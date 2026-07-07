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Ronaldo bật khóc, lên tiếng về tương lai sau World Cup 2026

Thứ Ba, 08:28, 07/07/2026
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VOV.VN - Ronaldo bật khóc khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8.



Ronaldo và Bồ Đào Nha thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, qua đó lỡ hẹn với giấc mơ vô địch. Sau trận thua này, Ronaldo đã bật khóc, hình ảnh được giới truyền thông ghi lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Ronaldo cho biết: “Tôi rất buồn khi phải chia tay World Cup theo cách này. Như tôi đã nói, tôi đã cống hiến tất cả và rời giải với lương tâm thanh thản. Đó là cuộc sống của một cầu thủ bóng đá. Bạn phải tiếp tục tiến về phía trước”.

ronaldo bat khoc, len tieng ve tuong lai sau world cup 2026 hinh anh 1
Ronaldo bật khóc khi Bồ Đào Nha bị loại (Ảnh: Reuters).

Nói về khả năng chia tay đội tuyển quốc gia, Ronaldo cho biết: “Đây đúng là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Còn những chuyện khác, tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ, ở bên gia đình và không muốn đưa ra quyết định khi cảm xúc vẫn còn quá mãnh liệt”.

Ronaldo từng vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League. Tuy nhiên, chức vô địch World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất anh chưa thể chinh phục. Thành tích tốt nhất của Ronaldo tại sân chơi này là vào bán kết World Cup 2006, giải đấu đầu tiên anh tham dự.

Ronaldo cho rằng: “Tôi đã cống hiến tất cả. Tôi đã giành ba danh hiệu cùng tuyển Bồ Đào Nha. Với tôi, chức vô địch EURO 2016 có giá trị tương đương một chức vô địch World Cup”.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho biết: “Ronaldo là một đội trưởng mẫu mực. Khi tôi tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha, có rất nhiều nghi ngờ và tranh cãi xung quanh cậu ấy. Nhưng Ronaldo luôn là tấm gương về tinh thần thi đấu, không chỉ ở những bàn thắng hay kiến tạo mà còn ở sự tận hiến và cách cậu ấy sống với bóng đá.

Chúng ta đang nói về một biểu tượng của bóng đá thế giới. Không có nhiều cầu thủ như Cristiano Ronaldo. Tất cả cần trân trọng những gì cậu ấy đã cống hiến tại kỳ World Cup này. Ronaldo luôn khát khao vô địch. Với tư cách cầu thủ, đội trưởng và cả con người, cậu ấy sẽ mãi là tấm gương cho tất cả chúng tôi”.

PV/VOV.VN
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