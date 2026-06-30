"Người hùng" của Paraguay gây sốt sau khi gieo ác mộng cho ĐT Đức ở World Cup 2026

Thủ thành Orlando Gill của Paraguay đã trở thành tâm điểm sau màn trình diễn xuất sắc giúp đội nhà loại Đức ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trên sân Boston, người gác đền 26 tuổi chơi bùng nổ, đặc biệt trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Ở loạt “đấu súng”, Gill liên tiếp cản phá các cú đá của Kai Havertz và Nick Woltemade, góp phần khiến ĐT Đức lần đầu tiên trong lịch sử thua luân lưu tại World Cup. Cú sút hỏng của Jonathan Tah sau đó đã khép lại thất bại cay đắng cho đội bóng châu Âu.

Thủ môn Orlando Gill thi đấu "xuất thần" giúp Paraguay loại Đức ở vòng 32 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ tỏa sáng ở loạt sút luân lưu, Gill còn có trận đấu ấn tượng trong 120 phút thi đấu với nhiều pha cứu thua quan trọng. Dù từng mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của Đức, anh đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung và trở thành chốt chặn đáng tin cậy.

Trước đối thủ kiểm soát thế trận và tung ra tới 21 cú sút, Gill vẫn đứng vững và khiến hàng công Đức nản lòng. Gill thậm chí còn vượt qua Manuel Neuer trong màn đối đầu trực tiếp trên chấm 11m.

Chia sẻ sau trận, thủ môn cao 1m98 thừa nhận cảm giác như vừa trải qua một “bộ phim kinh dị” trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ. Tuy nhiên, Gill nhấn mạnh chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần chiến đấu và niềm tin của Paraguay.

Orlando Gill chiến thắng Kai Havertz trên loạt sút luân lưu... (Ảnh: Reuters)

...rồi tiếp tục gieo sầu cho Nick Woltemade. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

“Cảm xúc thật tuyệt vời. Một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi ghi bàn trước, họ gỡ hòa, nhưng rồi vẫn đứng vững. Toàn đội đã phân tích kỹ từng cầu thủ và cách họ sút phạt đền. May mắn là tôi cản phá được hai quả. Đây là một vinh dự… chúng tôi đã loại một nhà vô địch. Chiến thắng này dành tặng tất cả người dân Paraguay”, Orlando Gill cho biết.

Với phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu, Gill đã góp công lớn đưa Paraguay tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Nam Mỹ sẽ là Pháp hoặc Thụy Điển.

Về phía ĐT Đức, thất bại này nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng tại các kỳ World Cup gần đây. HLV Julian Nagelsmann thừa nhận đội bóng chưa đạt kỳ vọng, trong khi các cầu thủ cũng không giấu nổi sự thất vọng sau cú sốc bị loại.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu và phải dừng bước từ vòng 32 đội.