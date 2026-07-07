Merino gieo sầu cho Ronaldo, Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2026
VOV.VN - Merino ghi bàn thắng ở phút 90+1, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 7/7, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết World Cup 2026 khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Tiền vệ vào sân thay người Mikel Merino tỏa sáng với bàn thắng vàng ở phút bù giờ, khép lại một trận cầu vô cùng kịch tính và toan tính chiến thuật.
Thế trận giằng co và sự xuất sắc của các thủ môn
Bước vào trận đấu, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều thi đấu vô cùng thận trọng. Tây Ban Nha tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 9, nhưng Mikel Oyarzabal lại sút chệch cột dọc trong thế đối mặt. Bồ Đào Nha lập tức đáp trả mạnh mẽ.
Hiệp một chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn hai đội. Phút 16, Diogo Costa cản phá liên tiếp hai cú dứt điểm hiểm hóc từ Lamine Yamal và Alex Baena. Phía đối diện, Unai Simon cũng xuất sắc từ chối cú dứt điểm cận thành của Cristiano Ronaldo ở phút 37. Tình huống đáng tiếc nhất hiệp đấu thuộc về Bồ Đào Nha khi hậu vệ Nuno Mendes tung cú sút xa dội xà ngang khung thành đối phương ở phút 41.
Bước ngoặt phút bù giờ
Sang hiệp hai, hai đội đẩy cao đội hình và liên tục vây ráp đối phương. Bồ Đào Nha tổ chức nhiều pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, những nỗ lực dứt điểm của Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes đều không thể khuất phục sự xuất sắc của thủ thành Unai Simon. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng liên tục gia tăng sức ép nhờ các pha đột phá của Yamal và Pedri.
Huấn luyện viên Tây Ban Nha tung Mikel Merino vào sân ở cuối trận và lập tức tạo ra bước ngoặt quyết định. Phút 90+1, tận dụng tình huống đá phạt nhanh, các cầu thủ Tây Ban Nha phối hợp nhịp nhàng phá vỡ hệ thống phòng ngự đối thủ. Mikel Merino băng xuống xâm nhập vòng cấm, dứt điểm quyết đoán tung lưới Diogo Costa để mở tỷ số.
Bàn thắng muộn màng đánh sập ý chí của Bồ Đào Nha. Trong khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi, nỗ lực cuối cùng của Bồ Đào Nha chỉ là cú đánh đầu vọt xà ngang của Bernardo Silva.
Trọng tài thổi còi mãn cuộc, ấn định chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha. Đội bóng xứ đấu bò xuất sắc giành tấm vé vào tứ kết, trong khi Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.
Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp khi vượt qua Croatia với tỉ số 2-1 sau một trận đấu đầy cảm xúc ở vòng 32 đội. Gonçalo Ramos ấn định chiến thắng bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Siêu sao Ronaldo cũng ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out World Cup, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vượt qua một trong những trận đấu kịch tính nhất giải.
Chiến thắng trước Croatia tiếp thêm tự tin cho Bồ Đào Nha khi họ hướng tới lần thứ tư góp mặt ở tứ kết World Cup, đồng thời lần đầu tiên lọt vào top 8 hai kỳ World Cup liên tiếp. Nhưng đối thủ lần này, Tây Ban Nha đang đạt phong độ cực kỳ ổn định, hứa hẹn mang đến thử thách lớn hơn nhiều.
“Bò tót” vừa đánh bại Áo 3-0 nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal và bàn thắng của Pedro Porro. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chưa để thủng lưới sau bốn trận tại World Cup 2026 - lần đầu tiên họ làm được điều này ở một kỳ World Cup. Nếu tiếp tục giữ sạch lưới trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha sẽ lập kỷ lục sáu trận liên tiếp không thủng lưới tại World Cup, tính cả trận gặp Morocco ở vòng 1/8 năm 2022.
Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Tây Ban Nha còn giữ chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường (25 thắng, 9 hòa) và chỉ còn cách kỷ lục 35 trận bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển đúng một trận. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, họ cũng chưa thua trận nào trong 11 lần ra sân tại World Cup và EURO, thắng 10, chỉ để thủng lưới 4 bàn.
Trên hàng công, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi đã ghi 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha trong sự nghiệp - thành tích cao nhất mà một cầu thủ từng đạt được trước “La Roja”, ngang bằng Eduardo Vargas.
Ở phía đối diện, Oyarzabal cũng đang bùng nổ với 4 bàn tại World Cup 2026 - nhiều nhất với một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup kể từ khi David Villa ghi 5 bàn và cùng đội vô địch năm 2010.
Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha. Trong 12 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ thắng 1, hòa 6 và thua 5. Dù vậy, chiến thắng luân lưu của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025 vẫn mang lại sự tự tin đáng kể cho thầy trò Roberto Martínez.
Ở cuộc so tài lần này, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên sáng giá hơn cho tấm vé tứ kết, nhờ phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn và chuỗi bất bại ấn tượng. Nhưng trong một trận derby Iberia giàu duyên nợ, kinh nghiệm của Ronaldo cùng khả năng tạo đột biến của Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.
Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 7/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Chân sút sinh năm 1985 cho biết: “Điều quan trọng nhất là tận hưởng giải đấu nhiều nhất có thể. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, nhưng tôi hy vọng ngày mai sẽ không phải trận đấu cuối cùng”.
Ronaldo đã tham dự sáu kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 2006 đến 2026. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau sau khi lập công trước Uzbekistan ở vòng bảng. Hiện tại, Ronaldo đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026, trong đó có cú đúp trước Uzbekistan và một pha lập công trên chấm phạt đền vào lưới Croatia ở vòng 32 đội.
Ronaldo khẳng định anh sẽ thoải mái dù kết quả trận đấu với Tây Ban Nha như thế nào, anh cho biết: “Rồi sẽ đến ngày tôi chia tay đội tuyển quốc gia, nhưng dù điều gì xảy ra vào ngày mai, tôi sẽ rời sân với lương tâm hoàn toàn thanh thản. Tôi đã cống hiến tất cả cho bóng đá. Tôi không còn thiếu điều gì trong cuộc sống. Tôi chơi bóng đơn giản vì đam mê và tình yêu dành cho môn thể thao này. Mỗi ngày được ra sân đều là điều đáng trân trọng”.
Khi được hỏi liệu chức vô địch World Cup có phải mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình hay không, Ronaldo thẳng thắn cho biết: “Tôi sẽ không trở thành Cristiano vĩ đại hơn nếu vô địch World Cup, cũng không nhỏ bé hơn nếu không thể làm được điều đó. Chúng tôi có đủ khả năng để cạnh tranh danh hiệu, nhưng cuối cùng chỉ có một đội tuyển đăng quang. Tuổi tác mang đến cho tôi sự trưởng thành và kinh nghiệm”.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters).
Các cầu thủ hai đội khởi động trước trận (Ảnh: Reuters)
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Các cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài (Ảnh: AP).
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Tây Ban Nha giao bóng trước.
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bồ Đào Nha cướp bóng và phản công bên cánh phải, nhưng đường chuyền cuối cùng lại không chuẩn xác. Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn, nhưng đang chủ động đá pressing tầm cao trước Tây Ban Nha.
2': PHẠM LỖI !!! Yamal phạm lỗi với Joao Neves, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt trực tiếp từ giữa sân. Trận đấu đang nóng ngay từ những phút đầu tiên.
3': KHÔNG VÀO !!! Bồ Đào Nha mất bóng, cơ hội đến với Mikel Oyarzabal, nhưng cú dứt điểm từ xa của cầu thủ này đã không làm khó được thủ môn Diogo Meireles Costa.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ruben Dias phất bóng dài cho Nuno Mendes, nhưng hậu vệ thuộc biên chế PSG lại khống chế bước một lỗi nên bóng đi hết đường biên dọc. Hai đội đá áp sát nhanh nên các cầu thủ không có nhiều không gian để chơi bóng.
7': KHÔNG VÀO !!! Joao Cancelo đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó tung cú dứt điểm căng chéo góc, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Tây Ban Nha.
9': KHÔNG VÀO !!! Mikel Oyarzabal có cơ hội đối mặt với thủ môn Diogo Meireles Costa, nhưng cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ này lại đi chệch khung thành đáng tiếc. Đây là cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận của Tây Ban Nha.
10': PHẠT GÓC !!! Bồ Đào Nha đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng pha treo bóng của Bruno Fernandes lại không làm khó được hàng thủ của Tây Ban Nha.
12': PHẢN CÔNG !!! Tây Ban Nha mất bóng, Bruno Fernandes chuyền bóng cho Ronaldo, tiền đạo này xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Unai Simon đã đấm bóng giải nguy thành công. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ Tây Ban Nha đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
14': SÚT XA !!! Alex Baena có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Bồ Đào Nha.
16': CỨU THUA !!! Diogo Meireles Costa có hai pha cứu thua liên tiếp từ hai cú dứt điểm của Yamal và Alex Baena. Thủ thành của Bồ Đào Nha đã chơi rất xuất sắc ở hai pha bóng này.
17': PHẠT GÓC !!! Tây Ban Nha phối hợp đá phạt góc và gây ra sóng gió cho khung thành của Bồ Đào Nha, nhưng sau cùng Ruben Dias và đồng đội đã hóa giải thành công.
21': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bồ Đào Nha tấn công biên phải rất hay, cơ hội đến với Joao Cancelo, nhưng hậu vệ này lại sút bóng đi lên khán đài. Nếu Joao Cancelo ghi bàn ở tình huống này thì bàn thắng cũng không được công nhận vì Bruno Fernandes đã rơi vào thế việt vị trước đó.
23': ĐÁ PHẠT !!! Tây Ban Nha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, Alex Baena treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Bồ Đào Nha đã dễ dàng giải nguy thành công. Sau pha bóng này, trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
26': Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều thi đấu rất thận trọng nên cơ hội ghi bàn vẫn chưa đến. Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận thuộc về Mikel Oyarzabal, nhưng cầu thủ này lại không tận dụng thành công.
29': PHÒNG NGỰ TỐT !!! Bồ Đào Nha để mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Tây Ban Nha phản công, nhưng rất may là Renato Veiga đã kịp thời cắt bóng thành công đường chọc khe cho Yamal.
31': PHẠM LỖI !!! Ronaldo bị Alex Baena phạm lỗi ở giữa sân, trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt trực tiếp. CR7 đang bị theo kèm chặt nên chưa thể hiện được nhiều từ đầu trận.
35': PHẠM LỖI !!! Yamal sau khi không thể rê qua được Mendes đã mất bóng nên phải phạm lỗi để ngăn cản Bồ Đào Nha phản công nhanh. Tây Ban Nha đang tạo ra sức ép tương đối lớn lên phần sân của Bồ Đào Nha.
37': KHÔNG VÀO !!! Ronaldo dứt điểm một chạm sau pha chuyền bóng bằng đầu của Joao Felix, nhưng thủ môn Unai Simon đã kịp thời cứu thua cho Tây Ban Nha. Nếu cú chạm bóng của CR7 mạnh hơn, có lẽ Tây Ban Nha đã bị thủng lưới.
41': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Bồ Đào Nha đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Nuno Mendes phối hợp với Joao Cancelo, sau đó hậu vệ của PSG có khoảng trống trước vòng cấm địa và tung cú sút căng, nhưng bóng đập xà ngang bật ra.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Nuno Mendes tạt bóng vào vòng cấm địa hướng đến vị trí của Ronaldo, nhưng thủ môn Unai Simon đã đoán được ý đồ và lao ra ôm gọn bóng.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
45+3': ĐÁ PHẠT !!! Tây Ban Nha đá phạt trực tiếp, nhưng pha treo bóng của Alex Baena không làm khó được hàng thủ của Bồ Đào Nha.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': PHẠM LỖI !!! Ronaldo bị Dani Olmo phạm lỗi trước vòng cấm địa, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 35m chếch bên phải theo hướng tấn công.
49': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bruno Fernandes treo bóng từ tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng bóng đi quá sâu và đã bị thủ môn Unai Simon ôm gọn.
50': KHÔNG ĐƯỢC !!! Yamal có bóng bên cánh phải, tiền đạo này thực hiện pha rê bóng, nhưng một lần nữa không vượt qua được hậu vệ Nuno Mendes.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bồ Đào Nha phản công nhanh, Pedro Neto dốc bóng tốc độ bên cánh phải sau đó căng ngang, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
54': ĐỘT PHÁ !!! Ronaldo đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng tiền đạo này không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ bên phía Tây Ban Nha. Trên sân Nuno Mendes đang bị đau và phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.
55': THAY NGƯỜI !!! Nuno Mendes dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Semedo. Sự thay đổi người bất đắc dĩ của Bồ Đào Nha.
59': KHÔNG VÀO !!! Ronaldo có cơ hội trong vòng cấm địa của Tây Ban Nha sau đường chuyền của đồng đội, nhưng ở tư thế với chân sút 41 tuổi đã không thể tung ra được cú dứt điểm đủ tốt.
61': KHÔNG VÀO !!! Pedri có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng chỉ có được quả phạt góc cho Tây Ban Nha. Ở hai pha đá phạt góc sau đó, Tây Ban Nha không làm khó được hàng thủ Bồ Đào Nha.
Ronaldo bị theo kèm chặt nên chưa thể hiện được nhiều.
66': KHÔNG VÀO !!! Alex Baena có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại sút bóng quá nhẹ nên không làm khó được thủ môn Diogo Meireles Costa.
68': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2.
71': THAY NGƯỜI !!! Bồ Đào Nha tung Dalot và Leao vào sân thay Felix và Cancelo.
73': CỨU THUA !!! Yamal sút phạt trực tiếp rất nguy hiểm, nhưng một lần nữa thủ môn Diogo Meireles Costa đã đấm bóng cứu thua thành công. ở pha đá phạt góc sau đó, người gác đền của Bồ Đào Nha vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
76': KHÔNG VÀO !!! Bruno Fernandes có cơ hội trong vòng cấm địa Tây Ban Nha, nhưng cú vung chân của tiền vệ thuộc biên chế MU lại đưa bóng đi chệch khung thành.
78': KHÔNG VÀO !!! Dan Olmo có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cú sút của cầu thủ này đã bị Ruben Dias phá bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, thủ môn Diogo Meireles Costa tiếp tục đấm bóng giải nguy thành công.
80': PHẠT GÓC !!! Tây Ban Nha đá phạt góc bên cánh phải, Yamal treo bóng, nhưng Rodri để bóng chạm tay khi khống chế nên bị trọng tài cắt còi.
82': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bồ Đào Nha phản công nhanh, nhưng pha phất bóng chéo cánh của Bruno Fernandes lại không vượt qua được hậu vệ của Tây Ban Nha.
85': THAY NGƯỜI !!! Pedri rời sân nhường chỗ cho Fabian Ruiz.
89': THẺ VÀNG !!! Bernardo Silva nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
90': BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+1': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha đá phạt nhanh, Tây Ban Nha phối hợp rất tốt để Mikel Merino cầu thủ vừa vào sân thay người xâm nhập vòng cấm ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
90+4': THẺ VÀNG !!! Renato Veiga nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Yamal.
90+6': KHÔNG VÀO !!! Bernardo Silva đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Tây Ban Nha.
HẾT GIỜ !!! Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 7/7 theo giờ Việt Nam.
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