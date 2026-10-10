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"Siêu dự bị" lập công, Arsenal lội ngược dòng thắng Leeds

Thứ Bảy, 20:30, 10/10/2026
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VOV.VN - Bruno Guimaraes vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định giúp Arsenal thắng ngược Leeds 2-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

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Arsenal lội ngược dòng thắng Leeds 2-1. (Ảnh: Reuters)

Leeds thi đấu tự tin dù phải tới làm khách trên sân Emirates và đã tạo ra nhiều cơ hội hơn Arsenal trước khi có bàn mở tỷ số ở phút 52. Justin đưa đội khách vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ của Gudmundsson.

Trong tình thế bất lợi, Arsenal thể hiện bản lĩnh khi chỉ mất 4 phút để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Madueke tung quả tạ từ cánh trái, White đánh đầu mớm bóng vừa tầm để Calafiori sút tung lưới Leeds. Ngay sau bàn thắng này, HLV Mikel Arteta thực hiện một loạt điều chỉnh nhân sự và giúp Pháo thủ thi đấu ép sân.

Áp lực mà Arsenal tạo ra được chuyển hóa thành bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 71. Bruno Guimaraes tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị với cú sút thành bàn từ sát mép vòng cấm. Rice góp công đầu trong bàn thắng này với pha đánh gót kiến tạo điệu nghệ.

Chiến thắng 2-1 trước Leeds giúp Arsenal có cùng 15 điểm như Man City và chỉ còn kém ngôi đầu về chỉ số phụ, qua đó gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch trước khi The Citizens có trận đại chiến với Liverpool.

20:25

HẾT GIỜ!!! Arsenal lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Leeds.

20:25

90'+5: BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Saka thoát xuống đối mặt thủ môn Trafford sau đường chuyền của Gyokeres nhưng dứt điểm ra ngoài trong tình thế thuận lợi.

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Gyokeres xử lý rườm rà sau sai lầm của thủ môn Trafford và bỏ lỡ thời cơ ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
20:22

90'+2: Sai lầm!!! Thủ môn Trafford xử lý lỗi khi băng ra ngoài vòng cấm nhưng Gyokeres và Saka không kịp tận dụng thời cơ.

20:19

89': Leeds nỗ lực tìm bàn gỡ!!! Đội khách cố gắng đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự kín kẽ của Arsenal.

20:13

83': KHÔNG VÀO!!! Rice xử lý lắt léo trong vòng cấm Leeds rồi tung đường căng ngang khó chịu. Tuy nhiên, Gyokeres và Odegaard đều không thể dứt điểm trong tình huống hỗn loạn trước khung thành.

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Trái bóng tìm đến tay thủ môn Trafford sau tình huống hỗn loạn. (Ảnh: Reuters)
20:11

81': Arsenal điều chỉnh!!! Tác giả bàn gỡ hòa Calafiori rời sân nhường chỗ cho Hincapie.

20:10

79': Tác giả bàn mở tỷ số rời sân!!! Justin buộc phải phạm lỗi để ngăn Arsenal phản công sau pha phối hợp đá phạt bất thành của Leeds. Ngay sau khi nhận thẻ, Justin cũng rời sân nhường chỗ cho Nmecha.

20:05

74': Dứt điểm!!! Saka ngoặt bóng rồi tung cú sút chân trái sở trường nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang Leeds.

19:59

71': VÀO!!! Arsenal 2-1 Leeds

Arsenal vượt lên dẫn trước Leeds sau pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ. Odegaard tung đường chọc khe, Rice đánh gót ngẫu hứng, Bruno Guimaraes băng lên dứt điểm thành bàn.

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Arsenal dẫn ngược Leeds. (Ảnh: Reuters)
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Bruno Guimaraes ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)
19:58

67': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Arsenal phối hợp ăn ý để tạo ra khoảng trống trước vòng cấm Leeds, Calafiori đón đường trả ngược về tuyến hai nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

19:55

64': Arsenal thay liền 3 người!!! Guimaraes, Gyokeres, Timber vào thay White, Lewis-Skelly, Havertz.

19:52

62': VÀO!!! Arsenal 1-1 Leeds

Madueke tung quả tạt từ cánh trái, White đánh đầu làm tường, Calafiori dứt điểm cận thành. Arsenal gỡ hòa sau pha phối hợp tấn công mẫu mực.

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Calafiori gỡ hòa cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)
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Arsenal đưa trận đấu trở về vạch xuất phát chỉ ít phút sau bàn thua. (Ảnh: Reuters)
19:47

58': LEEDS SUÝT NHÂN ĐÔI CÁNH BIỆT!!! Calvert-Lewin dứt điểm hụt trong gang tấc sau đường căng ngang từ cánh phải của Bogle.

19:44

55': VÀO!!! Arsenal 0-1 Leeds

Gudmundsson vượt qua Rice trong pha đua tốc độ bên cánh trái rồi tung đường căng ngang thuận lợi. Justin băng vào dứt điểm cháy lưới Arsenal, mở tỷ số cho Leeds.

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Leeds vượt lên dẫn trước Arsenal. (Ảnh: Reuters)
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Justin tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
19:43

53': Suýt có siêu phẩm!!! Cú "nã đại bác" của Tanaka đưa bóng đi theo quỹ đạo rất liệng nhưng thủ môn Raya vẫn kịp phản xạ cứu thua cho Arsenal.

19:41

51': Leeds đáp trả!!! Hàng phòng ngự Arsenal để lộ khoảng trống trước vòng cấm, Justin lập tức tung cú sú đưa bóng đi chệch cột dọc. 

19:40

50': KHÔNG VÀO!!! Madueke đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vừa tầm, Odegaard băng lên tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Trafford cứu thua xuất sắc cho Leeds.

19:34

Hiệp 2 bắt đầu!!! Arsenal giao bóng

19:19

Hiệp 1 kết thúc!!! Arsenal và Leeds bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

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Arsenal gặp khó trước Leeds trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)
19:19

45'+2: Nỗ lực bất thành!!! Saka dứt điểm quá vụng về sau khi Calafiori đánh đầu mớm bóng tinh quái. Trước đó, Lewis-Skelly đã tạo ra cơ hội cho Arsenal với pha bấm bóng vừa tầm vào vòng cấm.

19:15

43': KHÔNG VÀO!!! Hàng thủ Arsenal rối loạn sau quả tạt từ cánh phải, Gudmundsson đón bóng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn Raya bay người cứu thua ngoạn mục.

19:11

39': Thẻ vàng liên tiếp!!! Trận đấu liên tiếp bị xé vụn với những pha va chạm quyết liệt khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cho Tanaka và Ampadu.

19:06

34': KHÔNG VÀO!!! Ampadu chớp thời cơ đánh đầu sau khi thủ môn Raya rời xa khung thành để đấm bóng. Tuy nhiên, Raya kịp lùi về cứu thua cho Arsenal.

19:01

28': Cứu thua xuất thần!!! Thủ môn Raya khép góc và phản xạ xuất sắc để cứu Arsenal thoát thua trước pha dứt điểm cận thành của Bogle.

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Thủ môn Raya cản phá cú dứt điểm của Bogle. (Ảnh: Reuters)
18:56

24': Quá đáng tiếc!!! Gudmundsson tung quả tạt từ cánh trái, Stach băng vào dứt điểm cận thành nhưng Bogle lại vô tình cản bóng của đồng đội và cứu Arsenal thoát bàn thua trông thấy.

18:52

19': Dứt điểm!!! Havertz bật cao đánh đầu trong vòng cấm Leeds nhưng thủ môn Trafford bắt gọn bóng.

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Pha đánh đầu của Havertz. (Ảnh: Reuters)
18:45

13': Pressing nghẹt thở!!! Cầu thủ đôi bên liên tục áp sát, tạo ra những pha tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân.

18:39

8': KHÔNG VÀO!!! Cú sút của Okafor đập chân cầu thủ Arsenal đổi hướng khiến thủ môn Raya giật mình. Tuy nhiên, trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

18:32

2': Cơ hội đầu tiên!!! Saka lao xuống đối mặt thủ môn sau pha phối hợp với Madueke và Odegaard nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

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Saka đối mặt thủ môn Trafford nhưng bị xác định đã việt vị. (Ảnh: Reuters)
18:30

Trận đấu bắt đầu!!! Leeds giao bóng

17:53
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Đội hình xuất phát của Arsenal. (Ảnh: CLB)
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Đội hình xuất phát của Leeds. (Ảnh: CLB)
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Các cầu thủ Leeds khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Arsenal khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Kai Havertz lĩnh xướng hàng công Arsenal. (Ảnh: Reuters)
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Tài năng trẻ Max Dowman của Arsenal khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Người hâm mộ đổ về sân Emirates. (Ảnh: Reuters)
11:11
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Hôm nay 10/10, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates vào lúc 18h30. Đây là cơ hội để Pháo thủ tạm thời san bằng cách biệt điểm số với ngôi đầu của Man City, đồng thời gây áp lực lên đối thủ trước khi The Citizens đại chiến với Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đang đứng nhì bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days, Arsenal đã bất ngờ thua đậm Brighton 0-3. Vì thế, cuộc tiếp đón Leeds được kỳ vọng sẽ là nơi Arsenal lấy lại thể diện ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Phía bên kia chiến thuyến, Leeds hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Đáng chú ý, Leeds đang cùng với Everton sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu khi mới thủng lưới 3 bàn sau 5 trận.

Tuy nhiên, Arsenal đã thắng đậm Leeds trên hành trình vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Cụ thể, Arsenal đã thắng Leeds 5-0 trên sân nhà Emirates ở lượt đi và thắng 4-0 trên sân khách ở lượt về mùa giải 2025/2026.

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Hoàng Long/VOV.VN
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