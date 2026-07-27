Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: ĐT Việt Nam được nghỉ

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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7, bảng A bước vào lượt trận thứ hai với 2 cặp đấu. Tuy vậy, ĐT Việt Nam sẽ được nghỉ ở loạt trận này.

2 trận đấu diễn ra hôm nay là Singapore vs Timor Leste (18h) và Indonesia vs Campuchia (20h30). Trong đó, ĐT Indonesia sẽ có màn ra quân sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên.

Với những gì đã diễn ra ngày ra quân, Singapore được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste. Đội bóng được đánh giá yếu nhất giải đã có màn ra quân đáng quên khi để thua ĐT Việt Nam 0-7.

Ảnh: FFC.

Dù cũng nỗ lực tìm kiếm các cầu thủ có dòng máu ngoại về phục vụ nhưng Timor Leste vẫn cho thấy họ vẫn còn phải học hỏi nhiều. 13 cầu thủ đang thi đấu ở Bồ Đào Nha, Australia, Malaysia… vẫn chưa đủ sức để có thể nâng cấp năng lực của ĐTQG bởi chuyên môn của những cầu thủ này cũng chỉ ở mức vừa phải.

Trong khi đó, Indonesia với quyết tâm lần đầu đăng quang ở ASEAN Cup sẽ hướng đến chiến thắng ngày ra quân khi gặp Campuchia trên sân nhà. Với thực lực nhỉnh hơn, thầy trò HLV John Herdman hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.