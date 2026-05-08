Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

Thứ Sáu, 05:55, 08/05/2026
VOV.VN - Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026.

Rạng sáng 8/5, các trận bán kết lượt về Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026 đã diễn ra. Sau loạt trận hấp dẫn, Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử khi lần đầu tiên kể từ thời điểm Cúp C3 châu Âu theo quy chuẩn mới được thành lập năm 2021, giải đấu hàng đầu nước Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết. 

ngoai hang anh lam nen lich su o dau truong chau Au hinh anh 1
Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters). 

Tại Cúp C2, trận bán kết lượt về "toàn Anh" giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã dồn toàn lực cho trận lượt về và họ hoàn toàn áp đảo đối thủ. 

Sau hơn 30 phút không thể ghi bàn, Aston Villa đã mở được tỷ số trận lượt về với pha ghi bàn của Watkins ở phút 36. Bàn thắng tạo nên màn ăn mừng bùng nổ tại Villa Park để rồi sau đó, McGinn (cú đúp) và Buendia liên tục lập công trong hiệp 2, giúp Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng 4-0 trong trận lượt về. 

Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Freiburg sau khi đại diện nước Đức thắng 3-1 trước Braga lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc 4-3. 

Cúp C3, Crystal Palace duy trì tốt ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Tình huống phản lưới nhà của Pedro Henrique bên phía Shakhtar cùng pha ghi bàn đến từ Sarr của Palace giúp đại diện nước Anh hưởng niềm vui với chiến thắng chung cuộc 5-2. 

Đối thủ của Crystal Palace tại chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha - Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Strasbourg 1-0 trong trận lượt về nhờ công của tiền đạo Alemão, kết cục hoàn toàn giống với trận lượt đi. 

Như vậy, bóng đá Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu năm nay khi trước đó Arsenal đã có vé vào chung kết Cúp C1 để gặp PSG. 

PV/VOV.VN
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal đua vô địch với Man City

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026, cuộc đua vô địch tiếp diễn giữa Arsenal và Man City.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Man City tụt lại trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi Man City bất ngờ vấp ngã trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest

VOV.VN - Chelsea thi đấu bạc nhược và thua Nottingham Forest 1-3 trong ngày có tới 4 ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra trên sân Stamford Bridge.

