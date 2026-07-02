Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7: Bỉ giành chiến thắng kịch tính trước Senegal

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Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal sôi nổi ngay từ những phút đầu khi hai đội chơi đôi công. ĐT Senegal tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn và đến phút 25, Habib Diarra băng vào đá bồi cận thành mang về bàn mở tỉ số.

ĐT Bỉ sau đó dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa có nhiều phương án để khoan phá hàng phòng ngự ĐT Senegal. Khi ĐT Bỉ vẫn đang bế tắc, ĐT Senegal có thêm bàn nhân đôi cách biệt của Ismaila Sarr ở phút 51.

Bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu, ĐT Bỉ lại có liên tiếp hai bàn thắng ở cuối trận. Phút 86, Lukaku dứt điểm cận thành mang về bàn rút ngắn tỉ số và chỉ ba phút sau, Tielemans đánh đầu mang về bàn gỡ hoà cho ĐT Bỉ.

Với tỉ số hoà 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Đến những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới ĐT Bỉ được hưởng phạt đền.

Trên chấm phạt đền, Tielemans ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Bỉ. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bỉ 3-2 Senegal, kết quả này giúp ĐT Bỉ giành vé vào vòng 16 đội.