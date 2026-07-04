Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8: Thử thách lớn với Ronaldo

Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8 nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi toàn bộ 16 đội góp mặt đã được xác định. Trong đó, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được đánh giá là tâm điểm của vòng đấu.

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh cũng như sở hữu nhiều cầu thủ tấn công thượng thặng. Vì vậy, trận đấu này được kỳ vọng sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công, đặc biệt khi Ronaldo được kỳ vọng sẽ toả sáng trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp.

Các cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 (Ảnh: 433)

Những ứng viên vô địch khác như Pháp, Brazil, Anh hay Argentina dù gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng không thể chủ quan. Tại vòng 32 đội, không ít những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã tạo nên những khoảnh khắc, thậm chí là kết quả đầy bất ngờ.

Dù được đánh giá rất cao nhưng ĐT Pháp sẽ hết sức cảnh giác bởi ở vòng 32 đội, ĐT Paraguay từng vượt qua một ứng viên vô địch là ĐT Đức trên loạt luân lưu. Lối chơi kỷ luật của ĐT Paraguay được đánh giá sẽ mang lại không ít khó khăn cho Mbappe cùng các đồng đội.

Argentina, Brazil và Anh đều có những trận đấu đầy nhọc nhằn ở vòng 32 đội trước các đội bóng trước trận bị đánh giá thấp hơn. Cape Verde trong lần đầu tiên tham dự World Cup thậm chí đã kéo Argentina vào cuộc đua tỉ số trong hiệp phụ.

Nhật Bản và CHDC Congo đều ghi bàn trước khiến Brazil cũng như Anh gặp rất nhiều khó khăn để lội ngược dòng giành chiến thắng. Điều đó hứa hẹn về những trận đấu kịch tính tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8:

5/7 0h00 Canada – Morocco

5/7 4h00 Paraguay – Pháp

6/7 3h00 Brazil – Na Uy

6/7 7h00 Mexico – Anh

7/7 2h00 Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha

7/7 7h00 Mỹ - Bỉ

7/7 23h00 Argentina – Ai Cập

8/7 3h00 Thụy Sĩ – Colombia