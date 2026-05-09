SLNA được cấp phép dự V-League 2026/2027, Thanh Hóa ở "chế độ chờ"

Ban Cấp phép của VFF vừa tiến hành buổi họp để quyết định cấp phép cho câu lạc bộ tham dự V-League mùa giải 2026/2027. Tại cuộc họp lần này, các thành viên Ban Cấp phép đã đưa ra các quyết định cấp phép cho 12 CLB tham dự V-League 2026/2027 và 4 CLB được cấp phép có điều kiện đi kèm.

Danh sách cụ thể là: CLB TP.HCM, CLB CAHN, CLB CA TP.HCM, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Nam Định, Hà Tĩnh, PVF-CAND, Đà Nẵng, HAGL, SLNA, Ninh Bình.

Như vậy, những lo ngại của các CĐV SLNA về việc đội bóng này không được cấp phép tham dự V-League 2026/2027 đã không xảy ra khi đội bóng xứ Nghệ đã cam kết được đủ điều kiện tài chính.

Có 4 CLB được cấp phép có điều kiện đi kèm là Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng FC và Thanh Hóa. Trong đó, Đồng Nai, Bắc Ninh sẽ được đá V-League mùa tới nếu giành quyền thăng hạng từ giải hạng Nhất.

Với Hải Phòng FC và Thanh Hóa, 2 đội bóng này phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính đến Ban Cấp phép của VFF trước ngày 22/5/2026 nếu không sẽ không đủ điều kiện thi đấu V-League mùa giải tới.

V-League 2026/2027 dự kiến khởi tranh từ tháng 9/2026, thời điểm ĐT Việt Nam vừa hoàn tất giải đấu AFF ASEAN Cup 2026.