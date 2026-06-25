Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti, vào vòng 32 đội
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti 4-2 và vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng C.
Morocco giành chiến thắng 4-2 trước Haiti trong trận cầu giàu cảm xúc để khép lại vòng bảng. Dù kiểm soát bóng tốt hơn ngay từ đầu, đại diện châu Phi lại bất ngờ nhận bàn thua sau pha phối hợp bên cánh phải giúp Joseph dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho Haiti.
Bị dẫn trước, Morocco lập tức đẩy cao đội hình và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Placide cùng khả năng dứt điểm thiếu chính xác khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, Hakimi tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1.
Dẫu vậy, lợi thế của Morocco chỉ tồn tại trong ít phút khi Isidor tung cú sút xa đẹp mắt đưa Haiti vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Saibari kịp đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Hakimi, giúp Morocco cân bằng tỷ số 2-2.
Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu chậm hơn khi Morocco chủ động kiểm soát bóng, còn Haiti vẫn sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công.
Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau khi Rahimi vào sân. Tiền đạo này nhanh chóng tạo ra khác biệt bằng pha dứt điểm quyết đoán từ tình huống phạt góc, giúp Morocco lần đầu vượt lên dẫn trước. Có lợi thế, đội bóng châu Phi thi đấu tự tin hơn và không cho Haiti tạo ra sức ép đáng kể trong quãng thời gian còn lại.
Đến những phút cuối, Morocco tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để Yassine dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-2. Kết quả này giúp Morocco hoàn tất màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh sau hai lần bị dẫn trước, trong khi Haiti dù chơi đầy quả cảm vẫn phải chấp nhận thất bại sau 90 phút hấp dẫn.
Với chiến thắng này, Morocco giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng C và họ sẽ gặp đội nhất bảng F ở vòng 32 đội.