Harry Kane xô đổ kỷ lục của Pele tại sân chơi World Cup

Tuyển Anh ngược dòng thắng CHDC Congo

Rạng sáng ngày 1/7 (giờ Việt Nam), tuyển Anh nhọc nhằn đánh bại CHDC Congo 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của thủ quân Harry Kane và quân bài dự bị chiến lược Anthony Gordon.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng “Tam sư” nhập cuộc thảm họa khi để Brian Cipenga mở tỷ số cho CHDC Congo ngay ở phút thứ 7. Lối chơi rời rạc khiến tuyển Anh trải qua hiệp một bế tắc. Thậm chí, pha đánh đầu của Jude Bellingham ở phút 30 mới là cú dứt điểm đầu tiên của tuyển Anh - đánh dấu khoảng thời gian chờ đợi một cú sút lâu nhất của “Tam sư” trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966.

Tuy nhiên, những điều chỉnh trong hiệp hai của HLV Thomas Tuchel đã thay đổi cục diện. Phút 75, Anthony Gordon kiến tạo chính xác cho Harry Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đến phút 86, bộ đôi này tiếp tục phối hợp để Kane tung cú dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-1, đưa tuyển Anh vào vòng 16 đội gặp Mexico.

Màn ngược dòng này giúp tuyển Anh chính thức phá dớp lịch sử lần đầu tiên thắng một trận đấu World Cup khi bị dẫn trước trong hiệp một (sau 7 trận thua và 2 trận hòa trước đó).

Harry Kane xô đổ kỷ lục của Pele

Trận đấu này cũng chứng kiến những cột mốc thống kê siêu hạng của các cá nhân bên phía tuyển Anh. Theo đó, Harry Kane với đúp bàn thắng nâng thành tích của Kane lên 13 bàn tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua huyền thoại Pele (12 bàn) để áp sát các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Harry Kane sở hữu tới 10 bàn thắng sau 11 lần ra sân tại các vòng loại trực tiếp giải đấu lớn (World Cup/Euro) kể từ Euro 2020, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ châu Âu nào khác trong cùng giai đoạn (Kylian Mbappé xếp sau với 7 bàn).

Harry Kane xô đổ kỷ lục ghi bàn của Pele tại sân chơi World Cup.

Không những vậy, tiền đạo 32 tuổi đã ghi 5 bàn tại giải đấu năm nay và nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng tại World Cup lên con số 16. Kể từ năm 2018, chỉ có Mbappe (22) và Messi (19) làm tốt hơn tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich.

Về phía Anthony Gordon, anh trở thành cầu thủ dự bị đầu tiên trong lịch sử tuyển Anh đóng góp từ 2 kiến tạo/bàn thắng trở lên trong một trận đấu World Cup.

Bên kia chiến tuyến, thất bại này khiến CHDC Congo kéo dài cái dớp của bóng đá châu Phi, khi 8/10 đại diện lục địa đen đều để thua ngay trong trận đầu tiên bước vào vòng knock-out World Cup.