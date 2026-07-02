Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

Sau loạt trận đêm 1/7 và sáng 2/7, World Cup 2026 đã xác định thêm 3 cái tên vượt qua vòng 16 đội World Cup 2026 là Anh, Bỉ và Mỹ.

Anh đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo. Bỉ đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. Mỹ hạ gục Bosnia 2-0 dù phải chơi thiếu người trong hiệp 2.

Phân nhánh vòng knock-out World Cup 2026 tính đến 9h30 sáng 2/7. (Ảnh: FIFA)

Với diễn biến này, World Cup 2026 đã xác định thêm 2 cặp đấu vòng 16 đội là Anh chạm trán Mexico và Mỹ đối đầu với Bỉ. Trước đó, giải đấu đã xác định được 3 cặp đấu là Canada – Morocco, Pháp – Paraguay và Brazil – Na Uy.

Đáng chú ý, cả 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đều giành quyền lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026.

World Cup 2026 hiện còn 6 trận vòng 32 đội chưa thi đấu và còn 3 cặp đấu vòng 16 vẫn đang chờ xác định.

Lịch thi đấu các trận vòng 16 đội World Cup 2026 00h00 ngày 5/7: Canada – Morocco 04h00 ngày 5/7: Pháp – Paraguay 03h00 ngày 6/7: Brazil – Na Uy 07h00 ngày 6/7: Mexico – Anh 07h00 ngày 7/7: Mỹ - Bỉ