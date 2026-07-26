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Kết quả bóng chuyền hôm nay 26/7: ĐT nam Việt Nam thắng Thái Lan, làm nên lịch sử

Chủ Nhật, 21:31, 26/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền hôm nay 26/7: ĐT nam Việt Nam thắng Thái Lan 3-2, làm nên lịch sử với lần đầu tiên đăng quang chức vô địch 1 chặng của SEA V.Cup 2026.

Kết quả bóng chuyền hôm nay 26/7: ĐT nam Việt Nam thắng Thái Lan 3-2, làm nên lịch sử với lần đầu tiên đăng quang chức vô địch 1 chặng của SEA V.Cup 2026. 

ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 1

Đây là trận đấu diễn ra rất căng thẳng, kịch tính. ĐT Việt Nam thua set đầu 22-25 nhưng sau đó thắng lại 2 set với các điểm số 25-23, 25-19. Đến set 4, Thái Lan thắng nhanh 25-15 để đưa trận đấu vào set 5. 

Ở set quyết định, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu rất tốt với những pha chắn bóng liên tiếp thành công để thắng 15-10, qua đó bước lên ngôi vô địch 1 chặng của SEA V.Cup lần đầu tiên trong lịch sử. 

09:54
09:55
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 2
Ảnh: SAVA. 
10:00

Trận chung kết chặng 2 bóng chuyền SEA V.Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h hôm nay 26/7 (giờ Việt Nam. 

ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 3
Ảnh: SAVA. 

Bằng bản lĩnh, sức mạnh ở hàng công và tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua khi đánh bại Indonesia ở trận bán kết chặng 2 SEA V.Cup 2026. 

Tiếp đà hưng phấn, Ngọc Thuân cùng các đồng đội đang quyết tâm hướng đến trận chung kết gặp kình địch Thái Lan vào 19h00 ngày hôm nay (26/7).

Nếu giành chiến thắng, bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chạm đến cột mốc lịch sử, chưa bao giờ có được, đó là danh hiệu vô địch 1 chặng của SEA V.Cup. 

Hơn hết, nếu vô địch, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sẽ có thêm cơ hội để trở lại với đấu trường châu lục vào năm sau. 

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn luôn là đối thủ khó chịu với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khi ở 2 lần chạm trán tại vòng bảng 2 chặng SEA V.Cup 2026, các cầu thủ Việt Nam luôn là những người thua trận dù đã có những thời điểm thi đấu rất hay. 

Do đó, việc duy trì phong độ đỉnh cao trong trận đấu tối qua là điều kiện then chốt nếu đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam muốn tạo nên chiến thắng cùng cột mốc lịch sử. 

10:01
 

 

19:01

Set 1: 0-1: Thái Lan ghi điểm đầu tiên trong trận với cú chắn bóng chính xác. 

19:02

Set 1: 1-2: Ngọc Thuân đập bóng ghi điểm, rút ngắn tỷ số. 

19:05

Set 1: 3-4: Ngọc Thuân tiếp tục ghi điểm. Cả 3 điểm của ĐT Việt Nam đều thuộc về số 17. 

19:07

Set 1: 4-6: Vẫn là Ngọc Thuân ghi điểm với cú đánh bạt chắn của Thái Lan. 

19:08

Set 1: 5-7: Sau khi đập bóng ghi điểm, Napadet của Thái Lan đã phát bóng hỏng. 

19:09
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 4
Ảnh: SAVA. 
19:10

Set 1: 6-8: Thêm một tình huống cầu thủ Thái Lan phát bóng ra ngoài. 

19:11

Set 1: 7-9: Đến lượt Đinh Văn Phương phát bóng hỏng, Thái Lan vẫn duy trì được lợi thế 2 điểm. 

19:12

Set 1: 9-11: Lần này đến lượt Duy Tuyến phát bóng hỏng. 

19:13

Set 1: 10-11: Sau một tình huống bóng bền giằng co nhất từ đầu trận, Đinh Văn Phương đã ghi điểm với cú đập bóng dọc sân uy lực. 

19:14
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 5
Ảnh: SAVA. 
19:15

Set 1: 13-12: Sau những điểm số đầu tiên liên tục thuộc về Ngọc Thuân, Văn Phương đã tỏa sáng với những điểm số liên tiếp. Sau đó, Thế Khải đã lần đầu tiên giúp các cầu thủ Việt Nam vượt lên trong set 1. 

19:17

Set 1: 14-14: Ngọc Thuân đập bóng cắm sàn, đưa set đấu về lại thế cân bằng. 

19:17

Set 1: 14-16: Thái Lan liên tiếp ghi 2 điểm để tái lập thế dẫn trước. 

19:19

Set 1: 16-16: ĐT Việt Nam cũng ngay lập tức có liền 2 điểm để tạm gỡ hòa 16 đều. 

19:21

Set 1: 18-16: Thêm 2 điểm nữa được ghi cho ĐT Việt Nam do công của Ngọc Thuân. Đội bạn đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. 

19:21
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 6
Ảnh: SAVA. 
19:23

Set 1: 21-18: Cầu thủ Thái Lan phát bóng hỏng. 

19:25

Set 1: 21-20: Thái Lan có liền 2 điểm để rút ngắn khoảng cách. ĐT Việt Nam phải tạm dừng trận đấu để hội ý ở thời điểm then chốt của set 1. 

19:27

Set 1: 22-22: Cú đánh của Ngọc Thuân không qua được hàng chắn đối thủ. 

19:29

Set 1: 22-24: Cú đánh của Thế Khải đã bị cầu thủ Thái Lan bắt bài. 

19:30

Set 1: 22-25: Văn Phương không qua được tay chắn của Napadet. Set 1 kết thúc với thắng lợi cho người Thái. 

19:32
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 7
Ảnh: SAVA. 
19:34

Set 2: 1-0: Duy Tuyến ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam. 

19:37

Set 2: 4-2: Ngọc Thuân đánh lọt chắn Thái Lan. Đội Việt Nam đang khởi đầu set 2 tốt hơn so với set 1. 

19:38

Set 2: 4-4: Thái Lan nhanh chóng ghi 2 điểm để gỡ hòa 4-4. 

19:41

Set 2: 8-6: ĐT Việt Nam vượt lên với khoảng cách 2 diểm sau những tình huống lập công từ Duy Tuyến và Ngọc Thuân. 

19:43
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 8
Ảnh: SAVA. 
19:45

Set 2: 10-10: 2 đội đang chơi rất giằng co. Các cầu thủ Việt Nam không duy trì được lợi thế quá lâu. 

19:46

Set 2: 10-12: Thái Lan bứt phá với pha ghi điểm của Chaiwat. 

19:48

Set 2: 13-14: Cầu thủ Thái Lan phát bóng hỏng. 

19:50

Set 2: 13-16: Napadet bắt bài và chắn bóng thành công cú đập của cầu thủ Việt Nam. 

19:51
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 9
Ảnh: SAVA. 
19:53

Set 2: 16-17: ĐT Việt Nam ghi liền 2 điểm sau hội ý. 

19:56

Set 2: 18-19:  Văn Tiên ghi diểm, ĐT Việt Nam chỉ còn kém đối thủ 1 điểm. 

19:58

Set 2: 21-20: ĐT Việt Nam kiên trì bám đuổi và cuối cùng đã vượt lên với pha chắn bóng của Văn Phương. 

20:00

Set 2: 23-21: Văn Phương phát bóng ăn điểm trực tiếp, ĐT Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng set 2 đúng 2 điểm. 

20:02

Set 2: 25-23: Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Văn Tiên đã giúp ĐT Việt Nam thắng set 2. 

20:03
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 10
Ảnh: SAVA. 
20:06

Set 3: 0-1: Điểm đầu tiên của set 3 thuộc về Thái Lan. 

20:09

Set 3: 4-3: Ngọc Thuân thay đổi hướng đánh và ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

20:11

Set 3: 7-3: ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm để tạo ra khoảng cách khá lớn. 

20:15

Set 3: 10-5: ĐT Việt Nam vẫn đang duy trì cách biệt khá lớn sau pha phát bóng không qua lưới của đối thủ. 

20:16

Set 3: 11-6: Ngọc Thuân đánh trên chắn đối thủ để ghi điểm. 

20:17
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 11
Ảnh: SAVA. 
20:19

Set 3: 13-9: Ngọc Thuân đánh bóng không qua được hàng chắn Thái Lan. 

20:23

Set 3: 16-10: Đinh Văn Duy phát bóng khó chịu, cầu thủ đội bạn nỗ lực bắt bước một không thành công và sau đó dù cứu bóng bằng chân cũng không thể ngăn cản ĐT Việt Nam ghi điểm. 

20:25

Set 3: 18-11: ĐT Việt Nam đã dẫn trước 7 điểm sau cú đánh của Ngọc Thuân. 

20:26

Set 3: 20-12: Văn Phương chắn bóng thành công, ĐT Việt Nam đang chơi quá tốt. 

20:27
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 12
Ảnh: SAVA. 
20:29

Set 3: 22-13: Văn Tiên đập bóng gọn gàng nâng khoảng cách lên 9 điểm.

20:31

Set 3: 23-16: Ngọc Thuân không thể vượt qua được hàng chắn Thái Lan.

20:34

Set 3: 24-18: Sau một loạt điểm của Thái Lan, Duy Tuyến đã cắt được điểm cho ĐT Việt Nam. 

20:35

Set 3: 25-19: Ngọc Thuân dứt điểm trên chắn, ấn định chiến thắng set đấu này cho ĐT Việt Nam. 

20:36
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 13
Ảnh: SAVA. 
20:39

Set 4: 0-1: Điểm số đầu tiên set 4 thuộc về Thái Lan. 

20:42

Set 4: 4-4: Ngọc Thuân đánh bóng bạt tay chắn Thái Lan bay ra ngoài. 

20:44

Set 4: 6-6: Văn Phương ghi điểm với cú đập bóng uy lực. Set 4 đang khởi đầu tương đối giằng co. 

20:48

Set 4: 7-8:  ĐT Việt Nam ghi thêm điểm số sau lỗi chạm lưới của đối thủ. 

20:49

Set 4: 8-8: Duy Tuyến chắn bóng chính xác, san bằng tỷ số 8-8. 

20:50

Set 4: 8-11: Napadet ghi điểm giúp Thái Lan dẫn 3 điểm.

20:52
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 14
Ảnh: SAVA
20:59

Set 4: 10-18: ĐT Việt Nam vừa cắt được chuỗi lên điểm rất dài của đối thủ. 

21:02

Set 4: 11-21: ĐT Việt Nam đang thi đấu với những cầu thủ dự bị. Các trụ cột được rút ra chờ set 5. 

21:04

Set 4: 14-23: Văn Phương ghi điểm với cú chắn bóng thành công. 

21:06

Set 4: 15-25: Đội bạn kết thúc set đầu với cú đập bóng uy lực. 

21:07
ket qua bong chuyen hom nay 26 7 Dt nam viet nam thang thai lan, lam nen lich su hinh anh 15
Ảnh: SAVA.
21:10

Set 5: 1-0: Ngọc Thuân ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam. 

21:12

Set 5: 3-1: Chaiwat của Thái Lan đập bóng ra ngoài. 

21:14

Set 5: 4-2: Ngọc Thuân ghi điểm sau cú đánh chéo sân đầy uy lực. 

21:16

Set 5: 5-4: Nếu như ĐT Việt Nam có Ngọc Thuân thì Thái Lan có Napadet. 2 đội đang so kè từng điểm. 

21:17

Set 5: 6-7: Ngọc Thuân băng lên từ hàng sau nhưng không thắng được tay chắn của đối thủ. 

21:20

Set 5: 8-8: Cầu thủ Thái Lan phát bóng không qua lưới, tỷ số set 5 đã được cân bằng. 

21:22

Set 5: 10-9: Thế Khải đập bóng rất nhanh giúp ĐT Việt Nam lại vượt lên. 

21:24

Set 5: 12-9: Cầu thủ Thái Lan đánh bóng ra ngoài, ĐT Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng 3 điểm. 

21:25

Set 5: 14-9: Napadet đánh bóng ra ngoài. Điểm match-point đã đến với ĐT Việt Nam. 

21:28

Set 5: 15-10: Cầu thủ Việt Nam đánh bóng chạm tay chắn Thái Lan ra ngoài. ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.Cup. 

 

Trần Tiến/VOV.VN
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