Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc

Theo lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, hai đại diện của Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp thử thách lớn. Theo đó, u23 Việt Nam sẽ đọ sức với U23 Hàn Quốc vào lúc 17h30 ngày 25/9. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ đọ sức với U23 Trung Quốc, đội bóng duy trì thành tích bất bại từ đầu giải. Ở ASIAD 20026, U23 Trung Quốc nằm ở bảng tử thần cùng với U23 Iran, U23 Triều Tiên và U23 UAE, nhưng vẫn vào tứ kết với ngôi đầu.

Cũng theo lịch tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là cuộc đọ sức của U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia vào lúc 12h ngày 25/6. Đặc biệt, trận đấu giữa chủ nhà U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên vào 17h30 ngày 26/9.

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