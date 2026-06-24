Ronaldo thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau trận Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan

Rạng sáng 24/6, Ronaldo tỏa sáng sức rỡ với cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha tiến gần tấm vé dự vòng knock-out.

Ở trận đấu với Uzbekistan, Ronaldo ghi bàn ngay ở phút thứ 6 sau đường căng ngang của Joao Cancelo. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử, khi Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan.

Ở tuổi 41 và 138 ngày, Ronaldo hiện là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup nam, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon. Đồng thời, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ châu Âu lớn tuổi nhất ghi bàn tại một giải đấu lớn (World Cup hoặc EURO).

Không dừng lại ở đó, Ronaldo hiện đã ghi bàn ở 11 giải đấu lớn khác nhau, nhiều hơn 5 giải so với bất kỳ cầu thủ châu Âu nào khác. Anh cũng là cầu thủ thứ ba trong lịch sử vừa là người ghi bàn trẻ nhất vừa là người ghi bàn lớn tuổi nhất cho đội tuyển quốc gia tại World Cup, sau Michael Laudrup của Đan Mạch và Lionel Messi của Argentina.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi ghi bàn từ pha kiến tạo của Bruno Fernandes, Ronaldo cán mốc 10 bàn tại các vòng chung kết World Cup, vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành chân sút số một của Bồ Đào Nha ở đấu trường này.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6, Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama ở lượt trận thứ hai bảng L để mở ra cơ hội giành vé vào vòng knock-out.

