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Kết quả vòng 3 V-League 2026/2027: Hà Nội FC nhọc nhằn đánh bại Bắc Ninh

Chủ Nhật, 21:11, 11/10/2026
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VOV.VN - Kết quả vòng 3 V-League 2026/2027, Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh trên sân Mỹ Đình.

21:14

Hà Nội FC đánh bại Bắc Ninh với tỷ số 1-0 ở vòng 3 V-League 2026/2027 nhờ bàn thắng duy nhất của Jung Andrew Patrick. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Hà Nội FC tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà tại vòng 3 V-League 2026/2027 với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau những kết quả chưa như kỳ vọng. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và không ngại tranh chấp. Phút 13, Andrew Jung có cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Văn Công phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bắc Ninh.

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Đội khách cũng tạo ra những tình huống đáng chú ý. Phút 27, Ngân Văn Đại đột phá vào vòng cấm và bị Văn Quyết truy cản, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Trên chấm 11m ở phút 30, Brenner Marlos Varanda De Oliveira đánh lừa được thủ môn Văn Chuẩn nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Bắc Ninh.

Trong phần còn lại của hiệp một, Hà Nội FC nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép. HLV đội chủ nhà đưa Hai Long vào sân thay Văn Quyết ở phút 62 nhằm tăng cường khả năng tấn công. Sự điều chỉnh này góp phần giúp đội bóng Thủ đô tạo ra khác biệt.

Phút 78, Hai Long thực hiện đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải để Jung Andrew Patrick băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Trong những phút cuối trận, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Bắc Ninh cũng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, song không thành công.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Ba điểm có được giúp đội bóng Thủ đô giải tỏa áp lực và tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên họ giành trọn 3 điểm ở V-League 2026/2027.

10:42

Hà Nội FC chịu áp lực sau hai trận thua

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải không như mong đợi khi lần lượt thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Đặc biệt, trận thua SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2 khiến người hâm mộ đội bóng Thủ đô thất vọng.

Sau hai vòng đấu trắng tay, HLV Harry Kewell cùng các học trò cần nhanh chóng cải thiện thành tích. Nếu tiếp tục thất bại, Hà Nội FC sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch, đồng thời đối mặt với sức ép ngày càng lớn dành cho ban huấn luyện.

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Hùng Dũng cùng các đồng đội cần một chiến thắng không chỉ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn lấy lại sự tự tin. Đội bóng Thủ đô không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Bắc Ninh có thể gây khó khăn cho chủ nhà

Trong hai trận đấu đầu tiên, Hà Nội FC bộc lộ nhiều hạn chế ở khâu phòng ngự và khả năng chống phản công. Bên cạnh đó, đội bóng Thủ đô chưa tạo được nhiều tình huống tấn công đột biến và thường xử lý thiếu hiệu quả ở những pha bóng quyết định.

Cuộc tiếp đón Bắc Ninh mang đến cơ hội để Hà Nội FC khắc phục những điểm yếu này. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng tổ chức lối chơi, duy trì sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh tạo dấu ấn khi đánh bại CA TP.HCM với tỷ số 1-0 ở vòng 2. Chiến thắng này giúp đội bóng vùng Kinh Bắc có được niềm vui đầu tiên trong lịch sử tham dự V-League, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Bắc Ninh nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm của đối thủ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Hà Nội FC có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, nhưng thầy trò Harry Kewell cần chứng minh khả năng chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Trước một đối thủ đang hưng phấn sau chiến thắng lịch sử, đội chủ nhà không được phép chủ quan.

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15:19
15:19
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Bảng xếp hạng V-League 2026/2027.
17:27
18:20

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Hà Nội FC)

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18:40

Đội hình ra sân

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19:05

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Như Đạt)

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19:15

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

19:18

2': PHẠM LỖI !!!  Bắc Ninh tấn công bên cánh trái, nhưng Fisher David đã bị phạm lỗi, đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp. Bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng Brenner Marlos dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

19:20

4': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bắc Ninh lên bóng bên cánh trái theo hướng tấn công, Fisher David tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá mạnh nên Ngân Văn Đại không thể khống chế. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Bắc Ninh đang nhập cuộc tương đối tốt.

19:21

5': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Hà Nội FC đá phạt trực tiếp, Văn Quyết treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Bắc Ninh đã dễ dàng hóa giải thành công.

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Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng (Ảnh: Như Đạt).
19:23

7': PHẠM LỖI !!! Faurand-Tournaire Aymeric bị phạm lỗi bên cánh phải theo hướng tấn công, Hà Nội FC được hưởng quả phạt trực tiếp. Bóng được treo vào vòng cấm địa Bắc Ninh, nhưng hàng thủ đội khách một lần nữa dễ dàng hóa giải thành công.

19:27

12': PHẠM LỖI !!! Vitao phạm lỗi với Felida Kevin Antonio, Hà Nội FC được hưởng quả phạt từ giữa sân. Hai đội thi đấu áp sát nhanh và không ngại va chạm để ngăn chặn những pha tổ chức tấn công của nhau.

19:29

13': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Hà Nội FC tấn công trung lộ rất hay, cơ hội đến với Andrew Jung, tiền đạo này dứt điểm căng, nhưng thủ môn Văn Công đã đổ người cứu thua xuất sắc.

19:30

14': KHÔNG VÀO !!! Văn Đại có cơ hội dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của Fisher David, nhưng bóng đi chệch khung thành của Hà Nội FC.

19:32
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Bắc Ninh thi đấu rất tự tin (Ảnh: Như Đạt).
19:36

20': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Nội FC lên bóng bên cánh trái, Văn Quyết treo bóng hướng đến vị trí của Jung Andrew Patrick, nhưng hậu vệ đội khách đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.

19:38

23': Hà Nội FC đang chủ động đẩy cao đội hình ép sân Bắc Ninh, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tìm kiếm được bàn thắng mở tỉ số.

19:40

25': KHÔNG VÀO !!! Ngân Văn Đại có cơ hội rất tốt trước vòng cấm địa Hà Nội FC, tiền đạo này tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đi căng, nhưng chệch khung thành trong gang tấc.

19:42

27': PHẠT ĐỀN !!! Ngân Văn Đại đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, Văn Quyết truy cản khiến tiền đạo của Bắc Ninh ngã ra sân, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

19:45

30': KHÔNG VÀO !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ quyết định thổi 11m. Brenner Marlos Varanda De Oliveira được giao trọng trách sút phạt đền, cầu thủ này đánh lừa được Văn Chuẩn, nhưng lại sút bóng đi chệch khung thành.

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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
19:47

32': Hà Nội FC gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của Bắc Ninh.

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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
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Ảnh: Hoài Thương.
19:54

39': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Quyết đi bóng lắt léo rồi tung đường chuyền vượt tuyến cho Jung Andrew Patrick, nhưng Văn Công đã đoán được ý đồ đề rời khung thành ra cản phá.

19:58

42': ĐÁ PHẠT !!! Hà Nội FC được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành Bắc Ninh ở cự ly khoảng 30m, Faurand-Tournaire Aymeric tung cú sút căng, nhưng bóng đập hàng rào bật ngược trở lại.

20:02

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

20:03

45+2': CỨU THUA !!! Bắc Ninh lên bóng bên cánh phải, Vitao dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang, nhưng Văn Chuẩn đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.

20:03

45+2': CỨU THUA !!! Bắc Ninh lên bóng bên cánh phải, Vitao dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang, nhưng Văn Chuẩn đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.

20:03

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hà Nội FC và Bắc Ninh tạm hòa nhau 0-0.

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20:13
20:20

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

20:23

48': Hà Nội FC đang chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh của Bắc Ninh.

20:24

50': THẺ VÀNG !!! Faurand-Tournaire Aymeric bị thẻ vàng vì phạm lỗi với Thế Hưng.

20:26
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Hà Nội FC vẫn gặp khó trước Bắc Ninh (Ảnh: Hoài Thương).
20:29

54': SÚT XA !!! Bắc Ninh phản công nhanh, Fisher David có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. 

20:29

55': PHẠT GÓC !!! Bắc Ninh được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng đều không làm khó được hàng thủ Hà Nội FC.

20:35

59': KHÔNG VÀO !!! Felida Kevin Antonio có cơ hội trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng Hồng Quân đã lăn xả lấy người chắn bóng cứu thua cho đội khách. Sau pha bóng này, cầu thủ Bắc Ninh bị đau và phải nhờ tơ sự trợ giúp của bác sĩ.

20:36

62': THAY NGƯỜI !!! Hai Long vào sân thay Văn Quyết.

20:39

64': PHẠT GÓC !!! Hà Nội FC đá phạt góc bên cánh phải, bóng được Hai Long treo tới vị trí của Sade Iuval, nhưng cú dứt điểm sau đó lại đi đúng vào vị trí của Văn Công.

20:44

69': KHÔNG ĐƯỢC !!! Xuân Mạnh phất bóng dài cho Hai Long bứt tốc, nhưng đường chuyền quá mạnh nên đã đi hết đường biên ngang. Đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung gỗ của Bắc Ninh.

20:46

72': Hà Nội FC bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Bắc Ninh.

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Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 61
Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 62
Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 63
Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 64
Ảnh: Như Đạt.
20:49

73': KHÔNG VÀO !!! Jung Andrew Patrick đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng thủ môn Văn Công đã ôm gọn bóng. Thủ thành của đội khách đang có một ngày thi đấu rất tập trung.

20:53

78': VÀO VÀO VÀO !!! Hà Nội FC tấn công bên cánh phải, Hai Long có pha căng ngang rất tốt để Jung Andrew Patrick đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

20:57

Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn mở tỉ số.

ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 65
Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 66
Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 67
Ảnh: Như Đạt.
ket qua vong 3 v-league 2026 2027 ha noi fc nhoc nhan danh bai bac ninh hinh anh 68
Ảnh: Như Đạt.
20:58

83': THẺ VÀNG !!! Brenner Marlos Varanda De Oliveira nhận thẻ vàng vì chơi xấu với Ferreira Da Silva Adriel Tadeu.

21:02

88': THAY NGƯỜI !!! Văn Tùng vào sân thay Jung Andrew Patrick.

21:04

89': KHÔNG VÀO !!! Faurand-Tournaire Aymeric đi bóng xâm nhập vòng cấm sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành.

21:05

BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

21:06

90+1': KHÔNG VÀO !!! Văn Tùng có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Bắc Ninh.

21:09

HẾT GIỜ !!! Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2026/2027.

Trực tiếp Hà Nội FC vs Bắc Ninh vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h15 hôm nay 11/10.

Hoàng Yến/VOV.VN
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