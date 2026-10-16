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Vòng 4 V-League 2026/27: Rực lửa derby Thủ đô giữa CLB CAHN và Hà Nội FC

Thứ Sáu, 15:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Tâm điểm vòng 4 V-League 2026/27 là trận derby Thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC, hai đội đang có khởi đầu trái ngược sau ba vòng đấu. Trong khi CAHN toàn thắng, chưa để thủng lưới và dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Nội FC mới có 3 điểm, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

CAHN có lợi thế, Hà Nội FC cần nhiều hơn một chiến thắng

Sau ba vòng, CAHN là đội duy nhất trong nhóm dẫn đầu đạt thành tích toàn thắng, với 9 điểm, 6 bàn thắng và chưa nhận bàn thua nào. Việc chưa thủng lưới sau ba trận là điểm tựa đáng kể cho CAHN trước trận derby.

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CLB CAHN vẫn duy trì thành tích bất bại tại V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC mới giành 3 điểm sau ba vòng, với một chiến thắng và hai thất bại. Đội bóng Thủ đô áo tím đang đứng thứ 13, ghi 3 bàn và để thủng lưới 7 lần, những thống kê cho thấy thầy trò HLV Kewell chưa có được khởi đầu như mong muốn.

Chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh FC ở vòng 3 giúp Hà Nội FC chấm dứt chuỗi trận không thắng đầu mùa. Dẫu vậy, bàn quyết định chỉ đến ở những phút cuối, nên kết quả này mới phản ánh khả năng giành điểm trong một trận đấu cụ thể, chưa đủ chứng minh đội bóng đã giải quyết được những vấn đề trong lối chơi.

Dưới thời HLV Harry Kewell, Hà Nội FC vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện cách vận hành chiến thuật và tăng sự kết nối giữa các vị trí. Trước Bắc Ninh FC, đội bóng Thủ đô chưa tạo được khoảng cách rõ rệt về thế trận, trong khi hiệu suất ghi bàn sau ba vòng vẫn chưa cao so với kỳ vọng dành cho một tập thể giàu kinh nghiệm tại V-League.

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Hà Nội FC giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026/27 ở cuộc đối đầu với Bắc Ninh FC (Ảnh: Hoài Thương)

Bởi vậy, trận derby với CAHN là thử thách lớn hơn đáng kể. Đối thủ đang có hàng thủ chưa thủng lưới, còn Hà Nội FC mới ghi được 3 bàn sau ba trận. Nếu muốn tạo bất ngờ, đội khách cần cải thiện khả năng đưa bóng đến những vị trí thuận lợi và tận dụng cơ hội tốt hơn.

CAHN cũng không thể bước vào derby với tâm lý chỉ cần duy trì những gì đã có. Ba trận thắng liên tiếp là khởi đầu thuận lợi, nhưng lịch thi đấu ở đấu trường châu Á có thể tác động đến quá trình chuẩn bị cho vòng 4, đặc biệt khi một số cầu thủ như Đình Bắc, Quang Hải và Việt Anh cần được theo dõi về thể lực hoặc tình trạng chấn thương.

Nếu những trụ cột đạt trạng thái tốt, CAHN có cơ sở để tiếp tục phát huy khả năng tổ chức và sự chắc chắn đã thể hiện. Ngược lại, nếu thể lực bị ảnh hưởng sau trận gặp Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ phải điều chỉnh cách tiếp cận để tránh tạo cơ hội cho Hà Nội FC khai thác.

Cuộc đua nhóm đầu và áp lực ở đáy bảng

Cũng tại vòng 4 V-League 2026/27, Nam Định làm khách trên sân Thanh Hóa lúc 17h ngày 17/10. Thanh Hóa đang đứng thứ tư với 6 điểm, trong khi Nam Định có ít hơn 2 điểm. Đội chủ nhà vừa thắng Hải Phòng trên sân khách, còn Nam Định chưa đạt hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng trong bối cảnh thiếu Xuân Son và Tuấn Hải chưa có phong độ cao nhất.

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Nam Định hòa 1-1 Ninh Bình FC ở vòng 3 V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Nam Định không thua Thanh Hóa trong năm lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, với ba chiến thắng và hai trận hòa. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không quyết định kết quả hiện tại, nhất là khi Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và đang sở hữu điểm số tốt hơn sau ba vòng.

Cũng trong ngày 17/10, Hà Tĩnh tiếp SLNA lúc 18h trong trận “derby Nghệ - Tĩnh”. Hà Tĩnh có 6 điểm sau ba trận, còn SLNA giành 6 điểm từ hai chiến thắng đầu mùa trước khi hòa CA TP.HCM 1-1 ở vòng 3.

Hà Tĩnh vừa thắng Thể Công Viettel ngay trên sân khách, trong khi SLNA tiếp tục duy trì thành tích bất bại. Những kết quả ấy cho thấy cả hai đội đều có cơ sở để hướng đến mục tiêu giành điểm, nhưng sự cân bằng về điểm số khiến trận đấu khó có thể được định đoạt chỉ bằng vị trí trên bảng xếp hạng.

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Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Hoài Thương)

Đà Nẵng tiếp Hải Phòng lúc 18h cùng ngày trong bối cảnh cả hai vừa nhận thất bại ở vòng 3. Đà Nẵng thua HAGL 0-3, còn Hải Phòng thất thủ trước Thanh Hóa, vì vậy đội chủ nhà cần cải thiện khả năng phòng ngự sau trận thua đậm, trong khi Hải Phòng phải tìm cách khắc phục những hạn chế vừa bộc lộ.

Đà Nẵng từng thắng Nam Định 3-0 trên sân nhà ở vòng 2, nhưng kết quả đó chưa đủ để khẳng định đội bóng sông Hàn đã duy trì được sự ổn định. Trận đấu với Hải Phòng vì thế sẽ là cơ hội để họ kiểm chứng khả năng phản ứng sau thất bại, thay vì chỉ dựa vào lợi thế sân bãi.

Ngày 18/10, Bắc Ninh FC tiếp Đồng Nai lúc 18h trong cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở nhóm cuối. Bắc Ninh có 3 điểm sau ba vòng, còn Đồng Nai chưa giành được điểm nào, đứng cuối bảng với hiệu số -6.

Bắc Ninh FC có lợi thế sân nhà, nhưng thất bại 0-1 trước Hà Nội FC cho thấy đội bóng này vẫn cần cải thiện khả năng bảo vệ thành quả và duy trì sự tập trung đến cuối trận. Đồng Nai còn gặp khó khăn về nhân sự khi Lê Văn Sơn bị treo giò, trong khi khả năng ra sân của Majdevac chưa chắc chắn vì chấn thương. Dù vậy, khoảng cách điểm số hiện tại chưa đủ để xem đây là trận đấu đã có kết cục định sẵn.

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Bắc Ninh FC có trận đấu kiên cường trước Hà Nội FC ở vòng 3 (Ảnh: Như Đạt)

Cùng ngày, Ninh Bình tiếp HAGL lúc 18h. Ninh Bình đang đứng thứ hai với 7 điểm và hiệu số +4, trong khi HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm, hiệu số -3 sau hai thất bại và một chiến thắng.

HAGL vừa thắng Đà Nẵng 3-0, qua đó có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, Ninh Bình đã thể hiện sự ổn định hơn qua ba vòng đấu, còn việc HAGL phải sử dụng sân khác trong thời gian sân Pleiku được bảo dưỡng tiếp tục đặt ra thách thức về điều kiện thi đấu.

Vòng 4 khép lại ngày 19/10 với trận CA TP.HCM gặp Thể Công Viettel lúc 18h. Đội chủ nhà vừa hòa SLNA 1-1, còn Thể Công Viettel phải tính toán thể lực sau lịch thi đấu ở AFC Champions League Two, khiến khả năng duy trì cường độ trong trận đấu trở thành một yếu tố cần theo dõi.

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Thể Công Viettel đã trải qua hai trận thua liên tiếp tại V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Sau ba vòng, CAHN dẫn đầu với 9 điểm, Ninh Bình và SLNA lần lượt đứng thứ hai, thứ ba, cùng có 7 và 6 điểm. Ở cuối bảng, Đồng Nai chưa có điểm nào, trong khi Hà Nội FC và Bắc Ninh FC cùng sở hữu 3 điểm nhưng đang chịu sức ép cải thiện thành tích.

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Bảng xếp hạng V-League 2026/27 trước vòng 4
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