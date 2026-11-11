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Olaha Mạnh Đức vừa ghi bàn đã rời ĐT Việt Nam

Thứ Tư, 23:29, 11/11/2026
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VOV.VN - Olaha Mạnh Đức vừa ghi bàn trong trận ra mắt nhưng sẽ ngay lập tức rời ĐT Việt Nam để tập trung thi đấu cho CLB CA TP.HCM.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Sau trận đấu ĐT Việt Nam với Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11, 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB CA TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho trận đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á. 

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Ảnh: Như Đạt. 

Quyết định này được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của ĐT Việt Nam cũng như CLB. 

Theo lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á, CLB CA TP.HCM sẽ tiếp đón Buriram United lúc 19h30 ngày 18/11 trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), trong khuôn khổ bảng A. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Nếu các nhân tố của CLB CA TP.HCM thi đấu cả 2 trận trong 2 ngày liên tiếp sẽ không đảm bảo thể lực. 

Sau khi chia tay 4 gương mặt của CLB CA TP.HCM, quân số ĐT Việt Nam còn 20 cầu thủ, vẫn đủ đảm bảo kế hoạch chuyên môn cho trận đấu với Kyrgyzstan. 

Những nhân tố như Trần Trung Kiên, Lương Chí Khải, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đăng Dương chưa được thi đấu phút nào trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ có cơ hội so tài với đại diện Trung Á. 

PV/VOV.VN
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