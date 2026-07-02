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Pickleball Việt Nam đón tin vui từ đại diện duy nhất tham dự Tokyo Open 2026

Thứ Năm, 18:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Pickleball Việt Nam đón tin vui khi Sophia Huỳnh Trần giành quyền vào bán kết nội dung đôi nữ tại giải PPA Asia 500 Tokyo Open 2026

Sophia Huỳnh Trần là đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam tại giải PPA Asia 500 Tokyo Open 2026. Tay vợt sinh năm 20 tuổi tham dự ba nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Trong ngày thi đấu 2/7, Sophia Huỳnh Trần cùng người đánh cặp là Yu Chieh Hsieh liên tiếp vượt qua vòng 1/8 và tứ kết để giành quyền góp mặt tại bán kết nội dung đôi nữ Tokyo Open 2026.

pickleball viet nam don tin vui tu dai dien duy nhat tham du tokyo open 2026 hinh anh 1
Tay vợt Sophia Huỳnh Trần

Tại vòng 1/8, Sophia Huỳnh Trần và Yu Chieh Hsieh giành chiến thắng 2-1 trước cặp Connie Lee - Mihae Kwon với tỷ số các set lần lượt là 11-5, 0-11 và 11-2.

Tới tứ kết, Sophia Huỳnh Trần và Yu Chieh Hsieh đánh bại cặp Aiko Yoshitomi -Lingwei Kong 2-0 với tỷ số các set là 11-9 và 11-7.

Ở trận bán kết nội dung đôi nữ Tokyo Open diễn ra ngày 3/7, Sophia Huỳnh Trần và Yu Chieh Hsieh sẽ đối đầu với cặp Rika Fujiwara - Kei Sawaki.

Nếu giành quyền vào chung kết, Sophia Huỳnh Trần và Yu Chieh Hsieh sẽ tranh ngôi vô địch với những người chiến thắng trong trận bán kết giữa cặp Sahra Dennehy – Danni Elle và Chloe Diskin - Kiora Kunimoto.

Dù tiến sâu ở nội dung đôi nữ, nhưng Sophia Huỳnh Trần không có kết quả như ý tại nội dung đơn nữ và đôi nam nữ khi đều dừng bước tại vòng 1/8 trong ngày thi đấu 2/7.

Hoàng Long/VOV.VN
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