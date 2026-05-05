SLNA chia tay "công thần" sau gần 1 thập kỷ gắn bó

Sau gần 1 thập kỷ cống hiến, tiền đạo Michael Olaha sẽ chính thức rời SLNA khi mùa giải 2025/2026 khép lại. Sự ra đi của chân sút người Nigeria khép lại hành trình giàu cảm xúc và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ.

Olaha nói lời chia tay với SLNA sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại. (Ảnh: Hoài Thương)

Gia nhập SLNA từ năm 2017, Olaha nhanh chóng khẳng định dấu ấn với khả năng săn bàn ổn định. Ngay mùa giải đầu tiên, Olaha ghi 8 bàn, trước khi nâng thành tích lên 10 bàn ở mùa kế tiếp để trở thành trụ cột trên hàng công.

Trong bối cảnh SLNA không sở hữu lực lượng quá mạnh, Olaha vẫn duy trì phong độ đáng nể. Thống kê ba mùa gần nhất cho thấy Olaha góp dấu giày vào 28 bàn thắng, con số tương đối ấn tượng với một đội bóng thường xuyên trẻ hóa đội hình.

Không chỉ ghi bàn, Olaha còn nổi bật bởi sự bền bỉ và tinh thần thi đấu máu lửa. Tính đến vòng 21 V-League 2025/2026, Olaha ra sân đủ 21 trận và đóng góp 9 bàn, tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Sau quãng thời gian thi đấu tại Israel trong màu áo Hapoel Tel Aviv, Olaha vẫn lựa chọn trở lại SLNA. Quyết định ấy cho thấy sự gắn bó đặc biệt của anh với đội bóng và mảnh đất Nghệ An.

Sự ra đi của Olaha không chỉ khiến SLNA tổn thất về chuyên môn mà còn để lại khoảng trống lớn về tinh thần. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, việc thiếu vắng một thủ lĩnh như Olaha sẽ là thách thức không nhỏ.

Được biết, Michael Olaha nhiều khả năng sẽ gia nhập một đội bóng tại TP.HCM từ mùa giải 2026/2027, mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn