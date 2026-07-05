Nhận định Brazil vs Na Uy vòng 16 đội World Cup 2026: Trận cầu đỉnh cao

Vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo vào rạng sáng 6/7. Trận đấu diễn ra lúc 3h rạng sáng 6/7 sẽ là màn so tài giữa Brazil và Na Uy trên sân MetLife ở New Jersey (Mỹ).

Ảnh: Reuters.

Để có mặt ở trận đấu này, Brazil và Na Uy đã trải qua những trận đấu hết sức khó khăn ở vòng 32 đội. Trong khi Brazil thắng Nhật Bản với tỷ số 2-1 thì Na Uy cũng vượt qua Bờ Biển Ngà với kết quả tương tự.

Vào lúc này, Na Uy và Brazil thực sự là những đội bóng đã thể hiện được năng lực ở World Cup 2026 và màn so tài giữa đôi bên sẽ thực sự là trận cầu đỉnh cao của vòng đấu 16 đội.

Với Brazil, họ càng đá càng hay dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Một HLV luôn biết "liệu cơm, gắp mắm" dựa trên những gì ông có trong tay đã tạo nên một tập thể Brazil biến hóa, sẵn sàng thay đổi cách chơi tùy theo đối thủ.

Tại vòng 32 đội. đội bóng vàng xanh bị lép vế trong hiệp một trước ĐT Nhật Bản nhưng đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2 với những sức ép khủng khiếp để rồi đối phương tự sai sót. Đó chính là dấu ấn lớn mà HLV Carlo Ancelotti mang lại cho ĐT Brazil.

Tuy nhiên, Na Uy lại là đối thủ đặc biệt khó chịu với Brazil. Trong 4 lần chạm trán trước đây, Selecao chưa từng giành chiến thắng, bao gồm thất bại 1-2 tại World Cup 1998. Đây là thử thách lịch sử mà đại diện Nam Mỹ quyết tâm vượt qua để tiến vào tứ kết.

Thực tế, Na Uy là đội bóng không cố gắng kiểm soát bóng quá nhiều. Họ phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình, sau đó đưa bóng lên thật nhanh cho Haaland, Martin Odegaard hoặc Antonio Nusa khai thác khoảng trống. Đây là lối đá luôn được xem như "khắc tinh" với những gì Carlo Ancelotti gây dựng ở tất cả các đội bóng mà ông từng dẫn dắt.

Ảnh: Reuters.

Do đó, Brazil hứa hẹn sẽ có một trận đấu không hề đơn giản và nếu như còn mắc những sai sót như hiệp 1 trận gặp Nhật Bản, Brazil sẽ rất khó đế sửa sai.

Ở trận đấu này, người hâm mộ cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến màn đối đầu giữa Gabriel (trung vệ của Brazil) và Erling Haaland (tiền đạo của Na Uy). Bộ đôi này đã từng đối đầu nhau rất nhiều ở Ngoại hạng Anh và màn chạm trán trực tiếp giữa 2 cầu thủ này trận tới sẽ mang ý nghĩa then chốt đến kết cục của trận đấu.

Với bản lĩnh của một chuyên gia đấu cúp, lại sở hữu một đội hình có chiều sâu, chất lượng hơn, Brazil đang được đánh giá nhỉnh hơn Na Uy nhưng hãy cùng xem đại diện Nam Mỹ có thể giành chiến thắng hay không.

Trận đấu Brazil vs Na Uy vòng 16 đội World Cup 2026, diễn ra lúc 3h rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.