English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8: Thử thách lớn với Ronaldo

Thứ Bảy, 13:00, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8 đã được xác định sau trận đấu cuối cùng ở vòng 32 đội giữa Colombia và Ghana.

Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8 nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi toàn bộ 16 đội góp mặt đã được xác định. Trong đó, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được đánh giá là tâm điểm của vòng đấu.

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh cũng như sở hữu nhiều cầu thủ tấn công thượng thặng. Vì vậy, trận đấu này được kỳ vọng sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công, đặc biệt khi Ronaldo được kỳ vọng sẽ toả sáng trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp.

lich thi dau world cup 2026 vong 1 8 thu thach lon voi ronaldo hinh anh 1
Các cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 (Ảnh: 433)

Những ứng viên vô địch khác như Pháp, Brazil, Anh hay Argentina dù gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng không thể chủ quan. Tại vòng 32 đội, không ít những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã tạo nên những khoảnh khắc, thậm chí là kết quả đầy bất ngờ.

Dù được đánh giá rất cao nhưng ĐT Pháp sẽ hết sức cảnh giác bởi ở vòng 32 đội, ĐT Paraguay từng vượt qua một ứng viên vô địch là ĐT Đức trên loạt luân lưu. Lối chơi kỷ luật của ĐT Paraguay được đánh giá sẽ mang lại không ít khó khăn cho Mbappe cùng các đồng đội.

Argentina, Brazil và Anh đều có những trận đấu đầy nhọc nhằn ở vòng 32 đội trước các đội bóng trước trận bị đánh giá thấp hơn. Cape Verde trong lần đầu tiên tham dự World Cup thậm chí đã kéo Argentina vào cuộc đua tỉ số trong hiệp phụ.

Nhật Bản và CHDC Congo đều ghi bàn trước khiến Brazil cũng như Anh gặp rất nhiều khó khăn để lội ngược dòng giành chiến thắng. Điều đó hứa hẹn về những trận đấu kịch tính tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8:

5/7 0h00 Canada – Morocco

5/7 4h00 Paraguay – Pháp

6/7 3h00 Brazil – Na Uy

6/7 7h00 Mexico – Anh

7/7 2h00 Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha

7/7 7h00 Mỹ - Bỉ

7/7 23h00 Argentina – Ai Cập

8/7 3h00 Thụy Sĩ – Colombia

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo
Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

VOV.VN - Đội tuyển Australia đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-4 trước Ai Cập trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Dù không hài lòng với kết quả này, nhiều cổ động viên vẫn bày tỏ niềm tin đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở kỳ World Cup tiếp theo.

Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

VOV.VN - Đội tuyển Australia đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-4 trước Ai Cập trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Dù không hài lòng với kết quả này, nhiều cổ động viên vẫn bày tỏ niềm tin đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở kỳ World Cup tiếp theo.

Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026
Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

VOV.VN - Góp công lớn giúp ĐT Argentina đi tiếp, Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục trong kỳ World Cup 2026.

Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

VOV.VN - Góp công lớn giúp ĐT Argentina đi tiếp, Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục trong kỳ World Cup 2026.

Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026
Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

VOV.VN - Các cổ động viên Ai Cập đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu tại vòng 1/16, giữa đội nhà và đội tuyển Australia vào tối qua (3/7 theo giờ địa phương). Trận đấu nghẹt thở với chiến thắng sau loạt sút luân lưu, đã khiến các cổ động viên Ai Cập vỡ òa trong vui sướng.

Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

VOV.VN - Các cổ động viên Ai Cập đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu tại vòng 1/16, giữa đội nhà và đội tuyển Australia vào tối qua (3/7 theo giờ địa phương). Trận đấu nghẹt thở với chiến thắng sau loạt sút luân lưu, đã khiến các cổ động viên Ai Cập vỡ òa trong vui sướng.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Canada vs Morocco World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Canada vs Morocco World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Canada vs Morocco thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 5/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Canada vs Morocco World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Canada vs Morocco World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Canada vs Morocco thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 5/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Paraguay vs Pháp World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Paraguay vs Pháp World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Paraguay vs Pháp thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 5/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Paraguay vs Pháp World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Paraguay vs Pháp World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Paraguay vs Pháp thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 5/7.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế