Nhìn cách Morocco thể hiện ở trận đấu với Scotland, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ có thể không tấn công dồn dập nhưng một khi đã dẫn trước, Morocco khiến đối thủ gần như không có cách nào để gỡ hòa.

Thực tế, bàn thua duy nhất của Morocco tính đến lúc này ở World Cup 2026 chỉ đến từ khoảnh khắc quá đẳng cấp của Vinicius. Điều đó đồng nghĩa rằng muốn đánh bại, xuyên thủng hàng thủ Morocco lúc này đòi hỏi các đội bóng phải thật sự xuất sắc.

Tất nhiên, Morocco chưa hoàn thiện đến mức không có điểm yếu. Khả năng tấn công của đội bóng này vẫn chưa thật sự ấn tượng và khâu tận dụng cơ hội vẫn là thứ mà thầy trò Mohamed Ouahbi cần phải cải thiện.

Dù vậy, trước một đối thủ như Haiti, Morocco rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều và gần như sẽ khó có bất ngờ ở màn so tài này.

Đại diện Trung Mỹ chính thức bị loại và là đội đầu tiên phải trải qua điều này dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Dù có giành chiến thắng trước Morocco, thầy trò HLV Sebastien Migne vẫn xếp bét bảng. Lý do bởi tại vòng bảng World Cup 2026, thành tích đối đầu là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm số. Hiện tại, cả Brazil và Morocco đều đã có 4 điểm.

Nếu ở lượt trận cuối, Haiti (0 điểm) thắng Morocco (3 điểm), đồng thời Scotland thua Brazil thì lúc đó, Haiti và Scotland có cùng 3 điểm. Lúc này, Haiti vẫn xếp sau Scotland do kém thành tích đối đầu. Như vậy, CĐV Haiti chỉ còn hy vọng đội bóng quê hương có thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1974.

Với thực lực hạn chế, nếu có thể ghi được bàn thắng vào lưới Morocco thì đó cũng đã là lời chia tay đẹp của Haiti với kỳ World Cup năm nay.

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Ảnh: Reuters. 
04:29
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
05:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! Morocco giao bóng trước. 

05:06

5' Trong những phút đầu tiên, tốc độ diễn ra chậm, bóng chủ yếu thuộc quyền kiểm soát của Morocco. 

05:09

7' Haiti được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 30m, Bellegarde sút thẳng về khung thành Bonnou nhưng bóng đi không chính xác. 

05:11
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Ảnh: Reuters. 
05:12

10' VÀO OOOO!!! Haiti bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Số 22 Duverne có bóng bên cánh phải, cầu thủ này căng ngang vào trong để Joseph thực hiện cú dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho đại diện Trung Mỹ. 

05:15

14' Morocco có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Đội bóng châu Phi đang dồn toàn lực tấn công sau khi thủng lưới. 

05:24

23' Morocco vẫn đang áp đảo nhưng điều họ mong muốn là bàn gỡ hòa chưa đến. Những pha dứt điểm cuối cùng của đại diện châu Phi không có được độ chuẩn xác cần thiết. 

05:25
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Khoảnh khắc Joseph mở tỷ số. (Ảnh: Reuters). 
05:32

30' THỦ THÀNH HAITI CẢN PHÁ KHÓ TIN!!! Morocco có pha thoát xuống và dứt điểm trong tư thế đối mặt nhưng không thể thắng được thủ môn Placide bên phía Haiti. Sau đó, Saibari băng vào đá bồi cũng không qua được phản xạ xuất sắc của Placide. 

05:39

38' Sức ép mà Morocco tạo ra là rất lớn nhưng các pha dứt điểm của đội bóng này vẫn chưa có được độ chính xác mong muốn. 

05:42

39' VÀO OOO!!!! Sau rất nhiều nỗ lực, Morocco cũng có được bàn san bằng tỷ số. El Khannouss đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi tạt vào trong. Thủ môn Placide của Haiti nỗ lực đẩy bóng nhưng trái bóng tìm đến đúng vị trí của Hakimi đang băng vào. Cầu thủ này dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. 

05:43
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 morocco thang haiti, vao vong 32 doi hinh anh 22
Khoảnh khắc Hakimi gỡ hòa. (Ảnh: Reuters). 
05:45

43' VÀO OOO!!!! Haiti tiếp tục tạo nên cú sốc. Các cầu thủ Morocco thiếu tập trung trong pha tranh chấp, mở ra cơ hội cho Isidor băng lên tung ra cú sút xa trái phá, không cho thủ môn Bonnou bất cứ cơ hội nào để cứu nguy. 2-1 cho Haiti. 

05:47

45+1' VÀO OOOO!!!! Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Morocco đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Hakimi dốc bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Saibari đệm cận thành, tung lưới Haiti. 

05:47

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!!

05:51

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-2. 

05:52
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 morocco thang haiti, vao vong 32 doi hinh anh 23
Ảnh: Reuters. 
06:07

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

06:11

49' Haiti đang khởi đầu hiệp 2 rất hưng phấn. Đại diện Trung Mỹ không hề bị "nguội" sau quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. 

06:18

55' Tốc độ trận đấu ở mức chậm hơn so với cuối hiệp 1. Kết quả này cũng đủ để Morocco đi tiếp nên đại diện châu Phi không quá vội vàng. 

06:19
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 morocco thang haiti, vao vong 32 doi hinh anh 24
Ảnh: Reuters. 
06:26

63' Morocco nhìn chung vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng đôi lúc hàng thủ của họ thi đấu thiếu tập trung, tạo cơ hội cho Haiti phản công. 

06:34

71' Rahimi mới vào sân, gây áp lực từ pha không chiến khiến cầu thủ Haiti chút nữa đá phản lưới nhà. 

06:41

78' VÀO OOO!!! Morocco đã vượt lên. Từ quả phạt góc bên cánh phải, các cầu thủ Morocco tạo nên tình huống lộn xộn. Rahimi đỡ bóng rồi tung ra cú đá chuẩn mực vào góc cao khung thành. 3-2 cho Morocco. 

06:47
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 morocco thang haiti, vao vong 32 doi hinh anh 25
Ảnh: Reuters. 
06:53

89' VÀO OOO!!! Cầu thủ Morocco nỗ lực bên cánh trái để cứu trái bóng đang lăn hết đường biên ngang. Nỗ lực này của tiền vệ áo đỏ tạo nên thời cơ để Yassine băng lên dứt điểm vào lưới trống của Haiti. 4-2 cho Morocco. 

06:56

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

07:01

Hết giờ !!! Morocco thắng Haiti với tỷ số 4-2. 

ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 morocco thang haiti, vao vong 32 doi hinh anh 26
Trần Tiến/VOV.VN
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