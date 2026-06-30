English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Người hùng" của Paraguay gây sốt sau khi gieo ác mộng cho ĐT Đức ở World Cup 2026

Thứ Ba, 09:39, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ môn Orlando Gill của Paraguay gây sốt sau khi gieo ác mộng cho ĐT Đức trên loạt sút luân lưu tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Thủ thành Orlando Gill của Paraguay đã trở thành tâm điểm sau màn trình diễn xuất sắc giúp đội nhà loại Đức ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trên sân Boston, người gác đền 26 tuổi chơi bùng nổ, đặc biệt trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Ở loạt “đấu súng”, Gill liên tiếp cản phá các cú đá của Kai Havertz và Nick Woltemade, góp phần khiến ĐT Đức lần đầu tiên trong lịch sử thua luân lưu tại World Cup. Cú sút hỏng của Jonathan Tah sau đó đã khép lại thất bại cay đắng cho đội bóng châu Âu.

nguoi hung cua paraguay gay sot sau khi gieo ac mong cho Dt Duc o world cup 2026 hinh anh 1
Thủ môn Orlando Gill thi đấu "xuất thần" giúp Paraguay loại Đức ở vòng 32 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ tỏa sáng ở loạt sút luân lưu, Gill còn có trận đấu ấn tượng trong 120 phút thi đấu với nhiều pha cứu thua quan trọng. Dù từng mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của Đức, anh đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung và trở thành chốt chặn đáng tin cậy.

Trước đối thủ kiểm soát thế trận và tung ra tới 21 cú sút, Gill vẫn đứng vững và khiến hàng công Đức nản lòng. Gill thậm chí còn vượt qua Manuel Neuer trong màn đối đầu trực tiếp trên chấm 11m.

Chia sẻ sau trận, thủ môn cao 1m98 thừa nhận cảm giác như vừa trải qua một “bộ phim kinh dị” trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ. Tuy nhiên, Gill nhấn mạnh chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần chiến đấu và niềm tin của Paraguay.

nguoi hung cua paraguay gay sot sau khi gieo ac mong cho Dt Duc o world cup 2026 hinh anh 2
Orlando Gill chiến thắng Kai Havertz trên loạt sút luân lưu... (Ảnh: Reuters)
nguoi hung cua paraguay gay sot sau khi gieo ac mong cho Dt Duc o world cup 2026 hinh anh 3
...rồi tiếp tục gieo sầu cho Nick Woltemade. (Ảnh: Reuters)
nguoi hung cua paraguay gay sot sau khi gieo ac mong cho Dt Duc o world cup 2026 hinh anh 4
Ảnh: Reuters

“Cảm xúc thật tuyệt vời. Một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi ghi bàn trước, họ gỡ hòa, nhưng rồi vẫn đứng vững. Toàn đội đã phân tích kỹ từng cầu thủ và cách họ sút phạt đền. May mắn là tôi cản phá được hai quả. Đây là một vinh dự… chúng tôi đã loại một nhà vô địch. Chiến thắng này dành tặng tất cả người dân Paraguay”, Orlando Gill cho biết.

Với phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu, Gill đã góp công lớn đưa Paraguay tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Nam Mỹ sẽ là Pháp hoặc Thụy Điển.

Về phía ĐT Đức, thất bại này nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng tại các kỳ World Cup gần đây. HLV Julian Nagelsmann thừa nhận đội bóng chưa đạt kỳ vọng, trong khi các cầu thủ cũng không giấu nổi sự thất vọng sau cú sốc bị loại.

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Julian Nagelsmann nói gì khi Đức bị loại khỏi World Cup 2026?
HLV Julian Nagelsmann nói gì khi Đức bị loại khỏi World Cup 2026?

VOV.VN - HLV Julian Nagelsmann tuyên bố sẽ không từ chức sau tuyển Đức thất bại trước Paraguay và bị loại khỏi World Cup 2026.

HLV Julian Nagelsmann nói gì khi Đức bị loại khỏi World Cup 2026?

HLV Julian Nagelsmann nói gì khi Đức bị loại khỏi World Cup 2026?

VOV.VN - HLV Julian Nagelsmann tuyên bố sẽ không từ chức sau tuyển Đức thất bại trước Paraguay và bị loại khỏi World Cup 2026.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu và phải dừng bước từ vòng 32 đội.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu và phải dừng bước từ vòng 32 đội.

Sau Vozinha, thủ môn của Curacao tiếp tục "gây sốt" ở World Cup 2026
Sau Vozinha, thủ môn của Curacao tiếp tục "gây sốt" ở World Cup 2026

VOV.VN - Sau thủ môn Vozinha của Cape Verde, thủ thành Eloy Room của đội tuyển Curacao là "người gác đền" tiếp theo tạo nên cơn sốt ở World Cup 2026.

Sau Vozinha, thủ môn của Curacao tiếp tục "gây sốt" ở World Cup 2026

Sau Vozinha, thủ môn của Curacao tiếp tục "gây sốt" ở World Cup 2026

VOV.VN - Sau thủ môn Vozinha của Cape Verde, thủ thành Eloy Room của đội tuyển Curacao là "người gác đền" tiếp theo tạo nên cơn sốt ở World Cup 2026.

Thủ môn 40 tuổi gây sốt toàn cầu khi giúp Cape Verde tạo kỳ tích trước Tây Ban Nha
Thủ môn 40 tuổi gây sốt toàn cầu khi giúp Cape Verde tạo kỳ tích trước Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ môn Vozinha của Cape Verde gây sốt toàn cầu sau khi cùng Cape Verde giành điểm số lịch sử trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Thủ môn 40 tuổi gây sốt toàn cầu khi giúp Cape Verde tạo kỳ tích trước Tây Ban Nha

Thủ môn 40 tuổi gây sốt toàn cầu khi giúp Cape Verde tạo kỳ tích trước Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ môn Vozinha của Cape Verde gây sốt toàn cầu sau khi cùng Cape Verde giành điểm số lịch sử trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Thụy Điển World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Thụy Điển World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Thụy Điển thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Thụy Điển World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Thụy Điển World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Thụy Điển thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế