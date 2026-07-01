Haaland có 5 bàn thắng ở World Cup 2026, Na Uy đối đầu Brazil ở vòng 16 đội

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà với Na Uy ở vòng 32 đội World Cup 2026 khởi đầu theo chiều hướng không mấy thuận lợi cho đại diện Bắc Âu. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Na Uy loay hoay tìm cách đưa bóng đến chân Erling Haaland, người gần như mất hút trong gần nửa giờ đầu.

Ngược lại, Bờ Biển Ngà chơi chủ động hơn với những đợt phản công nguy hiểm từ hai cánh, do Nicolas Pépé và Ghislain Konan đảm nhiệm. Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 40 nhờ pha lập công đẹp mắt của Antonio Nusa, người xoay sở khéo léo trước khi sút bóng chuẩn xác, mở tỷ số cho Na Uy.

Sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà dồn lên tìm bàn gỡ và tạo sức ép lớn. Thủ môn Ørjan Nyland có vài pha cứu thua quan trọng trước khi Amad Diallo, vào sân từ ghế dự bị, tỏa sáng ở phút 74 bằng một pha đi bóng solo kết thúc gọn gàng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tưởng chừng hai đội sẽ phải phân định bằng hiệp phụ, Na Uy bất ngờ vùng lên ở phút 86. Patrick Berg đột phá xuống đáy biên rồi căng ngang để Haaland chỉ việc đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo thuộc biên chế Man City ở World Cup 2026, kém Messi đúng 1 bàn.

Na Uy đối đầu Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Những phút bù giờ chứng kiến nỗ lực cuối cùng của Bờ Biển Ngà khi Amad Diallo có cú sút phạt hiểm hóc, nhưng một lần nữa Nyland xuất sắc bảo vệ thành quả cho đội nhà.

Với chiến thắng này, Na Uy giành quyền vào chơi ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ của Haaland cùng các đồng đội ở vòng đấu tiếp theo là Brazil, ứng viên nặng ký cho chức vô địch.