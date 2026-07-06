Ronaldo nói điều bất ngờ trước trận đấu với Tây Ban Nha

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Chân sút sinh năm 1985 cho biết: “Điều quan trọng nhất là tận hưởng giải đấu nhiều nhất có thể. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, nhưng tôi hy vọng ngày mai sẽ không phải trận đấu cuối cùng”.

Ronaldo đã tham dự sáu kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 2006 đến 2026. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau sau khi lập công trước Uzbekistan ở vòng bảng. Hiện tại, Ronaldo đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026, trong đó có cú đúp trước Uzbekistan và một pha lập công trên chấm phạt đền vào lưới Croatia ở vòng 32 đội.

Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh (Ảnh: Reuters).

Ronaldo khẳng định anh sẽ thoải mái dù kết quả trận đấu với Tây Ban Nha như thế nào, anh cho biết: “Rồi sẽ đến ngày tôi chia tay đội tuyển quốc gia, nhưng dù điều gì xảy ra vào ngày mai, tôi sẽ rời sân với lương tâm hoàn toàn thanh thản. Tôi đã cống hiến tất cả cho bóng đá. Tôi không còn thiếu điều gì trong cuộc sống. Tôi chơi bóng đơn giản vì đam mê và tình yêu dành cho môn thể thao này. Mỗi ngày được ra sân đều là điều đáng trân trọng”.

Khi được hỏi liệu chức vô địch World Cup có phải mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình hay không, Ronaldo thẳng thắn cho biết: “Tôi sẽ không trở thành Cristiano vĩ đại hơn nếu vô địch World Cup, cũng không nhỏ bé hơn nếu không thể làm được điều đó. Chúng tôi có đủ khả năng để cạnh tranh danh hiệu, nhưng cuối cùng chỉ có một đội tuyển đăng quang. Tuổi tác mang đến cho tôi sự trưởng thành và kinh nghiệm”.

Khi được hỏi về tài năng trẻ Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha, Ronaldo cho biết: “Yamal có tương lai rất rộng mở, nhưng với tôi, Tây Ban Nha luôn mạnh nhờ cả đội hình. Nếu muốn có một sự nghiệp dài, cầu thủ phải biết vượt qua những lời chỉ trích và tập trung vào tình yêu của người hâm mộ cũng như niềm đam mê dành cho bóng đá”.

Trong khi đó, HLV Luis de la Fuente cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho Ronaldo, ông khẳng định: “Tôi luôn ngưỡng mộ Ronaldo. Cậu ấy là tấm gương về khát vọng, ý chí và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác với Ronaldo bởi cậu ấy vẫn là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất ở khu vực cấm địa”.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 7/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.