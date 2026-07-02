Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Thêm một bất ngờ?

Ngày 3/7, những trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra. Vào lúc 10h, Thụy Sĩ sẽ đối đầu Algeria trên sân BC Place ở Vancouver (Canada).

Để có mặt ở vòng đấu này, Thụy Sĩ đã giành ngôi nhất bảng B với thành tích 2 thắng, 1 thua. Đại diện châu Âu ghi 7 bàn và để thủng lưới 3 lần.

Trong khi đó, Algeria có được vị trí thứ ba ở bảng J. Đội bóng châu Âu là một trong những đại diện cuối cùng giành vé dự vòng 32 đội sau trận hòa được nhiều người đánh giá là "diễn" trước đối thủ Áo với tỷ số 3-3 ở lượt trận cuối vòng bảng. Trước đó, họ thua Argentina 0-3 và thắng Jordan 2-1.

Nhìn vào những gì đã diễn ra ở vòng bảng, rõ ràng Thụy Sĩ là đội được đánh giá cao hơn. Đại diện châu Âu cũng có nhiều nhân tố nổi bật hơn và độ dày lực lượng tốt hơn.

Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra ở vòng 32 đội World Cup 2026, cơ hội cho đội bóng được coi là cửa dưới không phải lúc nào cũng ít và Algeria hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ.

Về lý thuyết, Thụy Sĩ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp: tổ chức tốt, khó bị đánh bại và giàu kinh nghiệm ở giai đoạn này. Đội bóng của HLV Murat Yakin phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ thông qua Dan Ndoye và tốc độ ở hai cánh, với Granit Xhaka điều tiết nhịp độ và Manuel Akanji làm trụ cột ở hàng phòng ngự.

Thế nhưng, không phải Thụy Sĩ không có điểm yếu. Chính trận hòa đầu tiên với Qatar đã phần nào phơi bày những điểm còn hạn chế của đội bóng đến từ châu Âu. Đầu tiên là việc họ không có một tiền đạo cắm thực sự đẳng cấp. mặc dù Breel Embolo là một điểm tựa nhưng cầu thủ này không phải là mẫu trung phong đích thực. Trong 7 bàn thắng mà Thụy Sĩ đã ghi được ở vòng bảng, có đến 6 bàn đến từ các cầu thủ thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ.

HLV Petkovic của ĐT Algeria quá hiểu bóng đá Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters).

Ngoài ra, sự tập trung của hàng thủ cũng là điểm hạn chế của Thụy Sĩ. Cả 3 trận họ đều thủng lưới và trận hòa Qatar trong thế "không hiểu vì sao hòa" chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Việc một đội bóng cũng đến từ Trung Đông như Qatar cũng có thể cầm hòa Thụy Sĩ chính là một gợi mở để Algeria có thể thi đấu trận đấu tới. Ngoài ra, HLV hiện tại của ĐT Algeria - Vladimir Petkovic đã quá hiểu bóng đá Thụy Sĩ với hơn 7 năm dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ thi đấu đủ giải đấu lớn nhỏ.

Chính ông Petkovic là người đã dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ tạo nên chiến thắng không tưởng trước ĐT Pháp để tiến vào tứ kết của EURO được tổ chức năm 2021.

Dù Algeria chưa có màn trình diễn quá đặc biệt ở vòng bảng nhưng họ cũng có những nhân tố biết tỏa sáng như cựu binh Mahrez hay cầu thủ gốc Việt - Maza.

Những yếu tố trên là quá đủ để Algeria hướng đến điều bất ngờ trước đối thủ tuy nhỉnh hơn nhưng cũng chưa đến mức vượt trội như Argentina.

Trận Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 10h ngày 3/7/2026 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.