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Niềm vui chiến thắng ASEAN Cup 2026 bùng nổ giữa mưa gió Đà Lạt

Thứ Năm, 01:09, 27/08/2026
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VOV.VN - Tối 26/8, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), suốt trận thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, trời mưa như trút và gió lạnh thổi hun hút. Thế nhưng thời tiết xấu không cản nổi tình yêu bóng đá của người hâm mộ nơi đây.

Rất đông cổ động viên đã cùng gặp nhau ở Quảng trường Lâm Viên cạnh hồ Xuân Hương theo dõi trận đấu trên màn hình lớn và rồi niềm vui chiến thắng ASEAN Cup 2026 đã bùng nổ giữa mưa gió Đà Lạt.

niem vui chien thang asean cup 2026 bung no giua mua gio Da lat hinh anh 1
Mặc trời mưa rét người dân Đà Lạt và du khách vẫn cháy hết mình với tình yêu bóng đá.

Trong đêm chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, có hai thứ bán chạy nhất ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Dồng đó là các loại áo mưa và những chiếc kèn giúp các cổ động viên chuyển tải cảm xúc cũng như sự ủng hộ của mình tới đội tuyển Việt Nam. Mặc mưa to, gió rít, trời lạnh, từ đầu tới cuối trận đấu các cổ động viên vẫn dõi theo từng pha bóng.

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Áo mưa và kèn bán chạy trong đêm chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

“Hôm nay cổ vũ Việt Nam ra đây coi cổ vũ vui hơn. Tuy là mưa nhưng mà vẫn không làm nản chí mọi cổ động viên ở đây. Rất là hấp dẫn”.

“Hôm nay xem đội tuyển Việt Nam mình đá rất là cảm xúc. Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình. Phải nói rất là nóng bỏng tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn”.

Hai cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam, chia sẻ.

niem vui chien thang asean cup 2026 bung no giua mua gio Da lat hinh anh 3
Niềm vui chiến thắng ASEAN Cup 2026 bùng nổ giữa mưa gió Đà Lạt

Với kết quả hoà 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan. Ngay sau trận đấu từ Quảng trường Lâm Viên cạnh hồ Xuân Hương, vẫn trong áo mưa, các cổ động viên với cờ tổ quốc trên tay và những chiếc kèn tiếp tục toả ra các cung đường trung tâm Đà Lạt mừng chiến thắng của đội tuyển. 

niem vui chien thang asean cup 2026 bung no giua mua gio Da lat hinh anh 4
Một cổ động viên nhí đội mưa cổ vũ đội tuyển.

“Cháu xem từ đầu giải. Mưa nhiều nhưng mà cháu vẫn trong tinh thần yêu nước. Cháu yêu Việt Nam. Việt Nam là vô địch” - một cổ động viên nhí hào hứng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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