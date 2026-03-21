Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND

Thứ Bảy, 19:59, 21/03/2026
VOV.VN - Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND khi Hoàng Đức và đông đội giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND khi Hoàng Đức và đông đội giành chiến thắng với tỷ số 3-2. 

Đây là trận đấu mà Ninh Bình chơi không tốt nhưng sự tỏa sáng của các cá nhân Tiến Anh và Geovane vẫn giúp họ hai lần dẫn trước. Dù vậy, PVF-CAND đã hai lần gỡ hòa với các pha ghi bàn của Eid và Vũ Tín. 

Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào loạt luân lưu thì Gia Hưng đã ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ, giúp Ninh Bình giành vé vào bán kết.

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Ninh Bình vs PVF-CAND trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026. 

Ninh Bình đang có 5 trận liền chưa biết thắng ở đấu trường V-League, điều này đã tạo ra sự căng thẳng ở tâm lý các cầu thủ đội bóng này. 

Vì vậy ở trận tứ kết Cúp Quốc gia, mục tiêu của Ninh Bình là phải thắng để có mặt ở bán kết. Đồng thời, trận thắng ấy cũng giúp họ tự tin hơn khi quay lại đấu trường V-League.

Tiếp một đối thủ không mạnh, lại đang nằm ở chót bảng V-League như PVF-CAND, thầy trò ông Vũ Tiến Thành hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu này. Qua đó, Ninh Bình có thể đạt được đích nhắm giành huy chương ở mùa giải 2025/2026 nếu vào đến bán kết. Có vẻ như Ninh Bình còn muốn mục tiêu cao hơn, bởi nếu không thể đua tranh ngôi vô địch V-League ở mùa giải năm nay, Cúp Quốc gia sẽ là danh hiệu duy nhất họ có thể hướng tới. 

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND thật sự không có nhiều tâm trạng để đua tranh tại đấu trường Cúp Quốc gia. Vì vậy, không nhiều người tin PVF-CAND có thể giành chiến thắng trong cuộc so tài này, nhất là khi họ phải làm khách của Ninh Bình

Đội hình xuất phát của hai đội. 
1' Trận đấu bắt đầu. Đội chủ nhà giao bóng trước. 

2' Các cầu thủ Ninh Bình ép sân ngay từ đầu. Geovane dứt điểm sau khi thủ môn Sỹ Huy của đội khách đẩy bóng ra từ quả đá phạt. Dù vậy, bóng đi vọt xà ngang khung thành PVF-CAND. 

9' Hai đội đang khởi đầu khá chuệch choạc. Ninh Bình cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng là gần như không có. 

11' Cầu thủ PVF-CAND chuyền bóng hỏng, mở ra cơ hội cho Gustavo của Ninh Bình tung ra cú sút nhưng bóng đi quá nhẹ và không khó để thủ môn Sỹ Huy kiểm soát tình hình. 

Khá đông CĐV Ninh Bình đến sân cổ vũ cho hai đội. (Ảnh: VPF). 
19' Hà Văn Việt loại bỏ Thanh Thịnh trước khi căng ngang vào trong nhưng Dụng Quang Nho đã kịp thời giải nguy cho Ninh Bình. 

21' Vũ Tín tận dụng sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Ninh Bình rồi tung ra cú đá rất căng buộc thủ môn Văn Lâm phải đổ người cứu thua. 

30' VÀO OOO!!! Tiến Anh bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hậu vệ PVF-CAND trước khi căng ngang vào trong. Văn Dũng bên phía đội khách trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng về thẳng lưới nhà. 

35' VÀO OOO!!! PVF-CAND có bàn gỡ hòa cũng bất ngờ không kém bàn mở tỷ số của đội chủ nhà. Anh Quân tạt bóng vào trong khiến Ngọc Bảo bên phía Ninh Bình phá bóng hỏng, tạo cơ hội cho Eid dễ dàng ghi bàn quân bình tỷ số. 

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. 

Hiệp 2 bắt đầu !!!! 

49' Các cầu thủ Ninh Bình có pha phối hợp tốt nhất từ đầu trận, Geovane băng lên dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành PVF-CAND. 

55' Tiếp tục là Geovane có cơ hội với tình huống vung chân dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng vẫn đi chệch khung thành PVF-CAND. 

62' Cầu thủ PVF-CAND phất bóng dài lên, Văn Lâm băng ra phá bóng không dứt khoát tạo cơ hội cho Reynolds dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

68' VÀO OOO !!! Geovane "tả xung hữu đột" vào hàng thủ PVF-CAND và kiếm về quả đá phạt từ cự ly hơn 20m. Chính cầu thủ này bước lên thực hiện cú đá kỹ thuật tung lưới đội khách. 

71' VÀO OOOO!!!! Đội khách có tình huống lên bóng nhịp nhàng, Anh Quân xuống biên phải rồi căng ngang vào trong cho Thanh Nhàn dứt điểm tung lưới Văn Lâm. 

73' BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anh Quân đã việt vị trước khi nhận bóng rồi tạt vào trong. Bàn thắng không được công nhận cho PVF-CAND. 

82' Hoàng Đức đá phạt để Đức Chiến băng vào đánh đầu nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Sỹ Huy. 

84' VÀO OOO!!! PVF-CAND phản công nhanh, Vũ Tín đưa ra cú dứt điểm trong vòng cấm Ninh Bình đưa bóng găm thẳng vào khung thành Văn Lâm. Trọng tài biên phất cờ báo lỗi của cầu thủ đội khách và trọng tài chính đã phải tham khảo VAR trước khi xác nhận có bàn thắng. 

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

90+3' Các cầu thủ Ninh Bình có tình huống dồn ép, tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm PVF-CAND. Sau đó Gia Hưng sút tung lưới đội khách nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. 

90+6' BÀN THẮNG!!! Sau hơn 2 phút tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng. 3-2 cho Ninh Bình. 

Hết giờ !!! Ninh Bình đánh bại PVF-CAND với tỷ số 3-2. 

 

Trần Tiến/VOV.VN
Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó
VOV.VN - Những đội bóng tại giải hạng Nhất quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi tiếp tại tứ kết Cúp quốc gia 2025/26.

Đà Nẵng tổn thất lực lượng trước trận tứ kết Cúp Quốc gia với Nam Định
VOV.VN - CLB Đà Nẵng không có được lực lượng mạnh nhất ở cuộc so tài với CLB Nam Định tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

