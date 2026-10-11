Kết quả vòng 3 V-League 2026/2027: Hà Nội FC nhọc nhằn đánh bại Bắc Ninh

21:14

Hà Nội FC đánh bại Bắc Ninh với tỷ số 1-0 ở vòng 3 V-League 2026/2027 nhờ bàn thắng duy nhất của Jung Andrew Patrick. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Hà Nội FC tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà tại vòng 3 V-League 2026/2027 với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau những kết quả chưa như kỳ vọng. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và không ngại tranh chấp. Phút 13, Andrew Jung có cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Văn Công phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bắc Ninh.

Đội khách cũng tạo ra những tình huống đáng chú ý. Phút 27, Ngân Văn Đại đột phá vào vòng cấm và bị Văn Quyết truy cản, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Trên chấm 11m ở phút 30, Brenner Marlos Varanda De Oliveira đánh lừa được thủ môn Văn Chuẩn nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Bắc Ninh.

Trong phần còn lại của hiệp một, Hà Nội FC nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép. HLV đội chủ nhà đưa Hai Long vào sân thay Văn Quyết ở phút 62 nhằm tăng cường khả năng tấn công. Sự điều chỉnh này góp phần giúp đội bóng Thủ đô tạo ra khác biệt.

Phút 78, Hai Long thực hiện đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải để Jung Andrew Patrick băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Trong những phút cuối trận, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Bắc Ninh cũng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, song không thành công.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Ba điểm có được giúp đội bóng Thủ đô giải tỏa áp lực và tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên họ giành trọn 3 điểm ở V-League 2026/2027.