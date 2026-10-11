Nhận định Hà Nội FC - Bắc Ninh: Chiến thắng đầu tay ở Mỹ Đình?

Hà Nội FC chịu áp lực sau chuỗi trận thất vọng

Hà Nội FC được kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2026/2027, nhưng khởi đầu của đội bóng Thủ đô lại không đáp ứng được mong đợi. Sau hai vòng đấu đầu tiên tại V-League, thầy trò HLV Harry Kewell chưa giành được điểm nào. Đội bóng này còn bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia, khiến mục tiêu chinh phục danh hiệu càng trở nên khó khăn.

So với giai đoạn đỉnh cao, chất lượng đội hình của Hà Nội FC không còn tạo ra sự vượt trội rõ rệt trước các đối thủ cạnh tranh. Trong khi CAHN, Nam Định, Ninh Bình hay Thể Công Viettel sở hữu lực lượng có chiều sâu, Hà Nội FC vẫn chưa tìm được sự ổn định trong cách vận hành lối chơi.

Hà Nội FC đối đầu với Bắc Ninh vào lúc 19h15 hôm nay 11/10.

Đặc biệt, chất lượng ngoại binh đang là vấn đề khiến HLV Harry Kewell phải đau đầu. Trong khi các đối thủ có những cầu thủ nước ngoài đủ khả năng tạo đột biến và đóng góp bàn thắng, dàn ngoại binh của Hà Nội FC chưa phát huy được vai trò như kỳ vọng.

Khó khăn càng chồng chất khi Hoàng Hên dính chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026 và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 2-3 tháng. Sự vắng mặt của tiền vệ nhập tịch này khiến tuyến giữa Hà Nội FC vốn chưa dày về nhân sự càng trở nên mong manh.

Trong bối cảnh đó, cuộc tiếp đón Bắc Ninh là cơ hội để Hà Nội FC giải tỏa áp lực, nhưng đội chủ sân Mỹ Đình cần cải thiện đáng kể hiệu quả thi đấu nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Bắc Ninh đủ khả năng gây khó khăn

Dù là tân binh V-League, Bắc Ninh cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc khi đầu tư nâng cấp đội hình trước mùa giải. Chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM ở vòng đấu trước là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của đội bóng này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh thể hiện lối chơi tự tin, triển khai bóng tương đối mạch lạc và có nhiều phương án tấn công. Khả năng tận dụng cơ hội cũng giúp đội bóng này tạo ra khác biệt trước CLB Công an TP.HCM, đối thủ từng đánh bại Hà Nội FC ở trận mở màn.

Bắc Ninh đánh bại Công an TP.HCM ở vòng 2 (Ảnh: VPF).

Đối đầu Hà Nội FC, Bắc Ninh có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực nếu tiếp tục duy trì sự tổ chức và kỷ luật trong lối chơi. Đội khách cũng có thể khai thác những khoảng trống ở tuyến giữa của đối thủ, nhất là khi Hà Nội FC thiếu vắng Hoàng Hên.

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu và chất lượng nhân sự. Nếu cải thiện khả năng phối hợp, tận dụng tốt các cơ hội và hạn chế sai sót ở những thời điểm quyết định, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tay.

Trận đấu vì thế là phép thử quan trọng đối với HLV Harry Kewell. Hà Nội FC cần một kết quả tốt để lấy lại sự tự tin, trong khi Bắc Ninh có cơ hội tiếp tục chứng minh năng lực sau chiến thắng ở vòng trước.

Trận Hà Nội FC vs Bắc Ninh thuộc vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 11/10 trên sân Mỹ Đình. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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