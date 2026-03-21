Pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi khiến Tiến Linh kéo dài chuỗi trận "tịt ngòi"

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Nguyễn Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt thủ môn ở phút 90+4 trận CA TP.HCM gặp Đồng Nai ở tứ kết Cúp Quốc gia. Sau cú sút chệch cột dọc, tiền đạo 28 tuổi gục vào biển quảng cáo và thể hiện nỗi thất vọng.

Pha bỏ lỡ này khiến Tiến Linh tiếp tục phải chịu đựng cơn khát bàn thắng kéo dài. Lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn trong một trận đấu chính thức là ngày 23/11/2025, khi CA TP.HCM thắng TP.HCM 3-0 tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Tại V-League, Tiến Linh mới có 3 pha lập công sau 16 trận và đang có chuỗi 11 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Lần gần nhất Tiến Linh xé lưới đối phương tại V-League là trong trận CA TP.HCM thắng SLNA 3-2 vào ngày 27/9/2025.

Tình huống Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn

Với phong độ sa sút, Tiến Linh đã không được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia tại kỳ FIFA Days tháng 3/2026. HLV Lê Huỳnh Đức của CA TP.HCM cũng đánh giá, Tiến Linh đang gặp vấn đề về tâm lý dẫn tới mất tự tin và thiếu chính xác trong những pha dứt điểm.

Đáng chú ý, trước khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Đồng Nai, Tiến Linh đã nhường cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô đá phạt đền ở phút 75. Khoa Ngô đã thực hiện thành công cú sút 11m để ghi bàn duy nhất, giúp CA TP.HCM thắng Đồng Nai 1-0.