Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND

Ninh Bình đang có 5 trận liền chưa biết thắng ở đấu trường V-League, điều này đã tạo ra sự căng thẳng ở tâm lý các cầu thủ đội bóng này.

Vì vậy ở trận tứ kết Cúp Quốc gia, mục tiêu của Ninh Bình là phải thắng để có mặt ở bán kết. Đồng thời, trận thắng ấy cũng giúp họ tự tin hơn khi quay lại đấu trường V-League.

Tiếp một đối thủ không mạnh, lại đang nằm ở chót bảng V-League như PVF-CAND, thầy trò ông Vũ Tiến Thành hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu này. Qua đó, Ninh Bình có thể đạt được đích nhắm giành huy chương ở mùa giải 2025/2026 nếu vào đến bán kết. Có vẻ như Ninh Bình còn muốn mục tiêu cao hơn, bởi nếu không thể đua tranh ngôi vô địch V-League ở mùa giải năm nay, Cúp Quốc gia sẽ là danh hiệu duy nhất họ có thể hướng tới.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND thật sự không có nhiều tâm trạng để đua tranh tại đấu trường Cúp Quốc gia. Vì vậy, không nhiều người tin PVF-CAND có thể giành chiến thắng trong cuộc so tài này, nhất là khi họ phải làm khách của Ninh Bình