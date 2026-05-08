Kết quả V-League hôm nay 8/5: Đà Nẵng thắng thuyết phục CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 8/5, Đà Nẵng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB TP.HCM trong trận đấu sớm nhất vòng 22.
Tiếp đón CLB TP.HCM trong trận đấu sớm nhất vòng 22 V-League 2025/2026, Đà Nẵng nhập cuộc mạnh mẽ và tạo ra những cơ hội rõ ràng. Sức ép được đội chủ nhà chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút 27 sau khoảnh khắc tỏa sáng của Võ Nguyên Hoàng.
Ngay sau khi Đà Nẵng vượt lên dẫn trước, Đình Duy tiếp tục sút tung lưới CLB TP.HCM ở phút 30 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phải chờ đến phút 45+3, đội chủ nhà mới được ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 khi Makaric có pha xử lý đẳng cấp.
Nắm lợi thế lớn, Đà Nẵng chơi hưng phấn và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, Đình Duy, Makaric và Nguyễn Vadim lại thi nhau dứt điểm vô duyên khi đối mặt thủ môn Minh Toàn.
Chung cuộc, Đà Nẵng thắng 2-0 trước CLB TP.HCM để có 16 điểm tại V-League 2025/2026, qua đó tạm thời vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND (14 điểm) xuống cuối bảng. Trong khi đó, CLB TP.HCM tiếp tục đứng thứ 12 với 21 điểm.
Tại trận đấu sớm nhất vòng 22 V-League 2025/2026, Đà Nẵng sẽ tiếp đón CLB TP.HCM trên sân vận động Chi Lăng vào lúc 18h00 hôm nay 8/5.
Hiện tại, Đà Nẵng đang đứng cuối bảng – vị trí phải xuống hạng trực tiếp, với 13 điểm. Đội bóng sông Hàn kém 1 điểm so với PVF-CANN đang đứng áp chót – vị trí sẽ chơi trận play-off. Trong khi đó, CLB TP.HCM đang đứng thứ 12 – vị trí an toàn cuối cùng tại V-League với 21 điểm.
Dù cuộc chiến trụ hạng mùa này được xem là màn đấu tay đôi giữa Đà Nẵng và PVF-CAND, nhưng CLB TP.HCM chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nếu thất bại trong chuyến làm khách tại sân Chi Lăng, CLB TP.HCM vẫn có nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.
Phía bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng sẽ tạm thời vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND xuống đáy bảng nếu có điểm trước CLB TP.HCM. Ở vòng đấu này, PVF-CAND sẽ tới làm khách của HAGL vào lúc 17h00 ngày 10/5.
Đây được xem là mục tiêu khả thi với Đà Nẵng, khi CLB TP.HCM thể hiện phong độ trồi sụt trong thời gian gần đây. Nhất là khi, Đà Nẵng đã thắng CLB TP.HCM 2-1 ngay trên sân khách trong trận lượt đi ở V-League mùa này.
Đáng chú ý, Đà Nẵng thể hiện phong độ khá ấn tượng trên sân nhà trong những trận đấu gần đây. Họ đã khiến Thể Công Viettel sảy chân trong cuộc đua vô địch với trận hòa 3-3, đánh bại PVF-CAND 3-0 ở trận chung kết ngược và khiến CAHN, Nam Định rất vất vả mới có chiến thắng sát nút.
Trận đấu bắt đầu!!!
5': Đà Nẵng nhập cuộc lấn lướt!!! Đội chủ nhà chủ động tràn lên dồn ép CLB TP.HCM sau tiếng còi khai cuộc. Đà Nẵng cũng liên tiếp tạo ra 2 cơ hội sau những pha rót bóng vào vòng cấm nhưng đều dứt điểm thiếu lực.
11': KHÔNG VÀO!!! Đình Duy đi bóng ngẫu hứng rồi tung đường chuyền sáng nước, mở ra cơ hội tấn công cho Đà Nẵng. Tiếc rằng, pha dứt điểm cuối cùng của Makaric đã bị thủ môn Minh Toàn bắt gọn.
14': CLB TP.HCM đáp trả!!! Bùi Vĩ Hào xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc.
16': Đáng tiếc!!! Quế Ngọc Hải tung đường chuyền vượt tuyến, Minh Quang thoát xuống sau lưng hàng thủ CLB TP.HCM nhưng lại xử lý chần chừ. Đình Khương kịp lùi về phá bóng giải nguy cho đội khách.
22': KHÔNG VÀO!!! CLB TP.HCM phản công nhanh, Bùi Vĩ Hào bứt tốc vào vòng cấm rồi tung cú sút vọt xà ngang.
25': Đội khách thót tim!!! Makaric có cơ hội trong vòng cấm sau sai sót của hàng thủ CLB TP.HCM. Tuy nhiên, cú đá kiểu nửa chuyền nửa sút của Makaric đã bị thủ môn Minh Toàn bắt gọn.
27': VÀO!!! Đà Nẵng 1-0 CLB TP.HCM
Võ Nguyên Hoàng đưa bóng đi qua vạch vôi sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp. Trước đó, Đình Duy đã có pha di chuyển thông minh để đón pha ném biên rồi căng ngang thuận lợi cho Võ Nguyên Hoàng dứt điểm.
31': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! VAR can thiệp và trọng tài xác định Đình Duy đã việt vị khi sút tung lưới CLB TP.HCM.
37': Ý đồ bất thành!!! CLB TP.HCM được hưởng quả phạt ở rìa vòng cấm nhưng cú đá phạt của Nguyễn Trần Việt Cường không vượt qua hàng rào.
41': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thành Nhân dính chấn thương và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
45': Căng thẳng!!! Nguyễn Trần Việt Cường và Minh Quang đều phải nhận thẻ vàng khi lời qua tiếng lại sau tình huống tranh chấp quyết liệt.
45'+3: VÀO!!! Đà Nẵng 2-0 CLB TP.HCM
Makaric xử lý đậm chất kỹ thuật để loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Đình Khương rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Minh Toàn, nhân đôi cách biệt cho Đà Nẵng.
Hiệp 1 kết thúc!!! Đà Nẵng nắm lợi thế dẫn trước CLB TP.HCM 2-0 khi bước vào giờ nghỉ.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Đà Nẵng giao bóng
47': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Hồ Tấn Tài ngã trong vòng cấm Đà Nẵng sau pha va chạm với Võ Nguyên Hoàng, nhưng trọng tài xác định cầu thủ CLB TP.HCM mới là người phạm lỗi.
51': BỎ LỠ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!! Quế Ngọc Hải tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ CLB TP.HCM nhưng Đình Duy lại dứt điểm vọt xà ngang trong pha đối mặt thủ môn.
55': CLB TP.HCM điều chỉnh!!! Mạc Hồng Quân, Thành Kiên vào thay Phan Thanh Hậu, Trung Hiếu. Trước đó, đội khách đã thay Việt Cường, Minh Bình bằng Bruce và Thanh Long.
58': Phòng ngự lăn xả!!! Phi Hoàng bị đau sau khi lấy thân mình cản phá cú sút rất mạnh của Ugochukwu.
63': CLB TP.HCM THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Makaric thoát xuống đối mặt và lừa qua thủ môn Minh Toàn nhưng không thể dứt điểm. Sau đó, Makaric chuyền bóng cho đồng đội nhưng Minh Toàn và các hậu vệ đã kịp ngăn chặn cú sút cận thành.
68': KHÔNG VÀO!!! Makaric có thời cơ thuận lợi trong vòng cấm CLB TP.HCM nhưng dứt điểm vọt xà ngang.
75': Thẻ vàng!!! Makaric nhận án phạt vì cố tình đá bóng đi sau khi trọng tài cắt còi.
82': Đà Nẵng giảm tốc!!! Sau khi liên tiếp tạo ra cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đội chủ nhà chủ động chơi chậm rãi và chắc chắn trong quãng thời gian cuối trận.
88': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Bùi Vĩ Hào ngã trong vòng cấm Đà Nẵng sau pha truy cản của Hồng Phúc nhưng trọng tài xác định chỉ có phạt góc cho CLB TP.HCM.
90'+1: BỎ LỠ KHÓ TIN!!! 6 cầu thủ Đà Nẵng băng lên trong tình huống phản công nhưng Nguyễn Vadim và đồng đội lại xử lý quá rườm rà khi đối mặt thủ môn Minh Toàn.
HẾT GIỜ!!! Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM tại vòng 22 V-League 2025/2026.
