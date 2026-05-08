Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

Rạng sáng 8/5, các trận bán kết lượt về Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026 đã diễn ra. Sau loạt trận hấp dẫn, Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử khi lần đầu tiên kể từ thời điểm Cúp C3 châu Âu theo quy chuẩn mới được thành lập năm 2021, giải đấu hàng đầu nước Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết.

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters).

Tại Cúp C2, trận bán kết lượt về "toàn Anh" giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã dồn toàn lực cho trận lượt về và họ hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Sau hơn 30 phút không thể ghi bàn, Aston Villa đã mở được tỷ số trận lượt về với pha ghi bàn của Watkins ở phút 36. Bàn thắng tạo nên màn ăn mừng bùng nổ tại Villa Park để rồi sau đó, McGinn (cú đúp) và Buendia liên tục lập công trong hiệp 2, giúp Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng 4-0 trong trận lượt về.

Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Freiburg sau khi đại diện nước Đức thắng 3-1 trước Braga lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc 4-3.

Ở Cúp C3, Crystal Palace duy trì tốt ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Tình huống phản lưới nhà của Pedro Henrique bên phía Shakhtar cùng pha ghi bàn đến từ Sarr của Palace giúp đại diện nước Anh hưởng niềm vui với chiến thắng chung cuộc 5-2.

Đối thủ của Crystal Palace tại chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha - Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Strasbourg 1-0 trong trận lượt về nhờ công của tiền đạo Alemão, kết cục hoàn toàn giống với trận lượt đi.

Như vậy, bóng đá Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu năm nay khi trước đó Arsenal đã có vé vào chung kết Cúp C1 để gặp PSG.