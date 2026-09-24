ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho tứ kết ASIAD 2026

Ngày 24/9, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Osaka, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết bóng đá nữ tại ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Trung Quốc. Toàn đội đều hoàn thành các nội dung trong buổi tập theo yêu cầu của ban huấn luyện. Tuy nhiên, khối lượng vận động được điều tiết phù hợp nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu.

Cũng trong sáng 24/9, đại diện bốn đội tuyển góp mặt ở hai trận tứ kết (diễn ra tại Osaka) gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu tại sân vận động Nagai.

Tại cuộc họp, các đội đã được phổ biến những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, quy định thi đấu và những vấn đề chuyên môn trước trận.

Tiền vệ Thái Thị Thảo và đồng đội tập luyện trước trận gặp ĐT nữ Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ trước cuộc đối đầu với Trung Quốc, tiền vệ Thái Thị Thảo đánh giá đây là đối thủ mạnh của bóng đá châu Á và ĐT nữ Việt Nam đã có nhiều lần chạm trán trong thời gian qua. Gần nhất, hai đội gặp nhau trong chuyến tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại Trung Quốc trước ASIAD 2026.

“Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để có thể tạo được dấu ấn và hướng tới một kết quả có thể đạt được kỳ vọng ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”, Thái Thị Thảo chia sẻ.

Về sự chuẩn bị cho trận đấu, tiền vệ ĐT nữ Việt Nam cho biết cô luôn trong trạng thái sẵn sàng và cùng các đồng đội nghiên cứu kỹ đối thủ thông qua những video do ban huấn luyện cung cấp.

“Bản thân tôi luôn trong tư thế sẵn sàng và sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất để hỗ trợ đồng đội và mong toàn đội sẽ có được kết quả tốt. Chúng tôi đã được xem các video về chiến thuật cũng như từng cá nhân của Trung Quốc để nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, từ đó hạn chế những sai sót cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thái Thị Thảo nói.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận tứ kết ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Đây là lần thứ ba Thái Thị Thảo tham dự ASIAD. Theo tiền vệ này, chất lượng các đội tuyển tại đấu trường châu lục đang ngày càng được nâng cao khi nhiều quốc gia có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ.

“Các đối thủ đang có sự cạnh tranh và tiến bộ ngày càng rõ rệt. Nhiều đội được đầu tư mạnh mẽ và đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tôi hy vọng ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển để tiếp cận gần hơn với các đội tuyển hàng đầu châu lục”, Thái Thị Thảo bày tỏ.

Trận tứ kết ASIAD 2026 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13h00 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Nagai, Osaka.