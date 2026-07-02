Lộ diện đối thủ và lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trong chuyến tập huấn Hàn Quốc

ĐT Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. (Ảnh: VFF)

Sáng 2/7, ĐT Việt Nam đã lên đường sang Incheon (Hàn Quốc), bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 14/7 nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN Cup 2026.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có hơn một tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ ngày 23/6 đến 1/7. Trong giai đoạn này, Ban huấn luyện tập trung nâng cao nền tảng thể lực, đồng thời từng bước xây dựng sự gắn kết giữa các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới được triệu tập.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần nhằm kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Cụ thể, ngày 5/7, ĐT Việt Nam sẽ gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Tới ngày 8/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Yongin FC của K-League 2. Trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 13/7 trước Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất trước khi ĐT Việt Nam trở về nước.

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Bên cạnh các cầu thủ đang đạt trạng thái thể lực tốt, những tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo cũng góp mặt trong chuyến tập huấn lần này. Việc tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y tế theo dõi sát quá trình điều trị, đồng thời giúp các cầu thủ từng bước lấy lại thể trạng và sẵn sàng trở lại khi đủ điều kiện.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được Ban huấn luyện xác định là giai đoạn then chốt trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Thông qua các buổi tập và 3 trận đấu tập chất lượng, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự sẽ tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng cầu thủ và hoàn thiện đội hình hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 14/7, ĐT Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi đội tuyển bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, khởi đầu bằng chuyến làm khách trên sân của ĐT Timor Leste vào ngày 24/7.

Dự kiến lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trong chuyến tập huấn Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 Ngày 5/7: ĐT Việt Nam - Siheung FC Ngày 8/7: ĐT Việt Nam - Yongin FC Ngày 13/7: ĐT Việt Nam - Gangwon FC