Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết

Thứ Sáu, 21:13, 20/03/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều - Khoa Ngô - tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Trận đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa CLB CA TP.HCM và Đồng Nai đã diễn ra rất hấp dẫn, quyết liệt với sự cố gắng của cả đôi bên. 

Sau nhiều cơ hội không thể tận dụng, Cầu thủ Việt kiều - Khoa Ngô - đã tỏa sáng với bàn thắng từ chấm 11m giúp CLB CA TP.HCM giành thắng lợi 1-0 để giành quyền tiến vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026. 

14:14

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá CLB CA TP.HCM vs Đồng Nai ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026. 

14:15
14:16
14:16
Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

14:23

CLB CA TP.HCM vừa có trận thắng PVF-CAND ở cuộc tiếp đón đối thủ ngay trên sân nhà Thống Nhất, với trận thắng này thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã quay lại với vị trí thứ 5 tổng sắp với 26 điểm tại đấu trường V.League. Thành tích ấy đã giúp cho CLB CA TP.HCM rất hưng phấn trong cuộc tiếp đón đối thủ Đồng Nai ở trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026. 

Đá sân nhà, nên mục tiêu của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là phải giành vé vào bán kết, trước mắt là để hoàn thành mục tiêu có huy chương ở mùa giải 2025/2026.

Ngoài ra đây cũng là dịp để Tiến Linh giải tỏa áp lực sau chuỗi trận rất dài không ghi bàn dẫn đến việc bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam. 

Về phần đội khách Đồng Nai, họ cũng đang khát khao chức vô địch Cúp Quốc gia khi trong lịch sử đội bóng này họ chưa có được danh hiệu nào và chiến thắng tối nay sẽ giúp thầy trò HLV Việt Thắng tiến gần hơn đến mục tiêu đó. 

Thực tế, Đồng Nai hoàn toàn có thể làm được điều ấy khi phong độ của đội đang rất tốt và chưa kể CA TP.HCM cũng chỉ thi đấu với 1 ngoại binh ở cuộc đối đầu này. Ngoài ra, việc cả hai đã có quá nhiều trận giao hữu với nhau trong thời gian qua, nên ban huấn luyện của Đồng Nai rất hiểu lối chơi của đối thủ. 

17:46
Sân Thống Nhất đã sẵn sàng cho trận đấu. (Ảnh: CLB CA TP.HCM). 
17:47
Phòng thay đồ CLB Đồng Nai. (Ảnh: CLB Đồng Nai). 
18:17
Đội hình xuất phát của hai đội. 
19:14

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Đồng Nai giao bóng trước. 

19:17

3' Đôi bên đang khởi đầu trận đấu khá tốc độ với những tình huống lên bóng liên tiếp về khung thành của nhau. 

19:23

8' Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt. Đôi bên không ngại có những pha va chạm ngay từ giữa sân. 

19:29

14' Khoa Ngô băng xuống tốc độ bên cánh trái nhưng quả căng ngang vào trong của cầu thủ này đã bị thủ môn Tấn Trường bên phía Đồng Nai hóa giải. 

19:32
CĐV Đồng Nai trên khán đài. (Ảnh: CLB Đồng Nai). 
19:35

18' Trận đấu phải tạm dừng trong ít phút. Lee Williams bị chấn thương vùng đầu và phải được chăm sóc trước khi trở lại sân với băng y tế trên đầu. 

19:37

22' CLB CA TP.HCM phối hợp tấn công khá sắc nét nhưng cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ chủ nhà đã bị hậu vệ Đồng Nai ngăn cản. 

19:45

31' Đồng Nai thực hiện pha phản công nhanh với pha phất bóng dài lên cho Alex Sandro nhưng hậu vệ Quang Hùng của CLB CA TP.HCM đã kịp thời ngăn cản. 

19:48

34' Đồng Nai phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Văn Sơn chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Hoàng Dương được tung vào sân. 

19:57

42' Tiến Linh chuyền bóng cho Đinh Thanh Bình tung ra cú sút ngay từ góc hẹp nhưng bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn Tấn Trường bên phía Đồng Nai. 

19:59

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

20:02

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

20:09
Ảnh: VPF. 
20:18

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

20:23

49' Minh Vương đá phạt, Thành Lộc băng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành của Lê Giang bên phía CLB CA TP.HCM. 

20:26

51 'Khoa Ngô đột phá tạo nên pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm Đồng Nai. Ở thời điểm quyết định, trung vệ Tấn Sinh đã có mặt kịp thời để giải nguy cho đội khách. 

20:33

59' Các cầu thủ Đồng Nai đang chơi áp sát liên tục khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. 

20:33
Ảnh: VPF. 
20:34

60' Bóng được các cầu thủ CLB CA TP.HCM đẩy sang cánh trái chi Khoa Ngô. Cầu thủ Việt kiều này dứt điểm kỹ thuật về góc xa nhưng bóng đi chệch khung thành. 

20:41

67' Đồng Nai đang dần thể hiện sự ưu tiên cho khâu phòng ngự. Ngay cả tiền đạo ngoại binh Alex Sandro cũng lùi về tham gia cản phá các pha tấn công của CLB CA TP.HCM. 

20:45

71' Khoa Ngô nỗ lực xâm nhập vòng cấm Đồng Nai và bị Tấn Sinh phạm lỗi. Trọng tài cho CLB CA TP.HCM hưởng phạt đền. 

20:49

75' Sau 3 phút tham khảo VAR, trọng tài không chỉ giữ nguyên quyết định cho CLB CA TP.HCM hưởng phạt đền mà còn rút thẻ đỏ với Tấn Sinh. 

20:50

76' VÀO OOOOO!!!! Trên chấm 11m, Khoa Ngô dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0. 

20:51
Ảnh: VPF. 
20:55

81' Đồng Nai nỗ lực có pha phản công. Thanh Minh phối hợp tốt với Alex Sandro rồi băng vào vòng cấm chờ thời cơ dứt điểm nhưng pha thả bóng của cầu thủ người Brazil là quá mạnh và hậu vệ chủ nhà đã cản phá kịp thời. 

21:01

87' Khoa Ngô dốc bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Đồng Nai rồi căng ngang vào trong cho Tiến Linh nhưng thủ môn Tấn Trường bên phía đội khách đã kịp thời can thiệp.

21:04

Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!!

21:08

90+4' Khoa Ngô và Tiến Linh phối hợp tốt, mở ra cơ hội để Tiến Linh dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành của Tấn Trường. 

21:10

Hết giờ !!! CLB CA TP.HCM thắng 1-0. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: Cúp Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

VOV.VN - Những đội bóng tại giải hạng Nhất quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi tiếp tại tứ kết Cúp quốc gia 2025/26.

VOV.VN - CLB Đà Nẵng không có được lực lượng mạnh nhất ở cuộc so tài với CLB Nam Định tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

