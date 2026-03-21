Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND
VOV.VN - Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND khi Hoàng Đức và đông đội giành chiến thắng với tỷ số 3-2.
Đây là trận đấu mà Ninh Bình chơi không tốt nhưng sự tỏa sáng của các cá nhân Tiến Anh và Geovane vẫn giúp họ hai lần dẫn trước. Dù vậy, PVF-CAND đã hai lần gỡ hòa với các pha ghi bàn của Eid và Vũ Tín.
Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào loạt luân lưu thì Gia Hưng đã ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ, giúp Ninh Bình giành vé vào bán kết.