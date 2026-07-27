Thông số bất ngờ về cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

ĐT Việt Nam đang thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt đối đầu các đội bóng Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia ở bảng A.

Đáng chú ý, tất cả các đối thủ của ĐT Việt Nam đều sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài. Timor Leste có hàng loạt nhân tố gốc Bồ Đào Nha và Australia trong đội hình như Dylan Niski, Liam Farrugia, Jackson Fowler hay Oatnasio da Silva.

Singapore sử dụng 2 cầu thủ nhập tịch gốc Hàn Quốc và Nhật Bản là Song Ui Young và Kyoga Nakamura. Campuchia có những gương mặt nhập tịch từ khắp nơi trên thế giới như Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa (Nhật Bản), Alisher Mirzaev (Uzbekistan), Iago Bento (Brazil) và Abdel Kader Coulibaly (Bờ Biển Ngà).

Ảnh: HT.

Với Indonesia, đội bóng này đã triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài với những cái tên quen thuộc, hầu hết có gốc Hà Lan như Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Marc Klok, Thom Haye hay Ragnar Oratmangoen.

Về phía ĐT Việt Nam, trong tay HLV Kim Sang Sik có 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc cùng các nhân tố Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik.

Với số lượng 5 cầu thủ gốc nước ngoài, ĐT Việt Nam vẫn chưa phải đội có nhiều gương mặt có dòng máu nước ngoài nhiều nhất trong đội hình. Nếu xét riêng bảng A, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng chỉ có số lượng cầu thủ gốc nước ngoài nhiều hơn Singapore.

Trong khi đó tại bảng B, có 2 đội không dùng cầu thủ gốc nước ngoài là Lào và Myanmar. Trong khi đó, Philippines, Malaysia và Thái Lan đều có nhiều cầu thủ nhập tịch hoàn toàn và lai trong đội hình.

Xu thế dùng cầu thủ nhập tịch hoàn toàn và lai trong đội hình đang diễn ra phổ biến ở Đông Nam Á và số lượng những cầu thủ dạng này trong đội hình ĐT Việt Nam vẫn ở mức trung bình, không quá thấp nhưng cũng không phải quá cao như nhiều đội bóng khác tại ASEAN Cup năm nay.