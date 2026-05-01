  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sao trẻ Indonesia bị cấm thi đấu 3 năm vì song phi đối thủ

Thứ Sáu, 16:41, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tài năng trẻ 17 tuổi Fadly Alberto lĩnh án phạt cấm thi đấu 3 năm sau pha song phi triệt hạ đối thủ gây sốc trong làng bóng đá Indonesia.

Theo truyền thông Indonesia, tài năng trẻ 17 tuổi Fadly Alberto phải nhận án phạt cấm thi đấu 3 năm sau hành vi bạo lực gây sốc tại giải U20 nước này.

Sự việc xảy ra hôm 20/4, khi cùng U20 Bhayangkara thua U20 Dewa United 1-2, Fadly Alberto đã tung cú song phi vào đối thủ. Nạn nhân bị trật khớp vai sau pha ra đòn này, còn Fadly Alberto nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong lúc cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Tình huống Fadly Alberto song phi đối thủ

Vụ việc đã gây rúng động làng bóng đá Indonesia và khiến Fadly Alberto bị loại khỏi thành phần đội tuyển U20 Indonesia.

Trước đó, Fadly Alberto được xem là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng và từng cùng U17 Indonesia dự U17 World Cup 2025. Tiền vệ này ghi dấu ấn khi chọc thủng lưới U17 Honduras, giúp U17 Indonesia có chiến thắng để đời tại U17 World Cup.

Với việc lĩnh án phạt cấm thi đấu 3 năm, Fadly Alberto chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 4/2029.

 
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Indonesia Fadly Alberto bóng đá Indonesia
Tin liên quan

Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển

VOV.VN - Làng bóng đá Indonesia rúng động khi tài năng trẻ Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ và bị loại khỏi đội tuyển U20 Indonesia.

Thắng kịch tính Indonesia, Thái Lan lần thứ 17 vô địch futsal Đông Nam Á

VOV.VN - Đội tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ 17 đăng quang tại giải futsal Đông Nam Á.

U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026 và lên đường sang Saudi Arabia theo đuổi giấc mơ World Cup.

