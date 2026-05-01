Sao trẻ Indonesia bị cấm thi đấu 3 năm vì song phi đối thủ

Theo truyền thông Indonesia, tài năng trẻ 17 tuổi Fadly Alberto phải nhận án phạt cấm thi đấu 3 năm sau hành vi bạo lực gây sốc tại giải U20 nước này.

Sự việc xảy ra hôm 20/4, khi cùng U20 Bhayangkara thua U20 Dewa United 1-2, Fadly Alberto đã tung cú song phi vào đối thủ. Nạn nhân bị trật khớp vai sau pha ra đòn này, còn Fadly Alberto nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong lúc cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Tình huống Fadly Alberto song phi đối thủ

Vụ việc đã gây rúng động làng bóng đá Indonesia và khiến Fadly Alberto bị loại khỏi thành phần đội tuyển U20 Indonesia.

Trước đó, Fadly Alberto được xem là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng và từng cùng U17 Indonesia dự U17 World Cup 2025. Tiền vệ này ghi dấu ấn khi chọc thủng lưới U17 Honduras, giúp U17 Indonesia có chiến thắng để đời tại U17 World Cup.

Với việc lĩnh án phạt cấm thi đấu 3 năm, Fadly Alberto chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 4/2029.