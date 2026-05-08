  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Real Madrid ra thông báo chính thức về vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde

Thứ Sáu, 06:20, 08/05/2026
VOV.VN - Real Madrid ra thông báo chính thức về việc sẽ có những hình thức kỷ luật với Tchouameni và Valverde sau vụ xô xát mới đây giữa hai cầu thủ.

Rạng sáng 8/5, CLB Real Madrid ra thông báo chính thức liên quan đến vụ xô xát nghiêm trọng trên sân tập giữa Tchouameni và Valverde, vụ việc khiến báo chí Tây Ban Nha "sục sôi" trong ngày hôm qua (7/5). 

Tchouameni và Valverde mâu thuẫn dẫn đến xô xát nghiêm trọng trên sân tập. (Ảnh: Reuters). 

Thông báo của Real Madrid nêu rõ: "CLB Real Madrid thông báo, sau những sự việc xảy ra trong buổi tập của đội, CLB đã quyết định sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để thực hiện kỷ luật với hai cầu thủ Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Đội bóng sẽ công bố quyết định cuối cùng sau khi hoàn tất các quy trình liên quan". 

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Tchouameni và Valverde đã có những mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng dẫn đến việc hai cầu thủ không giữ được bình tĩnh và đấm nhau trên sân tập. Hậu quả là Valverde sau đó phải nhập viện và khâu nhiều mũi vì chấn thương. 

Vụ việc nổ ra đúng thời điểm Real Madrid chịu áp lực cực lớn về chuyên môn. Những thất bại liên tiếp ở Cúp châu Âu, phong độ phập phù tại La Liga cùng nguy cơ trắng tay đang khiến bầu không khí trong nội bộ Real Madrid trở nên căng thẳng. 

Trước mắt, Real Madrid sẽ thi đấu trận Siêu kinh điển với Barca vào ngày 11/5 tới trên sân Camp Nou mà không có bộ đôi Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Đó là trận đấu mà nếu không thể giành chiến thắng, Real Madrid sẽ chính thức nhìn đối thủ đăng quang La Liga mùa giải năm nay. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 25/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 25/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi để Real Betis cầm hòa 1-1 với bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng.

Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid

VOV.VN - Harry Kane phá lỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 châu Âu sau khi cùng Bayern Munich đại thắng Real Madrid ở trận tứ kết lượt về.

Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin

VOV.VN - Bayern ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 qua đó đoạt vé vào chơi ở bán kết.

