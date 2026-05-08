Kết quả V-League hôm nay 8/5: Đà Nẵng thắng thuyết phục CLB TP.HCM

Tiếp đón CLB TP.HCM trong trận đấu sớm nhất vòng 22 V-League 2025/2026, Đà Nẵng nhập cuộc mạnh mẽ và tạo ra những cơ hội rõ ràng. Sức ép được đội chủ nhà chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút 27 sau khoảnh khắc tỏa sáng của Võ Nguyên Hoàng.

Ngay sau khi Đà Nẵng vượt lên dẫn trước, Đình Duy tiếp tục sút tung lưới CLB TP.HCM ở phút 30 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phải chờ đến phút 45+3, đội chủ nhà mới được ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 khi Makaric có pha xử lý đẳng cấp.

Nắm lợi thế lớn, Đà Nẵng chơi hưng phấn và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, Đình Duy, Makaric và Nguyễn Vadim lại thi nhau dứt điểm vô duyên khi đối mặt thủ môn Minh Toàn.

Chung cuộc, Đà Nẵng thắng 2-0 trước CLB TP.HCM để có 16 điểm tại V-League 2025/2026, qua đó tạm thời vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND (14 điểm) xuống cuối bảng. Trong khi đó, CLB TP.HCM tiếp tục đứng thứ 12 với 21 điểm.