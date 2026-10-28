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CLB nữ TP Hồ Chí Minh được AFC đánh giá cao trước cúp C1 nữ châu Á 2026/27

Thứ Tư, 15:15, 28/10/2026
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VOV.VN - Cúp C1 nữ châu Á 2026/27 là thử thách tiếp theo với CLB nữ TP Hồ Chí Minh sau khi đăng quang ngôi vô địch quốc gia.

Cúp C1 nữ châu Á 2026/27 sẽ khởi tranh từ ngày 1/11 với CLB nữ TP Hồ Chí Minh là đại diện của bóng đá Việt Nam tham gia tranh tài. CLB nữ TP Hồ Chí Minh cũng là một trong số ba đội góp mặt ở mọi mùa giải kể từ khi cúp C1 nữ châu Á chính thức khởi tranh từ năm 2024, hai đội còn lại là Bam Khatoon FC (Iran) và Melbourne City (Australia).

clb nu tp ho chi minh duoc afc danh gia cao truoc cup c1 nu chau A 2026 27 hinh anh 1
CLB nữ TP Hồ Chí Minh thể hiện sức mạnh khi đăng quang ngôi vô địch quốc gia lần thứ 8 liên tiếp (Ảnh: VFF)

Trong hai mùa giải trước đó, CLB nữ TP Hồ Chí Minh đều vượt qua vòng bảng và dừng bước ở vòng loại trực tiếp. Ở mùa đầu tiên, cô trò HLV Kim Chi để thua Wuhan Jiangda (Trung Quốc) ở bán kết. Mùa trước, Huỳnh Như cùng các đồng đội dừng bước khi gặp Naegohyang (Triều Tiên) ở tứ kết. Đáng chú ý là cả Wuhan Jiangda và Naegohyang sau đó đều lên ngôi vô địch.

Trang chủ AFC có bài giới thiệu với rất nhiều lời khen dành cho CLB nữ TP Hồ Chí Minh trước thềm giải đấu: “Việc vào bán kết và tứ kết trong hai mùa gần nhất khẳng định vị thế của CLB nữ TP Hồ Chí Minh như một thế lực trong khu vực, bên cạnh sự thống trị ở giải quốc nội. Tính đến năm 2025, đội bóng này đã vô địch giải quốc gia lần thứ 7 liên tiếp, cũng là lần thứ 14 trong lịch sử, cả hai đều là kỷ lục”.

Tại giải đấu lần này, CLB nữ TP Hồ Chí Minh nằm ở bảng B cùng với đại diện chủ nhà East Bengal (Ấn Độ), Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và 4.25 SC (Triều Tiên). Đây là bảng đấu nhiều thách thức khi có những đối thủ cạnh tranh đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Để vào tứ kết, CLB nữ TP Hồ Chí Minh phải trạnh canh vị trí nhất hoặc nhì bảng. Trong trường hợp đứng thứ ba, cô trò HLV Kim Chi phải nằm trong nhóm 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tại vòng bảng cúp C1 nữ châu Á 2026/27, CLB nữ TP Hồ Chí Minh sẽ lần lượt gặp East Bengal (1/11), 4.25 SC (4/11) và Hwacheon KSPO (7/11).

PV/VOV.VN
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