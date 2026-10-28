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Vượt qua đại diện Trung Quốc, CAHN nhận "mưa" lời khen từ AFC

Thứ Tư, 09:30, 28/10/2026
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VOV.VN - CAHN có chiến thắng đầu tiên tại cúp C1 châu Á khi vượt qua Shanghai Port ngay trên sân khách.

CAHN gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Shanghai Port (Trung Quốc) trên sân khách trong khuôn khổ vòng bảng cúp C1 châu Á 2026/27. Chiến thắng này giúp CAHN vươn lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng cúp C1 châu Á, chỉ kém top 8 để vào vòng loại trực tiếp đúng 1 điểm.

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CAHN có chiến thắng giàu cảm xúc (Ảnh: AFC)

Sau trận đấu, bài viết trên trang chủ LĐBĐ châu Á đã có những lời ngợi khen về màn trình diễn của CAHN nói riêng, cũng như màn rượt đuổi tỉ số kịch tính trong trận đấu. Chiến thắng của CAHN được mô tả là “gây bất ngờ” khi vượt qua Shanghai Port, đội bóng bất bại trong hai trận trước đó (1 thắng, 1 hoà).

Bài viết trên trang chủ AFC chia sẻ: “Đội bóng Trung Quốc hai lần gỡ hòa nhưng vẫn không đủ để ngăn cản CAHN (Việt Nam) giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này, qua đó giành được 3 điểm, kém đối thủ 1 điểm”.

Trước trận thắng này, CAHN trải qua quãng thời gian khó khăn với hai trận thua trước Kashima Antlers (cúp C1 châu Á) và Hà Nội FC (V-League). Ngoài ra, CAHN cũng để hoà Thanh Hoá trước khi sang Trung Quốc để gặp Shanghai Port.

CAHN gặp nhiều khó khăn với lịch thi đấu dày, trung bình 4 ngày phải ra sân một trận chưa tính thời gian di chuyển. HLV Polking trước đó cũng thừa nhận đây là thử thách mà CAHN phải nỗ lực vượt qua, cũng là trải nghiệm với các cầu thủ khi có cơ hội chạm trán những đội bóng hàng đầu châu lục.

Sau trận đấu này, CAHN sẽ trở về làm khách của SLNA tại V-League (31/10), sau đó chạm trán Kyoto Sanga (Nhật Bản) trên sân nhà tại cúp C1 châu Á (3/11).

Như Đạt/VOV.VN
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