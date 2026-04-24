Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Hướng đến chức vô địch

Vào lúc 19h30 ngày hôm nay 24/4, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp đối thủ U17 Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gelora Delta, thành phố Gresik, vùng đô thị Surabaya (Indonesia).

Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.

Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).

Trong hơn một năm qua, HLV Cristiano Roland đã gây dựng lên một lứa U17 Việt Nam càng ngày càng nhuần nhuyễn và ăn ý trong lối chơi. Với hạt nhân là Nguyễn Lực và Văn Dương (những cầu thủ dự VCK U17 châu Á 2025 ở tuổi 16) cộng thêm các nhân tố sinh năm 2009 tài năng, nhà cầm quân người Brazil đang có trong tay một tập thể rất hiểu nhau, cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu kể từ giải giao hữu ở Nội Mông (Trung Quốc) vào năm 2025.

Trong khi đó, U17 Malaysia đến với giải này gồm đa số là các nhân tố sinh năm 2010. Sau khi bị chính U17 Việt Nam loại ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã được LĐBĐ nước này "làm mới" với nòng cốt là các cầu thủ 16 tuổi để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027.

Sau trận ra quân thua U17 Việt Nam 0-4, U17 Malaysia đã toàn thắng ở ba trận đấu sau đó mà không thể thủng lưới bàn nào. Đó cũng sẽ là điều mà U17 Việt Nam cần lưu tâm trong trận chung kết tối nay.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia