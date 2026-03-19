Xác định các cặp đấu tại tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26

Thứ Năm, 06:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bốn đội cuối cùng vào tứ kết cúp C1 châu Âu đã được xác định sau loạt trận lượt về vòng 1/8 diễn ra vào rạng sáng nay 19/3.

Rạng sáng nay 19/3, bốn đội vào tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 đã được xác định sau loạt trận lượt về vòng 1/8. Barcelona, Liverpool, Atletico và Bayern Munich là những đội giành quyền vào tứ kết sau khi giành chiến thắng sau hai lượt trận.

xac dinh cac cap dau tai tu ket cup c1 chau Au 2025 26 hinh anh 1
Các cặp đấu tại tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 (Ảnh: UEFA)

Trước đó, PSG, Real Madrid, Sporting Lisbon và Arsenal là những đội đã ghi tên vào tứ kết. Các cặp đấu tại tứ kết được đánh giá ngang tài ngang sức và sẽ mang đến những màn so tài nảy lửa.

Đáng chú ý, nhà ĐKVĐ PSG sau khi vượt qua Chelsea sẽ tiếp tục chạm trán một đội bóng Anh khác là Liverpool. Màn so tài này được chờ đợi rất lớn khi hai đội đều có lối chơi theo phong cách tấn công, hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều bàn thắng. Các trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 8/4, trong khi loạt trận lượt về diễn ra vào ngày 15/4.

Các cặp đấu tại tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26:

Real Madrid – Bayern Munich

Sporting Lisbon – Arsenal

Barcelona – Atletico Madrid

PSG – Liverpool

Như Đạt/VOV.VN
Xác định đội đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu sau trận đấu ở khung giờ đặc biệt
Xác định đội đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu sau trận đấu ở khung giờ đặc biệt

VOV.VN - Tấm vé đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 thuộc về Braga sau chiến thắng 4-0 trước Ferencvaros ở trận đấu sớm nhất loạt trận lượt về vòng 1/8.

Xác định đội đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu sau trận đấu ở khung giờ đặc biệt

Xác định đội đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu sau trận đấu ở khung giờ đặc biệt

VOV.VN - Tấm vé đầu tiên vào tứ kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 thuộc về Braga sau chiến thắng 4-0 trước Ferencvaros ở trận đấu sớm nhất loạt trận lượt về vòng 1/8.

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3: Barcelona "huỷ diệt" Newcastle
Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3: Barcelona "huỷ diệt" Newcastle

VOV.VN - Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3 nhận được sự chú ý khi Barcelona giành chiến thắng đậm khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà.

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3: Barcelona "huỷ diệt" Newcastle

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3: Barcelona "huỷ diệt" Newcastle

VOV.VN - Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3 nhận được sự chú ý khi Barcelona giành chiến thắng đậm khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà.

Dư âm Man City 1-2 Real Madrid: Nhà vua đã hay lại còn may
Dư âm Man City 1-2 Real Madrid: Nhà vua đã hay lại còn may

VOV.VN - Real Madrid một lần nữa giành chiến thắng trước Man City ở sân chơi danh giá nhất châu Âu để thể hiện đẳng cấp của mình, nhưng chiến công của thầy trò HLV Arbeloa được trợ giúp bởi thần may mắn.

Dư âm Man City 1-2 Real Madrid: Nhà vua đã hay lại còn may

Dư âm Man City 1-2 Real Madrid: Nhà vua đã hay lại còn may

VOV.VN - Real Madrid một lần nữa giành chiến thắng trước Man City ở sân chơi danh giá nhất châu Âu để thể hiện đẳng cấp của mình, nhưng chiến công của thầy trò HLV Arbeloa được trợ giúp bởi thần may mắn.

