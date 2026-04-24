中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Hướng đến chức vô địch

Thứ Sáu, 06:00, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày hôm nay 24/4.

Vào lúc 19h30 ngày hôm nay 24/4, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp đối thủ U17 Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gelora Delta, thành phố Gresik, vùng đô thị Surabaya (Indonesia).

nhan dinh u17 viet nam vs u17 malaysia huong den chuc vo dich hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.

Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).

Trong hơn một năm qua, HLV Cristiano Roland đã gây dựng lên một lứa U17 Việt Nam càng ngày càng nhuần nhuyễn và ăn ý trong lối chơi. Với hạt nhân là Nguyễn Lực và Văn Dương (những cầu thủ dự VCK U17 châu Á 2025 ở tuổi 16) cộng thêm các nhân tố sinh năm 2009 tài năng, nhà cầm quân người Brazil đang có trong tay một tập thể rất hiểu nhau, cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu kể từ giải giao hữu ở Nội Mông (Trung Quốc) vào năm 2025.

Trong khi đó, U17 Malaysia đến với giải này gồm đa số là các nhân tố sinh năm 2010. Sau khi bị chính U17 Việt Nam loại ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã được LĐBĐ nước này "làm mới" với nòng cốt là các cầu thủ 16 tuổi để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027.

Sau trận ra quân thua U17 Việt Nam 0-4, U17 Malaysia đã toàn thắng ở ba trận đấu sau đó mà không thể thủng lưới bàn nào. Đó cũng sẽ là điều mà U17 Việt Nam cần lưu tâm trong trận chung kết tối nay.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chìa khóa giúp U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia

VOV.VN - Ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U17 Australia tại bán kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định tinh thần bền bỉ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp các học trò lật ngược thế cờ.

Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 Malaysia tranh chức vô địch

Lội ngược dòng thắng U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á

VOV.VN - U17 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế