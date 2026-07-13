Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam ra sân

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hướng tới AFF ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Chia sẻ với truyền thông, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết ĐT Việt Nam đang có quá trình chuẩn bị rất tích cực sau gần ba tuần hội quân: “Tôi nghĩ đội tuyển đã có một đợt tập huấn rất chất lượng, cùng với những trận đấu tập bổ ích để chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Chúng tôi vẫn còn vài ngày tập luyện và một trận đấu tập rất quan trọng phía trước. Toàn đội đang tập trung cao độ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

Ảnh: VFF

Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, thủ thành sinh năm 1993 cho rằng đây sẽ là bài kiểm tra có ý nghĩa quan trọng đối với Ban huấn luyện và các cầu thủ.

“Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất cao khi đang thi đấu tại K-League 1. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và có những lựa chọn phù hợp trước khi bước vào AFF ASEAN Cup”, Văn Lâm nhận định.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18/7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026.