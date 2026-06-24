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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama

Thứ Tư, 07:57, 24/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6, Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama ở lượt trận thứ hai bảng L để mở ra cơ hội giành vé vào vòng knock-out.

08:02

Đội tuyển Croatia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama, qua đó rộng cửa tiến vào vòng knock-out. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi đội trưởng Luka Modric ra sân lần thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trái lại, thất bại này khiến Panama chính thức chia tay giải đấu sau hai trận thua liên tiếp.

Bước vào hiệp một, Croatia lập tức dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, họ vấp phải hệ thống phòng ngự phản công đầy khó chịu từ Panama. Đại diện châu Mỹ sử dụng nền tảng thể lực dồi dào nhằm pressing tầm cao, khiến các pha phối hợp của Croatia trở nên bế tắc và đơn điệu. Panama thậm chí tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất hiệp đấu ở phút 23. Amir Murillo tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Jose Luis Rodriguez đánh đầu, nhưng xà ngang đã cứu thua cho Croatia. Hiệp một khép lại mà không đội nào ghi bàn.

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Ảnh: 433.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Zlatko Dalic thực hiện các sự điều chỉnh nhân sự chiến lược. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng ở phút 54. Marco Pasalic thực hiện pha căng ngang thuận lợi từ cánh phải, tạo điều kiện để cầu thủ vừa vào sân thay người Ante Budimir dứt điểm tung lưới Panama, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Panama buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Họ dốc toàn lực dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt sóng gió. Phút 68, thủ môn Dominik Livakovic thể hiện phong độ xuất sắc khi thực hiện ba pha cứu thua liên tiếp, bảo toàn mành lưới cho đại diện châu Âu.

Trong những phút cuối trận, Croatia chủ động lùi sâu đội hình, chơi chắc chắn và chờ đợi sơ hở để phản công. Họ tạo thêm cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng Marco Pasalic và Luka Sucic đều bỏ lỡ. Phút 90+3, Panama nhận quả phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm, nhưng Amir Murillo sút bóng vọt xà, dập tắt hy vọng cuối cùng của đội bóng châu Mỹ. Chung cuộc, Croatia bảo vệ thành công chiến thắng 1-0, qua đó nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

18:10

Ở trận ra quân tại bảng L World Cup 2026, Panama và Croatia đều nhận thất bại. Do đó, cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé vào vòng knock-out của hai đội.

Croatia được đánh giá cao hơn Panama 

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Croatia có tới 62% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này. Trong khi đó, Panama chỉ có 15,7% cơ hội tạo nên chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup, còn khả năng hòa là 22,4%.

Có thể thấy, ở đội bóng của HLV Zlatko Dalic khởi đầu không như ý khi để thua tuyển Anh 2-4 ở lượt trận mở màn. Mặc dù hai lần bị dẫn trước, nhưng Croatia vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khi liên tiếp ghi bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel đã hoàn toàn áp đảo trong hiệp hai để giành trọn 3 điểm.

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Luka Modric vẫn là trụ cột của Croatia (Ảnh: AP).

Dù nhận thất bại, Croatia vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Các học trò của HLV Dalic thực hiện tới 187 tình huống pressing tầm cao bên phần sân đối phương - con số cao nhất trong lượt trận đầu tiên của giải. Điều đó cho thấy cường độ vận hành và tinh thần thi đấu của đội bóng áo caro vẫn rất đáng nể.

Croatia cũng sở hữu nền tảng kinh nghiệm dày dạn. Ở trận gặp Anh, đội trưởng Luka Modric đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Âu thứ hai góp mặt ở 10 giải đấu lớn khác nhau, chỉ sau Cristiano Ronaldo. Trận đấu với Panama cũng sẽ đánh dấu cột mốc 200 lần khoác áo ĐTQG của Modric.

Panama nỗ lực tìm điểm số đầu tiên

Bên kia chiến tuyến, Panama cũng trắng tay ở trận mở màn sau thất bại cay đắng 0-1 trước Ghana. Bàn thua đến ở phút 90+4 khiến đoàn quân của HLV Thomas Christiansen đánh mất cơ hội giành điểm.

Đó đã là thất bại thứ tư liên tiếp của Panama tại các kỳ World Cup. Họ thủng lưới tổng cộng 12 bàn, chưa từng giữ sạch lưới và mới ghi được 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Ghana cho thấy những bước tiến đáng kể. Panama kiểm soát bóng tới 62% và hoàn thành 502 đường chuyền - những thống kê tốt nhất của họ trong lịch sử dự World Cup.

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Panama thua cay đắng ở trận đấu ra quân (Ảnh: AP).

Không chỉ cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Panama còn thể hiện sự quyết liệt khi thực hiện 29 pha tắc bóng ở lượt trận đầu tiên - nhiều nhất giải tính đến thời điểm hiện tại.

Vấn đề lớn nhất của Panama vẫn nằm ở hàng công. HLV Christiansen cần phải tìm lời giải cho bài toán ghi bàn vào lưới của Croatia, đội bóng này mới có cơ hội giành vé đi tiếp.

Nhận định Croatia vs Panama

Đây là lần đầu tiên Panama và Croatia gặp nhau trong lịch sử. Dù vậy, Croatia không có thành tích quá tốt khi đối đầu các đại diện châu Mỹ tại World Cup, với 7 thất bại trong 10 trận gần nhất.

Ở chiều ngược lại, các đội CONCACAF cũng thường lép vế trước đại diện châu Âu. Tính đến hết lượt trận đầu tiên World Cup 2026, họ chỉ thắng 1 trong 24 trận gần nhất trước các đội bóng châu Âu.

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Trận đấu giữa Panama vs Croatia diễn ra vào lúc 6h ngày 24/6.

Xét về tương quan lực lượng, đẳng cấp và kinh nghiệm, Croatia vẫn được đánh giá vượt trội. Nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và duy trì cường độ pressing như trận gặp Anh, Luka Modric cùng đồng đội đủ khả năng giành chiến thắng để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận đấu giữa Panama vs Croatia trong khuôn khổ bảng L World Cup 2026 diễn ra vào lúc 6h ngày 24/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- PANAMA: Vắng Carrasquilla do chấn thương

- CROATIA: Có đội hình tối ưu

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Panama thắng 2, hòa 2 và thua 2 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường

- Croatia thắng 3 và thua 3 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường

- Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ

18:11
04:45
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Đội hình ra sân.
05:24

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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05:48
05:51

Cầu thủ hai đội khởi động trước trận.

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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
06:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

06:02

2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Croatia đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, dồn ép Panama. Đại diện châu Âu có pha lên bóng bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm để Luka Modric đánh đầu, nhưng không gây được khó khăn cho hàng thủ đối phương. Đây là trận đấu thứ 200 của Luka Modric trong màu áo đội tuyển quốc gia.

06:04

4': ĐÁ PHẠT !!! Panama được hưởng quả phạt trực tiếp từ lỗi của Josko Gvardiol ở khu vực giữa sân, bóng được treo vào vòng cấm địa Croatia và tạo ra pha bóng lộn xộn, nhưng sau cùng hàng thủ của đại diện châu Âu đã phá bóng giải nguy thành công.

06:05

6': NGUY HIỂM !!! Luka Modric chuyền dài cho Ivan Perisic thoát xuống xâm nhập vòng cấm, nhưng hậu vệ và thủ môn Panama đã kịp thời phối hợp và ngăn chặn thành công.

06:08

8': Panama đang chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Với nền tảng thể lực dồi dào, đội bóng này đang pressing tầm cao khiến Croatia gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công quen thuộc.

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Ảnh: Reuters.
06:10

10': ĐÁ PHẠT !!! Panama được hưởng quả phạt trực tiếp trước khung thành ở cự ly khoảng 25m, nhưng Edgar Yoel Barcenas lại treo bóng không thực sự tốt nên đã bị các hậu vệ Croatia dễ dàng đánh đầu giải nguy thành công.

06:13

13': PHẠM LỖI !!! Luka Modric phạm lỗi với Jose Luis Rodriguez ở khu vực giữa sân, may mắn cho cựu cầu thủ Real Madrid là anh không bị trọng tài rút thẻ vàng.

06:16

16': KHÔNG ĐƯỢC !!! Croatia tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được nhồi vào vòng cấm địa của Panama, nhưng đi quá mạnh nên không làm khó được hàng thủ đối phương.

06:18

18': NGUY HIỂM !!! Panama tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm của Croatia, nhưng 3 cầu thủ của đội bóng châu Mỹ băng vào đều bị lỡ đà nên không thể dứt điểm.

06:21

21': KHÔNG ĐƯỢC !!! Luka Modric xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền của đồng đội, nhưng trước sự áp sát từ hậu vệ Panama, tiền vệ này đã tự làm bóng đi hết đường biên ngang.

06:21

21': KHÔNG ĐƯỢC !!! Luka Modric xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền của đồng đội, nhưng trước sự áp sát từ hậu vệ Panama, tiền vệ này đã tự làm bóng đi hết đường biên ngang.

06:23

23': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Panama lên bóng rất hay bên cánh phải, Amir Murillo tạt vào vòng cấm để Jose Luis Rodriguez đánh đầu, nhưng bóng đập xà ngang bật ngược trở lại.

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Ảnh: Reuters.
06:24

25': Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ 3 phút để tiếp nước giữa hiệp 1.

06:28

28': Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Croatia đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực, tốc độ của Panama. Đại diện châu Âu vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào đáng chú ý từ đầu trận.

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06:32

32': TẠT BÓNG !!! Croatia tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng các hậu vệ Panama vẫn dễ dàng giải nguy thành công. Những miếng đánh của đại diện châu Âu đang tỏ ra khá đơn điệu, thiếu tính đột biến.

06:37

36': PHẠM LỖI !!! Martin Baturina bị Jose Cordoba phạm lỗi từ phía sau, Croatia được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng lại phối hợp không tốt nên bị đối phương cướp bóng phản công. May mắn cho đại diện châu Âu là Panama đã không tận dụng thành công để ghi bàn.

06:40

39': KHÔNG ĐƯỢC !!! Panama phản công nhanh, Amir Murillo rê bóng xâm nhập vòng cấm, nhưng lại không lại xử lý bóng rườm rà nên đã bị hậu vệ Croatia cướp và phá bóng thành công.

06:43

42': KHÔNG ĐƯỢC !!! Panama lên bóng bên cánh trái, Jose Luis Rodriguez tạt bóng vào vòng cấm địa Croatia, nhưng không thành công. Đại diện châu Mỹ đang có nhiều pha bóng đánh biên rất tốt khiến Croatia gặp khó khăn trong việc hóa giải.

06:45
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Trận đấu đang diễn ra gay cấn (Ảnh: Reuters).
06:47

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

06:48

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau với tỉ số 0-0.

07:04

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

07:07

48': BẾ TẮC !!! Croatia vẫn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Panama. Dù HLV Zlatko Dalić đã có hai sự thay đổi người ngay ở đầu hiệp 2, nhưng kịch bản của trận đấu vẫn chưa thay đổi so với hiệp 1.

07:11

52': NGUY HIỂM !!! Christian Martinez lên bóng bên cánh phải sau đó tạt vào trong cho đồng đội, nhưng các hậu vệ của Croatia đã phá bóng đi hết đường biên ngang chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, đại diện châu Mỹ không làm khó được hàng thủ Croatia.

07:14

54': VÀO VÀO VÀO !!! Croatia tấn công bên cánh phải, bóng được Marco Pasalic căng ngang thuận lợi để Ante Budimir người vừa vào sân thay người ở đầu hiệp 2 ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 croatia nhoc nhan danh bai panama hinh anh 46
Ảnh: Reuters.
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 croatia nhoc nhan danh bai panama hinh anh 47
Ảnh: Reuters.
07:17

57': QUÁ ĐÁNG TIẾC !!! Luka Modric có đường chuyền phản công rất hay để Marco Pasalic bứt tốc xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm thiếu chuẩn xác. Ở pha bóng này, nếu Marco Pasalic căng ngang cho đồng đội đang băng lên, có lẽ Croatia đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

07:19

60': THẺ VÀNG !!! Edgar Yoel Barcenas bị phạt thẻ vàng vì chơi xấu với Luka Modric.

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Ảnh: Reuters.
07:23

63': VIỆT VỊ !!! Croatia tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Marco Pasalic chạy chỗ, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Bên kia chiến tuyến, Panama đang chủ động đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa nên Croatia có nhiều khoảng trống hơn để phản công.

07:28

68': CỨU THUA LIÊN TIẾP !!! Thủ môn Dominik Livakovic có 3 tình huống cứu thua liên tiếp từ các cú dứt điểm của Panama. Đại diện châu Mỹ đang dốc toàn lực cho mặt trận tấn công và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Croatia.

07:29

70': Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ 3 phút tiếp nước giữa hiệp 2.

07:34

75': BẾ TẮC !!! Croatia chủ động chơi chắc chắn chờ cơ hội phản công nên đã đẩy Panama và thế khó. Đội bóng châu Mỹ bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Dominik Livakovic.

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Ảnh: Reuters.
07:38

79': PHẠT GÓC !!! Panama đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Jose Luis Rodriguez treo bóng vào vòng cấm địa, bóng đến vị trí của Carlos Harvey, ở góc hẹp nhưng cầu thủ này vẫn quyết định sút bóng nên đã không thành công.

07:41

82': KHÔNG VÀO !!! Luka Sucic sút phạt trực tiếp, nhưng bóng đập hàng rào đi hết đường biên ngang. Trước đó, Luka Modric đã được huấn luyện viên rút ra nghỉ.

07:42

83': PHẠT GÓC !!! Croatia đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, dù hậu vệ Panama lúng túng hóa giải nhưng các học trò của HLV Dalic lại không thể dứt điểm.

07:47

88': KHÔNG ĐƯỢC !!! Croatia phản công bên cánh trái, nhưng pha đi bóng của Ivan Perisic không vượt qua được hậu vệ Panama. Trận đấu đang diễn ra với thế trận mở, nhiều pha bóng chuyển trạng thái nhanh.

07:50

BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 

07:52

90+3': KHÔNG VÀO !!! Panama được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng Amir Murillo lại sút bóng đi vọt xà.

07:54

HẾT GIỜ !!! Croatia giành chiến thắng 1-0 trước Panama để rộng cửa giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, Panama đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp.

Trực tiếp Panama vs Croatia lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026

 

Trí Minh/VOV.VN
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