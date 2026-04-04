Nhận định Hải Phòng FC vs Hà Nội FC: Khó cản Hoàng Hên

Hôm nay 4/4, V-League 2025/2026 sẽ trở lại với các trận đấu của vòng 17. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng FC dù có lợi thế sân nhà nhưng hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã trải qua sáu trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường và cũng chưa một lần giành trọn vẹn ba điểm kể từ năm 2026.

Trái ngược với Hải Phòng FC là phong độ rất cao của Hà Nội FC khi đội bóng này thắng năm trận trong bảy trận gần nhất. Sự thăng hoa của Hoàng Hên, Hai Long cùng kinh nghiệm của Văn Quyết đang giúp thầy trò HLV Kewell bay cao và một Hải Phòng đang ở đáy phong độ sẽ khó có thể cản đội bóng Thủ đô.

Kể từ khi được ra sân thi đấu cho Hà Nội FC đến nay, Hoàng Hên đã ra sân 10 trận, ghi được 6 bàn thắng và có 4 kiến tạo. Đáng chú ý, chỉ có 2 trận tân binh của ĐT Việt Nam không đóng góp vào bàn thắng. Chuỗi phong độ cao của Hoàng Hên đã giúp Hà Nội FC vẫn đang duy trì vị trí trong top đầu và hoàn toàn có thể cạnh tranh thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Ảnh: VPF.

Với hàng thủ toàn nội binh của Hải Phòng FC lại thiếu văng hậu vệ Trung Hiếu, sẽ rất khó để ngăn cản Hoàng Hên đang ở phong độ cao. Thậm chí nếu đội chủ nhà "khóa chặt" được Hoàng Hên, những nhân tố khác của Hà Nội FC như Fisher hay Hai Long, thậm chí cả Passira và Văn Quyết đều sẽ sẵn sàng bước lên tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội khách.

Tất nhiên, Hải Phòng FC có lợi thế sân nhà, có HLV Chu Đình Nghiêm và một số nhân tố rất hiểu Hà Nội FC như tiền đạo Tagueu, tiền vệ Hữu Sơn, Tuấn Anh nhưng như vậy vẫn có thể chưa đủ để đội bóng đất Cảng có được điểm số trong trận cầu tối nay như cách họ đã từng làm được ở mùa giải trước.