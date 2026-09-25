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Taekwondo ảo: Môn thể thao "độc lạ" tại ASIAD 2026

Thứ Sáu, 08:00, 25/09/2026
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VOV.VN - Taekwondo ảo sẽ là một trong những nội dung thi đấu độc đáo nhất ở kỳ ASIAD 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Cũng như nhiều Đại hội thể thao lớn khác, ASIAD 2026 cũng có nhiều nội dung thi đấu rất khác biệt, ít người hâm mộ biết đến trước khi chính thức tranh tài, taekwondo ảo sẽ là một trong những nội dung thi đấu như vậy.

taekwondo ao mon the thao doc la tai asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: World Taekwondo. 

Nội dung thi đấu hỗn hợp này sẽ quy tụ 16 vận động viên tranh tài, thể thức loại trực tiếp tại Nhà thi đấu Toyohashi chỉ trong ngày 2/10. Môn này gây tiếng vang tại Olympic Esports Series 2023 và được Hội đồng Olympic châu Á phê duyệt vào tháng 6/2026, qua đó trở thành môn thể thao ảo đầu tiên trong lịch sử ASIAD.

Liên đoàn Taekwondo thế giới cho biết, taekwondo ảo đã thu hút sự tham gia mạnh mẽ tại châu Á và cũng đang dần trở nên phổ biến ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Taekwondo ảo nhưng thành tích thật 

Để thi đấu taekwondo ảo, các VĐV sẽ đeo kính thực tế ảo (VR) và bộ cảm biến theo dõi chuyển động cơ thể. Trong mỗi trận đấu, mỗi võ sĩ bắt đầu hiệp đấu với 1000 điểm HP. Ra đòn chính xác làm giảm HP đối thủ; HP về 0 sẽ bị knock-out. Các VĐV sẽ thi đấu 3 hiệp thắng 2; hết thời gian ai nhiều HP hơn người đó thắng hiệp. Nếu bằng HP, ưu tiên số đòn trúng đầu (headshot), đòn đá trúng đích và đòn cuối cùng.

Điểm đặc biệt nhất là 2 VĐV sẽ không trực tiếp ra đòn vào nhau và sẽ không có tiếp xúc giữa 2 VĐV. Thể thức ảo đòi hỏi vận động viên phải tiếp cận môn thể thao này theo cách khác so với taekwondo thông thường. Các huấn luyện viên và vận động viên cho biết, việc di chuyển liên tục như vậy có thể đòi hỏi thể lực cao hơn so với các trận đấu truyền thống.

Với khán giả theo dõi, việc xem các trận đấu khiến khán giả có cảm giác như đang chứng kiến một trận đấu eSports nhưng thực tế không phải vậy.

Đó là lý do vì sao taekwondo ảo vẫn được xếp vào một nội dung của taekwondo truyền thống chứ không được phân về các nội dung của eSports. Đại diện Việt Nam tham dự nội dung mới này của ASIAD 2026 sẽ là Châu Ngọc Tuyết Sang, em gái của VĐV taekwondo nối tiếng - Châu Tuyết Vân.

PV/VOV.VN
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