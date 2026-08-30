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ĐT nữ Việt Nam thắng kịch tính trước ngày sang Trung Quốc tập huấn

Chủ Nhật, 09:19, 30/08/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 4-3 trong trận giao hữu với Royal Bắc Ninh trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Trận giao hữu với Royal Bắc Ninh là màn thử nghiệm quan trọng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau gần 4 tuần tập trung, qua đó tiếp tục hoàn thiện chiến thuật trước thềm ASIAD 2026. Đây là trận giao hữu thứ 3 của ĐT nữ Việt Nam trong đợt tập trung lần này, sau khi "thử lửa" với các đội U14 và U15 của Hà Nội FC.

Dt nu viet nam thang kich tinh truoc ngay sang trung quoc tap huan hinh anh 1
ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu với Royal Bắc Ninh. (Ảnh: VFF)

Ở đội hình xuất phát, HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng Kim Thanh trong khung gỗ. Hàng phòng ngự gồm Hoàng Thị Loan, Cù Thị Huỳnh Như, Thu Thương và Nguyễn Thị Hoa. Tuyến giữa có Thái Thị Thảo, Thu Xuân, Thanh Nhã và Bích Thùy, trong khi Hải Yến cùng Vạn Sự được bố trí trên hàng công.

ĐT nữ Việt Nam sớm gặp khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng nam Royal Bắc Ninh có ưu thế đáng kể về thể hình và thể lực. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc để thủng lưới ngay phút thứ 2, nhưng nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ công Thanh Nhã ở phút 14. Đến phút 23 và 27, Vạn Sự liên tiếp lập công giúp ĐT nữ Việt Nam vượt lên dẫn 3-1. Royal Bắc Ninh rút ngắn tỉ số ở phút 32, trước khi Bích Thùy ghi bàn ở phút 49, giúp ĐT nữ Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế.

Sang hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc tận dụng trận đấu để thử nghiệm nhân sự và điều chỉnh chiến thuật. Diễm My, Trúc Hương, Vũ Hoa, Thu Phương, Nhật Lan, Minh Chuyên và Hoàng Vân được trao cơ hội vào sân. Tuy nhiên, ở hiệp thi đấu này, ĐT nữ Việt Nam không ghi thêm được bàn thắng nào, trong khi đó, Royal Bắc Ninh có thêm một bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỉ số 4-3 nghiêng về ĐT nữ Việt Nam.

Dt nu viet nam thang kich tinh truoc ngay sang trung quoc tap huan hinh anh 2
ĐT nữ Việt Nam thắng Royal Bắc Ninh 4-3 sau màn rượt đuổi tỉ số. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết việc đối đầu những cầu thủ nam trẻ, khỏe giúp các học trò có thêm cơ hội rèn khả năng thoát pressing và xử lý trong điều kiện thi đấu có cường độ cao. Royal Bắc Ninh cũng sở hữu một số cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở vị trí tiền đạo và có sự góp mặt của cựu tuyển thủ quốc gia Huy Hùng trong hiệp 2.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đây là trận đấu bổ ích, đồng thời cho rằng các phương án tấn công của ĐT nữ Việt Nam được vận hành tương đối tốt. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự vẫn là vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh sau khi đội nhà mắc một số sai sót và để thủng lưới sớm.

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ có thêm 3 ngày tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Trung Quốc từ ngày 2/9 đến 11/9 để tập huấn và thi đấu hai trận giao hữu. Như vậy, đội tuyển dự kiến có tổng cộng 5 trận đấu nhằm hoàn thiện chuyên môn trước ASIAD 2026.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14/9. ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 14/9, sau đó lần lượt đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.

PV/VOV.VN
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