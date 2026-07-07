Merino gieo sầu cho Ronaldo, Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2026

04:11

Rạng sáng 7/7, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết World Cup 2026 khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Tiền vệ vào sân thay người Mikel Merino tỏa sáng với bàn thắng vàng ở phút bù giờ, khép lại một trận cầu vô cùng kịch tính và toan tính chiến thuật.

Thế trận giằng co và sự xuất sắc của các thủ môn

Bước vào trận đấu, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều thi đấu vô cùng thận trọng. Tây Ban Nha tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 9, nhưng Mikel Oyarzabal lại sút chệch cột dọc trong thế đối mặt. Bồ Đào Nha lập tức đáp trả mạnh mẽ.

Hiệp một chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn hai đội. Phút 16, Diogo Costa cản phá liên tiếp hai cú dứt điểm hiểm hóc từ Lamine Yamal và Alex Baena. Phía đối diện, Unai Simon cũng xuất sắc từ chối cú dứt điểm cận thành của Cristiano Ronaldo ở phút 37. Tình huống đáng tiếc nhất hiệp đấu thuộc về Bồ Đào Nha khi hậu vệ Nuno Mendes tung cú sút xa dội xà ngang khung thành đối phương ở phút 41.

Bước ngoặt phút bù giờ

Sang hiệp hai, hai đội đẩy cao đội hình và liên tục vây ráp đối phương. Bồ Đào Nha tổ chức nhiều pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, những nỗ lực dứt điểm của Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes đều không thể khuất phục sự xuất sắc của thủ thành Unai Simon. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng liên tục gia tăng sức ép nhờ các pha đột phá của Yamal và Pedri.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha tung Mikel Merino vào sân ở cuối trận và lập tức tạo ra bước ngoặt quyết định. Phút 90+1, tận dụng tình huống đá phạt nhanh, các cầu thủ Tây Ban Nha phối hợp nhịp nhàng phá vỡ hệ thống phòng ngự đối thủ. Mikel Merino băng xuống xâm nhập vòng cấm, dứt điểm quyết đoán tung lưới Diogo Costa để mở tỷ số.

Bàn thắng muộn màng đánh sập ý chí của Bồ Đào Nha. Trong khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi, nỗ lực cuối cùng của Bồ Đào Nha chỉ là cú đánh đầu vọt xà ngang của Bernardo Silva.

Trọng tài thổi còi mãn cuộc, ấn định chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha. Đội bóng xứ đấu bò xuất sắc giành tấm vé vào tứ kết, trong khi Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.