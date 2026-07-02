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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7: Bỉ giành chiến thắng kịch tính trước Senegal

Thứ Năm, 05:59, 02/07/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7 nhận được sự chú ý khi ĐT Bỉ có màn lội ngược dòng kịch tính trước ĐT Senegal để giành vé vào vòng 16 đội.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7 nhận được sự chú ý khi ĐT Bỉ có màn lội ngược dòng kịch tính trước ĐT Senegal để giành vé vào vòng 16 đội.

05:55

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal sôi nổi ngay từ những phút đầu khi hai đội chơi đôi công. ĐT Senegal tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn và đến phút 25, Habib Diarra băng vào đá bồi cận thành mang về bàn mở tỉ số.

ĐT Bỉ sau đó dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa có nhiều phương án để khoan phá hàng phòng ngự ĐT Senegal. Khi ĐT Bỉ vẫn đang bế tắc, ĐT Senegal có thêm bàn nhân đôi cách biệt của Ismaila Sarr ở phút 51.

Bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu, ĐT Bỉ lại có liên tiếp hai bàn thắng ở cuối trận. Phút 86, Lukaku dứt điểm cận thành mang về bàn rút ngắn tỉ số và chỉ ba phút sau, Tielemans đánh đầu mang về bàn gỡ hoà cho ĐT Bỉ. 

Với tỉ số hoà 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Đến những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới ĐT Bỉ được hưởng phạt đền.

Trên chấm phạt đền, Tielemans ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Bỉ. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bỉ 3-2 Senegal, kết quả này giúp ĐT Bỉ giành vé vào vòng 16 đội.

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20:50

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal được đánh giá sẽ có nhiều bất ngờ. Tại vòng bảng, ĐT Bỉ dù được đánh giá rất cao nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi liên tục để hoà Ai Cập và Iran, giành ngôi đầu bảng G nhờ trận thắng ĐT New Zealand trong trận đấu cuối.

Vì vậy trong trận đấu sắp tới, ĐT Senegal được đánh giá hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Trước đó, hai đại diện của bóng đá châu Âu đã dừng bước ở vòng 32 đội đầy bất ngờ. Đức và Hà Lan dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để thua trên chấm luân lưu.

Màn trình diễn không thực sự thuyết phục ở vòng bảng mang đến những nỗi lo nhất định dành cho người hâm mộ ĐT Bỉ. Tại vòng bảng, ĐT Senegal cũng có màn trình diễn không quá tệ để vào vòng loại trực tiếp, đặc biệt khi phải nằm chung bảng với hai đối thủ mạnh là Pháp và Na Uy.

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal diễn ra vào 3h00 ngày 2/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

20:50
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20:52

 

02:09
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Đội hình xuất phát trận đấu Bỉ vs Senegal.
02:14

Nhiều CĐV đến sân từ sớm để cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)

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02:27

Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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03:00

Trận đấu bắt đầu! ĐT Bỉ là đội giao bóng trước!

03:05

4': Không được! ĐT Senegal chủ động đẩy cao đội hình trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, những pha tấn công từ hai biên đều chưa mang lại hiệu quả khi hàng phòng ngự ĐT Bỉ đang chơi tốt.

03:08

6': Không được! Từ đường chuyền của De Bruyne, Trossard nhận bóng trong vòng cấm ở sát đáy biên rồi căng ngang vào trong nhưng cầu thủ Senegal đã kịp thời phá bóng ra.

03:10

9': Nguy hiểm! De Bruyne nỗ lực đi bóng trong vòng cấm rồi trả ngược để Trossard dứt điểm ngay vào góc gần nhưng thủ môn Diaw kịp thời đổ người bắt gọn bóng cứu thua cho ĐT Senegal.

03:12
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Hai đội đang chơi đôi công đầy quyết liệt (Ảnh: Reuters)
03:15

13': Không vào! Từ đường tạt bóng bên cánh trái, thủ thành Courtois băng ra nhưng trong thế với đã mắc sai lầm để bóng rơi xuống ngay trước khung thành, Ismaila Sarr dứt điểm ngay. Tuy nhiên, tiền đạo của Senegal cũng không có tư thế sút tốt khi phải với khiến bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.

03:18

17': Sút xa! Từ quả tạt bên cánh phải, hậu vệ Bỉ đánh đầu phá bóng, Gueye lập tức băng vào dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ thành Courtois.

03:23

22': Không được! Mane nỗ lực đi bóng ở biên trái nhưng không qua được Castagne để gây nguy hiểm cho khung thành ĐT Bỉ.

03:25
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 41
Ismaila Sarr dứt điểm đưa bóng đập cột dọc (Ảnh: Reuters)
03:27

25': VÀOOOOOOO !!!!! Mane tạt bóng từ cánh trái để Ismaila Sarr bật cao đánh đầu khiến bóng đập cột dọc nảy ra, Habib Diarra băng vào đá bồi cận thành khiến thủ môn Courtois đã đổ người trước đó không kịp cản phá. Tỉ số của trận đấu là Bỉ 0-1 Senegal.

 

 

03:28

27': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

03:30

30': Hai đội trở lại sân thi đấu.

03:31
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 42
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 43
Habib Diarra ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
03:35

35': Không được! De Bruyne thả bóng xuống đáy biên để Trossard xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong nhưng cầu thủ Senegal đã kịp thời giải nguy.

03:37

37': Nguy hiểm! ĐT Senegal có pha phối hợp trung lộ, Mane nhận bóng của đồng đội rồi xộc thẳng vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đúng vào vị trí của thủ thành Courtois.

03:43

41': Không được! Trossard chọc khe để De Cuyper thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng pha trả ngược theo bài của cầu thủ này lại không tìm đến các cầu thủ tấn công ĐT Bỉ.

03:44
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Ảnh: Reuters
03:45

43': Nguy hiểm! Doku có pha khuấy đảo trong vòng cấm rồi dứt điểm, bóng đập chân cầu thủ Senegal tạo điều kiện cho thủ thành Diaw kiểm soát được tình hình.

03:46

45': Sút xa! De Cuyper tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng về góc cao khung thành nhưng thủ hành Diaw đã bay người cản phá cứu thua cho ĐT Senegal.

03:46

45': Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ.

03:50

45+5': Nguy hiểm! ĐT Bỉ được đá phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 30 mét trực diện so với khung thành. De Cuyper quyết định sút thẳng nhưng bóng đập hàng rào bật ra.

03:51

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Bỉ 0-1 Senegal.

03:52
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ĐT Bỉ gặp nhiều khó khăn trước ĐT Senegal trong hiệp một (Ảnh: Reuters)
04:08

Hiệp hai bắt đầu!

04:09

46': Nguy hiểm! Ndiaye hãm bóng bằng ngực trong vòng cấm rồi dứt điểm sệt đưa bóng về bóng xa nhưng chệch khung thành ĐT Bỉ.

04:13

51': Không vào! Mane đi bóng trong vòng cấm rồi căng ngang để Habib Diarra băng vào dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành ĐT Bỉ.

04:15

51': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Ismaila Sarr băng xuống rất nhanh rồi hãm bóng bằng ngực, sau đó tung ra cú sút trái phá trong vòng cấm khiến thủ thành Courtois không kịp phản ứng. Tỉ số trận đấu là Bỉ 0-2 Senegal.

04:17
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 46
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 47
ĐT Senegal có bàn nhân đôi cách biệt (Ảnh: Reuters)
04:19

56': Thay người! ĐT Bỉ có hai sự thay đổi người khi rút De Bruyne và Doku ra, thay vào đó là Raskin và Lukebakio.

04:22

60': Không được! Lukebakio đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm nhưng cầu thủ Senegal đã lăn xả cản bóng. 

04:28

65': Không được! ĐT Bỉ nỗ lực đưa bóng lên trên để Lukaku làm tường nhưng phương án này vẫn chưa mang lại hiệu quả.

04:30
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 48
De Bruyne bị thay ra khi ĐT Bỉ chơi không tốt (Ảnh: Reuters)
04:32

69': Nguy hiểm! Cầu thủ Senegal phá bóng trong vòng cấm nhưng lại tạo ra tình huống nguy hiểm khi bóng cuộn thẳng xuống khung thành, thủ môn Diaw đã cảnh giác để bật cao bắt bóng.

04:32

70': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

04:35

73': Cầu thủ hai đội trở lại sân thi đấu.

04:36
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Những thay đổi của HLV Rudi Garcia chưa giúp ĐT Bỉ chơi khởi sắc hơn (Ảnh: Reuters)
04:40

77': Sút xa! Arthur Theate tung ra cú sút xa nhưng bóng đập cầu thủ Senegal bật ra. 

04:41

78': Không vào! Lukebakio có pha cứa lòng đưa bóng về góc cao đầy nguy hiểm nhưng chệch khung thành ĐT Senegal trong gang tấc.

04:46

83': Nguy hiểm! Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Castagne băng vào đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT Senegal.

04:47
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 50
Niềm vui của các CĐV Senegal (Ảnh: Reuters)
04:48

85': Không vào! Sadio Mane thoát xuống rồi tung ra cú dứt điểm nhưng thủ thành Courtois đã cứu thua cho ĐT Bỉ.

04:49

86': VÀOOOOOOO !!!!! Từ đường căng ngang của đồng đội, Lukaku dứt điểm góc hẹp khiến thủ thành Diaw hoàn toàn bất ngờ. Tỉ số của trận đấu là Bỉ 1-2 Senegal.

04:50

88': Nguy hiểm! Mbaye xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm vào góc gần khung thành ĐT Bỉ nhưng bóng đi thiếu chính xác.

04:52
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Lukaku ghi bàn rút ngắn tỉ số (Ảnh: Reuters)
04:53

89': VÀOOOOOOO !!!!! Trossard có pha treo bóng để Tielemans đánh đầu lái bóng về góc xa mang về bàn gỡ hoà. Tỉ số của trận đấu là Bỉ 2-2 Senegal.

04:54

90': Bù giờ! Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

04:55

90+2': Không được! Tielemans băng xuống sát đáy biên rồi căng ngang nhưng cầu thủ Senegal đã kịp thời phá bóng đi hết đường biên ngang.

04:56
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Tielemans ghi bàn gỡ hoà (Ảnh: Reuters)
04:59

90+6': Sút xa! Gueye tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành ĐT Bỉ.

05:00

Hiệp hai của trận đấu kết thúc! Tỉ số trận đấu đang là Bỉ 2-2 Senegal. Kết quả này khiến trận đấu kéo dài đến hiệp phụ để phân định đội đi tiếp.

05:05
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Các cầu thủ Senegal tiếc nuối khi bị gỡ hoà trong những phút cuối (Ảnh: Reuters)
05:05

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!

05:12

95': Thay người! ĐT Senegal có ba sự bổ sung trong đầu hiệp phụ khi Sadio Mane, Jakobs, Gueye rời sân, Nicolas Jackson, Malick Diouf và Sapoko Ndiaye vào sân.

05:15

100': Không được! ĐT Bỉ cố gắng chuyền vào những khoảng trống nhưng các cầu thủ phòng ngự Senegal chơi tập trung để hoá giải các tình huống nguy hiểm.

05:20

104': Nguy hiểm! Trossard ngoặt bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm nhưng cầu thủ Senegal đã kịp thời băng vào chắn bóng.

05:20

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Tỉ số đang là Bỉ 2-2 Senegal.

05:21
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 54
Hai đội không có nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp phụ thứ nhất (Ảnh: Reuters)
05:23

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!

05:24

107': Không được! Raskin bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng khung thành ĐT Senegal.

05:27

109': Không vào! Từ đường căng ngang của đồng đội, Mbaye băng vào dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT Bỉ đầy đáng tiếc.

05:28
ket qua world cup 2026 hom nay 2 7 bi gianh chien thang kich tinh truoc senegal hinh anh 55
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính (Ảnh: Reuters)
05:30

113': Sút xa! Sapoko Ndiaye tung ra cú sút xa nhưng bóng đến đúng vị trí thủ thành Courtois.

05:34

116': Không được! ĐT Bỉ có pha tạt bóng từ cánh trái nhưng Lukaku không thể cài đè hậu vệ đối phương để tung ra cú dứt điểm.

05:35

117': Không vào! ĐT Bỉ có pha căng ngang nguy hiểm, cầu thủ Senegal phá bóng vô tình đến chân Lukabakio. Cầu thủ ĐT Bỉ dứt điểm ở khoảng cách rất gần khung thành nhưng bóng lại chạm xà ngang bay ra ngoài. 

05:37
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Ảnh: Reuters
05:39

120+2': Phạt đền! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho ĐT Bỉ được hưởng phạt đền khi xác định Tielemans bị Camara phạm lỗi trong vòng cấm ở pha bóng trước đó. 

05:43

120+5': VÀOOOOOO !!!!! Trên chấm 11 mét, Tielemans thực hiện thành công cú đá vào góc cao mang về bàn thắng. Tỉ số trận đấu là Bỉ 3-2 Senegal.  

05:49

120+11': Cơ hội! Bóng chạm tay Raskin, ĐT Senegal được hưởng quả đá phạt trực tiếp với điểm đặt bóng chính diện ngay gần vạch 16m50. 

05:50

120+12': Không được! Pape Sarr quyết định sút thẳng nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

05:51

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bỉ 3-2. Kết quả này giúp ĐT Bỉ giành vé đi tiếp, gặp đội chiến thắng trong màn so tài giữa Mỹ và Bosnia.

05:52
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Ảnh: Reuters
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Tielemans ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Bỉ (Ảnh: Reuters)
Như Đạt/VOV.VN
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