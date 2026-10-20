Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CA TP.HCM vươn lên nhóm dẫn đầu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau màn so tài kịch tính giữa CA TP.HCM vs Thể Công Viettel. Có lợi thế sân nhà, CA TP.HCM giành chiến thắng với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Olaha Mạnh Đức, cũng như trải qua những phút cuối khó khăn khi phải chơi thiếu người.

Trong thời gian bù giờ, CA TP.HCM hai lần tránh được những tình huống phạt đền khi trọng tài tham khảo VAR. Kết quả này giúp CA TP.HCM cắt chuỗi không thắng để vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Ninh Bình khoảng cách 3 điểm.

Ngược lại, Thể Công Viettel có trận thua thứ ba liên tiếp tại V-League 2026/27 khiến thầy trò HLV Velizar Popov đứng trước nhiều áp lực. Với 3 điểm, Thể Công Viettel hiện đang đứng ở vị trí thứ 11, chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai khoảng cách 2 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn