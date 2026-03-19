Xác định các cặp đấu tại tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26

Rạng sáng nay 19/3, bốn đội vào tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 đã được xác định sau loạt trận lượt về vòng 1/8. Barcelona, Liverpool, Atletico và Bayern Munich là những đội giành quyền vào tứ kết sau khi giành chiến thắng sau hai lượt trận.

Trước đó, PSG, Real Madrid, Sporting Lisbon và Arsenal là những đội đã ghi tên vào tứ kết. Các cặp đấu tại tứ kết được đánh giá ngang tài ngang sức và sẽ mang đến những màn so tài nảy lửa.

Đáng chú ý, nhà ĐKVĐ PSG sau khi vượt qua Chelsea sẽ tiếp tục chạm trán một đội bóng Anh khác là Liverpool. Màn so tài này được chờ đợi rất lớn khi hai đội đều có lối chơi theo phong cách tấn công, hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều bàn thắng. Các trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 8/4, trong khi loạt trận lượt về diễn ra vào ngày 15/4.

Các cặp đấu tại tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26:

Real Madrid – Bayern Munich

Sporting Lisbon – Arsenal

Barcelona – Atletico Madrid

PSG – Liverpool