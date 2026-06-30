Nhận định Pháp vs Thụy Điển vòng 32 đội World Cup 2026: Khó để gây sốc

Thông tin và nhận định Pháp vs Thụy Điển thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026

Màn đại chiến giữa Pháp vs Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7 hứa hẹn sẽ là màn so tài đáng chú ý, nhưng cán cân sức mạnh lại nghiêng rõ rệt về phía đại diện châu Âu từng vô địch thế giới. Trong bối cảnh phong độ và chiều sâu đội hình của hai đội có sự chênh lệch đáng kể, khả năng tạo ra bất ngờ của Thụy Điển bị đặt dấu hỏi lớn.

Sức mạnh vượt trội của Les Bleus

Pháp bước vào vòng knock-out với hành trang hoàn hảo khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội bóng của HLV Didier Deschamps còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong cách vận hành chiến thuật, khiến mọi đối thủ đều gặp khó khăn khi tìm đường vào khung thành của họ.

Điểm đáng sợ của Les Bleus nằm ở chỗ họ không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể, dù Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất. Cú hat-trick của Ousmane Dembele ở lượt trận cuối vòng bảng là minh chứng rõ ràng cho chiều sâu hàng công, nơi bất kỳ cái tên nào cũng có thể tạo ra khác biệt.

Sức mạnh trên hàng công của Pháp không chỉ đến ở mỗi cái tên Mbappe. (Ảnh: AP)

Không chỉ mạnh ở tuyến trên, Pháp còn sở hữu tuyến giữa cơ động với những tiền vệ giàu sức chiến đấu như Tchouameni và Rabiot, giúp họ kiểm soát thế trận tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Hệ thống này giúp Les Bleus duy trì áp lực liên tục, đồng thời hạn chế tối đa những pha phản công nguy hiểm từ đối thủ.

Thụy Điển khó gây sốc

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển bước vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, điều phần nào phản ánh sự thiếu ổn định của họ tại vòng bảng. Với chỉ 4 điểm sau ba trận và hiệu số bàn thắng bại cân bằng, đội bóng Bắc Âu không tạo được cảm giác đủ tin cậy khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Phong độ thất thường của Thụy Điển không phải điều bất ngờ nếu nhìn lại hành trình trước đó, khi họ thậm chí không thắng trận nào ở vòng loại. Những vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là khi họ đã để thủng lưới tới 7 bàn chỉ sau ba trận.

Dù sở hữu những cái tên đáng chú ý trên hàng công như Isak hay Gyokeres, khả năng tận dụng cơ hội của Thụy Điển lại không thực sự ổn định. Họ có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng lại thiếu sự liên tục cần thiết để duy trì sức ép trong suốt 90 phút.

Thụy Điển tiếp tục phải "lấy công bù thủ" trong hành trình phía trước tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm tựa lớn nhất của Thụy Điển có lẽ nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng sai lầm của đối phương. Tuy nhiên, trước một đội bóng kỷ luật và giàu kinh nghiệm như Pháp, cơ hội để họ khai thác những sơ hở là không nhiều.

Hàng thủ của Thụy Điển cũng đang đối mặt với những vấn đề về nhân sự khi một số trụ cột không đạt thể trạng tốt nhất. Điều này càng khiến nhiệm vụ ngăn chặn hàng công đầy biến hóa của Pháp trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Thế trận một chiều khó tránh khỏi

Xét trên mọi khía cạnh từ phong độ, lực lượng đến kinh nghiệm thi đấu, Pháp đều vượt trội so với Thụy Điển. Khả năng kiểm soát thế trận của Les Bleus nhiều khả năng sẽ khiến đại diện Bắc Âu phải lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Tuy nhiên, việc chỉ tập trung phòng ngự trước một đội bóng có khả năng tấn công đa dạng như Pháp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, Thụy Điển hoàn toàn có thể phải trả giá bằng bàn thua.

Một kịch bản dễ xảy ra là Pháp sẽ sớm áp đặt thế trận và tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 1, qua đó buộc đối thủ phải dâng cao đội hình. Khi đó, khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Điển sẽ trở thành “mỏ vàng” để những cầu thủ như Mbappe hay Dembele khai thác.

Dù bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, nhưng với những gì đã thể hiện, rất khó để Thụy Điển tạo nên cú sốc trước một đối thủ đang đạt phong độ cao như Pháp. Nếu chơi đúng sức, Les Bleus hoàn toàn có thể giành chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển.

Dự đoán kết quả trận Pháp vs Thụy Điển vòng 32 đội World Cup 2026 Pháp thắng 95% (19 bình chọn) Thụy Điển thắng 5% (1 bình chọn) Tổng bình chọn: 20