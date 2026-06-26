English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Pháp vs Na Uy bảng I World Cup 2026: Niềm vui cho Mbappe hay Haaland?

Thứ Sáu, 06:00, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Pháp vs Na Uy bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 27/6 theo giờ Việt Nam.

Lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 2h rạng sáng 27/6. Trên sân Gillette ở Foxborough (Mỹ), ĐT Pháp sẽ đối đầu với ĐT Na Uy. 

nhan dinh phap vs na uy bang i world cup 2026 niem vui cho mbappe hay haaland hinh anh 1

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, cả hai đội đều đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Iraq và Senegal. ĐT Pháp đang tạm thời xếp trên với hiệu số tốt hơn. 

Trận đấu sắp tới sẽ chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng I. Theo nhánh đấu những vòng tiếp theo, đội nhất bảng sẽ cùng nhánh ĐT Đức trong khi đội nhì bảng sẽ cùng nhánh ĐT Brazil. Đây đều là những đội tuyển mạnh của giải đấu năm nay nên ngôi nhất hay ngôi nhì bảng lúc này thật ra cũng không có quá nhiều khác biệt với ĐT Pháp và ĐT Na Uy. 

Do đó, người hâm mộ có thể chờ đợi một màn trình diễn cởi mở với những pha đôi công hấp dẫn giữa Pháp và Na Uy. Đây cũng sẽ là thời cơ để một số gương mặt dự bị của đôi bên ra sân và tìm kiếm thời cơ để chen chân vào đội hình chính ở các vòng đấu tiếp theo. 

Màn so tài giữa Pháp và Na Uy cũng sẽ đánh dấu sự đối đầu trực tiếp giữa Mbappe và Haaland, hai trong số những tiền đạo đang có phong độ tốt nhất ở World Cup năm nay. Chỉ sau 2 trận đã đấu, cả Mbappe và Haaland đều đã sở hữu 4 bàn thắng, đang trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới và những trận đấu cởi mở như thế này sẽ là cơ hội để họ gia tăng số bàn thắng tại giải đấu năm nay. 

nhan dinh phap vs na uy bang i world cup 2026 niem vui cho mbappe hay haaland hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Nếu Haaland đại diện cho sức mạnh, khả năng càn lướt và săn bàn trong vòng cấm, thì Mbappe lại là hiện thân của tốc độ, sự bùng nổ và khả năng tạo khác biệt từ mọi vị trí trên hàng công.

Với riêng cá nhân Mbappe, chân sút của Les Bleus càng có động lực để ghi thêm bàn thắng khi anh đã có 16 pha lập công ở đấu trường World Cup, chỉ xếp ngay sau huyền thoại Lionel Messi (18 bàn). Nếu có thêm được những pha ghi bàn, Mbappe hoàn toàn có thể tiến sát, thậm chí vượt qua Messi trong bảng vàng những cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. 

Với chất lượng nhân sự và phong độ hiện tại của đôi bên, một trận đấu nhiều bàn thắng có thể sẽ xuất hiện và người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến một trong những trận có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu giải. 

Trận Pháp vs Na Uy bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 27/6 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6, Ecuador ngược dòng đánh bại Đức với tỉ số 2-1 để giành vé vào vòng 32 đội theo suất đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6, Ecuador ngược dòng đánh bại Đức với tỉ số 2-1 để giành vé vào vòng 32 đội theo suất đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6: Ronaldo và Messi đại chiến ở “chung kết sớm”?
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6: Ronaldo và Messi đại chiến ở “chung kết sớm”?

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo và Messi có thể chạm trán ở tứ kết World Cup 2026; Xác định 13 đội tuyển sớm góp mặt ở vòng knock-out; Neymar bật khóc trong ngày tái xuất ĐT Brazil…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6: Ronaldo và Messi đại chiến ở “chung kết sớm”?

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6: Ronaldo và Messi đại chiến ở “chung kết sớm”?

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo và Messi có thể chạm trán ở tứ kết World Cup 2026; Xác định 13 đội tuyển sớm góp mặt ở vòng knock-out; Neymar bật khóc trong ngày tái xuất ĐT Brazil…

Bại tướng của HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia
Bại tướng của HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia

VOV.VN - Ông Tan Cheng Hoe - người từng thua HLV Park Hang Seo ở chung kết AFF Cup 2018 trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Bại tướng của HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia

Bại tướng của HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia

VOV.VN - Ông Tan Cheng Hoe - người từng thua HLV Park Hang Seo ở chung kết AFF Cup 2018 trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026: Căng như dây đàn
Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026: Căng như dây đàn

VOV.VN - Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026: Căng như dây đàn

Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026: Căng như dây đàn

VOV.VN - Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nhật Bản vs Thụy Điển World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nhật Bản vs Thụy Điển World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nhật Bản vs Thụy Điển thuộc khuôn khổ bảng F World Cup 2026 diễn ra lúc 06h00 ngày 26/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nhật Bản vs Thụy Điển World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nhật Bản vs Thụy Điển World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nhật Bản vs Thụy Điển thuộc khuôn khổ bảng F World Cup 2026 diễn ra lúc 06h00 ngày 26/6.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế